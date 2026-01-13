Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Zeppieri, Travaglia e Maestrelli avanti: tre rimonte che valgono il turno decisivo. Anche Lucia Bronzetti al turno decisivo. Cinà lotta, ma Vallejo rimonta, l’azzurro fuori dopo tre set

Zeppieri, Travaglia e Maestrelli avanti: tre rimonte che valgono oro

Impresa di Giulio Zeppieri, che ribalta una partita complicatissima contro lo statunitense Brandon Holt, quinta testa di serie delle qualificazioni. Il 24enne di Latina si impone in rimonta per 6-7(4) 7-5 6-4 dopo quasi due ore e mezza di battaglia, mostrando grande solidità mentale nei momenti chiave. Ora, per tornare nel main draw di Melbourne – dove già riuscì a entrare nel 2024 – Zeppieri se la vedrà con il giapponese Rei Sakamoto (n.202 ATP), mai affrontato in carriera.

Vittoria in rimonta anche per Stefano Travaglia, che supera lo spagnolo Martin Landaluce per 4-6 6-1 6-4 in poco più di un’ora e tre quarti. Il marchigiano si prende così la rivincita dopo la sconfitta subita lo scorso anno al Challenger di Olbia, dimostrando grande tenuta fisica e capacità di cambiare l’inerzia del match.

Bene pure Francesco Maestrelli, che conferma il suo ottimo momento eliminando il brasiliano Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 7-6(2) 6-4. Una prova solida e senza precedenti diretti alle spalle, che permette al pisano di restare in corsa per un posto nel tabellone principale.

Si ferma invece Francesco Passaro: il perugino, testa di serie n.27 delle qualificazioni, cede allo statunitense Tristan Boyer per 6-7(4) 6-4 6-2, dopo aver lottato a lungo soprattutto nel primo set.

Cinà lotta, ma Vallejo rimonta: l’azzurro fuori dopo tre set

Federico Cinà esce di scena dopo una battaglia di quasi due ore, subendo la rimonta del paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 30 del tabellone cadetto. A spuntarla è il sudamericano con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco, guadagnandosi ora la sfida contro il francese Arthur Gea nel turno successivo.

L’avvio di match è equilibrato, con Cinà che nel terzo game non riesce a capitalizzare due break point consecutivi. L’azzurro però non si perde d’animo e nel quinto gioco trova il primo strappo, conquistando il servizio dell’avversario a trenta per portarsi sul 3-2 e poi allungare sul 4-2. Vallejo non trova spiragli per rientrare e, al primo set point utile, Cinà chiude il parziale per 6-4 in 34 minuti, mostrando solidità soprattutto nei turni di battuta.

Nel secondo set il copione sembra poter ricalcare quello iniziale, ma le occasioni mancate pesano. Cinà spreca due palle break in apertura e addirittura altre quattro nel terzo game, mentre nel quarto è costretto a salvare una delicata palla break. Sul 2-2 15-15 arriva però la svolta: Vallejo cambia marcia e infila un parziale devastante di 11 punti consecutivi, volando sul 5-2. Il paraguaiano strappa nuovamente il servizio a quindici e chiude il set 6-2 in 35 minuti, riportando la sfida in perfetta parità.

La frazione decisiva si apre sulla scia dell’inerzia sudamericana. Vallejo prolunga la striscia positiva portando a sette i game consecutivi vinti, grazie al break a trenta nel secondo gioco che lo lancia sul 3-0. Cinà prova a reagire, ma il paraguaiano non concede più occasioni di rientro, gestendo con autorità i propri turni di servizio e mantenendo sempre il controllo degli scambi.

Il match si chiude sul 6-3 in 41 minuti, sancendo la rimonta completa di Vallejo e l’amaro epilogo per Cinà, autore comunque di una prestazione generosa, soprattutto nel primo set. Per il numero 30 del seeding ora l’asticella si alza ulteriormente: nel prossimo turno lo attende il transalpino Arthur Gea.

Bronzetti al turno decisivo: che battaglia con Stoiana

Nel tabellone femminile, riflettori puntati su Lucia Bronzetti, che conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni dopo una vera e propria maratona. La romagnola supera l’americana Mary Stoiana per 7-6(9) 1-6 6-4 in 2 ore e 51 minuti, salvando due set point nel primo parziale e mostrando grande carattere nel terzo set, dove chiude al decimo game dopo aver annullato tre palle break.

Ora per Bronzetti c’è un test di prestigio: giovedì si giocherà il pass per il main draw contro Sloane Stephens, ex n.3 del mondo, oggi rientrata con il ranking protetto. I precedenti sorridono all’azzurra, che batté l’americana nella semifinale di Rabat 2023, torneo poi vinto da Lucia per il suo primo – e finora unico – titolo WTA.

Stop per Stefanini e Ambrosio

Si interrompe invece il cammino di Lucrezia Stefanini, sconfitta da Whitney Osuigwe per 7-5 6-2. L’americana si prende così la rivincita dopo il ko subito lo scorso anno nell’ITF di Macon.

Sfortunata anche Silvia Ambrosio, costretta al ritiro per un problema fisico all’inizio del secondo set contro la tedesca Tamara Korpatsch, quando il punteggio era 6-3 2-0 per la testa di serie n.14 delle qualificazioni.

M. Carle vs (25) Y. Yuan

