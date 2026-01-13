Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: La situazione dei tornei in programma la prossima settimana
Circuito Challenger – (19–25 gennaio)
Oeiras 1 🇵🇹 — 100 EUR 160,680 IH
Itajaí 🇧🇷 — 75 USD 107,000 C
Soma Bay 🇪🇬 — 75 USD 107,000 H
Phan Thiết 1 🇻🇳 — 50 USD 63,000 H
Ecco la situazione degli italiani nei tornei (19–25 gennaio) 🇮🇹🎾
🇧🇷 ITAJAÍ — Challenger ATP 75
In tabellone principale
Marco Cecchinato 🇮🇹
Franco Agamenone 🇮🇹
🇵🇹 OEIRAS — Challenger ATP 100
In tabellone principale
Francesco Passaro 🇮🇹
🇻🇳 PHAN THIET — Challenger ATP 50
In tabellone principale
Federico Cina 🇮🇹
🇪🇬 SOMA BAY — Challenger ATP 75
In tabellone principale
Francesco Maestrelli 🇮🇹
Stefano Travaglia 🇮🇹
Lorenzo Giustino 🇮🇹
🇧🇷 ITAJAÍ — Challenger ATP 75
Entry list
Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼
Dellien, Hugo 🇧🇴
Galán, Daniel Elahi 🇨🇴
Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾
Barrena, Alex 🇦🇷
Monteiro, Thiago 🇧🇷
Reis Da Silva, João Lucas 🇧🇷
Guillén Meza, Álvaro 🇪🇨
Bueno, Gonzalo 🇵🇪
Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷
Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷
Cecchinato, Marco 🇮🇹
Olivieri, Genaro Alberto 🇦🇷
Kicker, Nicolás 🇦🇷
Midón, Lautaro 🇦🇷
Dellien, Murkel 🇧🇴
Boscardin Dias, Pedro 🇧🇷
Collarini, Andrea 🇦🇷
Pucinelli de Almeida, Matheus 🇧🇷
Sánchez Izquierdo, Nikolas 🇪🇸
Agamenone, Franco 🇮🇹
Heide, Gustavo 🇧🇷
Boitan, Gabi Adrian 🇷🇴
Riserve (Alternates)
Varillas, Juan Pablo 🇵🇪
Villanueva, Gonzalo 🇦🇷
Roncadelli, Franco 🇺🇾
Dutra da Silva, Daniel 🇧🇷
Justo, Guido Iván 🇦🇷
Torres, Juan Bautista 🇦🇷
Bagnis, Facundo 🇦🇷
Sakamoto, Pedro 🇧🇷
Kestelboim, Mariano 🇦🇷
Olivo, Renzo 🇦🇷
🇵🇹 OEIRAS — Challenger ATP 100
Entry list
McDonald, Mackenzie 🇺🇸
Draxl, Liam 🇨🇦
Harris, Billy 🇬🇧
Passaro, Francesco 🇮🇹
Choinski, Jan 🇬🇧
Gaubas, Vilius 🇱🇹
Faria, Jaime 🇵🇹
Rocha, Henrique 🇵🇹
Piros, Zsombor 🇭🇺
Holmgren, August 🇩🇰
Mérida, Daniel 🇪🇸
Damm, Martin 🇺🇸
Rodionov, Jurij 🇦🇹
Riedi, Leandro 🇨🇭
Kym, Jerome 🇨🇭
Glinka, Daniil 🇪🇪
Molcan, Alex 🇸🇰
Galarneau, Alexis 🇨🇦
Rodesch, Chris 🇱🇺
Mejía, Nicolás 🇨🇴
Kolar, Zdenek 🇨🇿
Brunclík, Petr 🇨🇿 (NG)
Dedura, Diego 🇩🇪 (NG)
Riserve (Alternates)
Prado Angelo, Juan Carlos 🇧🇴
Onclin, Gauthier 🇧🇪
Monday, Johannus 🇬🇧
Moro Cañas, Alejandro 🇪🇸
Ferreira Silva, Frederico 🇵🇹
Chidekh, Clément 🇫🇷
Rosenkranz, Mats 🇩🇪
Hemery, Calvin 🇫🇷
Pereira, Tiago 🇵🇹
Gakhov, Ivan 🇷🇺
🇻🇳 PHAN THIET — Challenger ATP 50
Entry list
Watanuki, Yosuke 🇯🇵
Mikrut, Luka 🇭🇷
Habib, Hady 🇱🇧
Crawford, Oliver 🇬🇧
Peniston, Ryan 🇬🇧
Bailly, Gilles Arnaud 🇧🇪
Hsu, Yu Hsiou 🇹🇼
Pavlovic, Luka 🇫🇷
Cina, Federico 🇮🇹
Dodig, Matej 🇭🇷
Skatov, Timofey 🇰🇿
Zhou, Yi 🇨🇳
Michalski, Daniel 🇵🇱
Sun, Fajing 🇨🇳
Sakellaridis, Stefanos 🇬🇷
Sharipov, Marat 🇺🇿
Simakin, Ilia 🇷🇺
Trotter, James 🇯🇵
Blanch, Darwin 🇺🇸
Uchida, Kaichi 🇯🇵
Ellis, Blake 🇦🇺 (PR)
Martin Tiffon, Pol 🇪🇸
Bertrand, Robin 🇫🇷
Riserve (Alternates)
Jasika, Omar 🇦🇺
Bar Biryukov, Petr 🇷🇺
Bouzige, Moerani 🇦🇺
Cui, Jie 🇨🇳
Bax, Florent 🇫🇷
Gengel, Marek 🇨🇿
Uchiyama, Yasutaka 🇯🇵
Coulibaly, Eliakim 🇨🇮
Ilagan, Andre 🇺🇸
🇪🇬 SOMA BAY — Challenger ATP 75
Entry list
Mmoh, Michael 🇺🇸 (PR)
Trungelliti, Marco 🇦🇷
Wong, Coleman 🇭🇰
Maestrelli, Francesco 🇮🇹
Den Ouden, Guy 🇳🇱
Mayot, Harold 🇫🇷
Grenier, Hugo 🇫🇷
Neumayer, Lukas 🇦🇹
Pinnington Jones, Jack 🇬🇧
Travaglia, Stefano 🇮🇹
Clarke, Jay 🇬🇧
Pacheco Méndez, Rodrigo 🇲🇽
Giustino, Lorenzo 🇮🇹
Coppejans, Kimmer 🇧🇪
Harris, Lloyd 🇿🇦
Popko, Dmitry 🇰🇿
Gea, Arthur 🇫🇷
Rodríguez Taverna, Santiago 🇦🇷
Durasovic, Viktor 🇳🇴
Kuzmanov, Dimitar 🇧🇬
Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷
Schwaerzler, Joel 🇦🇹
Butvilas, Edas 🇱🇹
Riserve (Alternates)
Gakhov, Ivan 🇷🇺
Zahraj, Patrick 🇩🇪
Nagal, Sumit 🇮🇳
Zhukayev, Beibit 🇰🇿
Gentzsch, Tom 🇩🇪
Mmoh, Michael 🇺🇸
Purtseladze, Saba 🇬🇪
Gojo, Borna 🇭🇷
Kopp, Sandro 🇦🇹
