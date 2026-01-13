Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) 1° Turno, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:30
Harry Wendelken
vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs Lui Maxted
Il match deve ancora iniziare
Henry Searle vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Johannus Monday vs Martin Krumich
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom / Ben Jones vs Trey Hilderbrand / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 11:30
Mika Brunold vs Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
Alastair Gray vs Giles Hussey
Il match deve ancora iniziare
Marvin Moeller vs Frederico Ferreira Silva
Il match deve ancora iniziare
Edas Butvilas / Tiago Pereira vs Victor Cornea / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:30
Mathys Erhard vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Carl Emil Overbeck
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Filip Pieczonka vs Christoph Negritu / Adria Soriano Barrera
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) 1° Turno, cemento
Court A – ore 04:00
Rio Noguchi
vs Stefanos Sakellaridis
ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [1]
6
6
Stefanos Sakellaridis
4
2
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-A
3-1 → 4-1
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
40-30
ace
2-0 → 2-1
S. Sakellaridis
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
S. Sakellaridis
15-0
15-30
30-30
ace
40-40
A-40
4-2 → 4-3
R. Noguchi
15-0
15-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
3-2 → 4-2
S. Sakellaridis
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 2-1
S. Sakellaridis
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
Yasutaka Uchiyama vs Andres Martin
ATP Nonthaburi
Yasutaka Uchiyama
6
6
Andres Martin [7]
3
1
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Uchiyama
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
James Trotter vs Kasidit Samrej
ATP Nonthaburi
James Trotter
30
6
3
4
Kasidit Samrej•
40
4
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Trotter
15-0
15-15
30-15
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
K. Samrej
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Trotter
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Trotter
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
30-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Trotter
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Trotter
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 2-0
K. Samrej
0-15
30-15
30-30
df
40-40
A-40
40-40
ace
40-A
0-0 → 1-0
Duje Ajdukovic vs Timofey Skatov
ATP Nonthaburi
Duje Ajdukovic
30
0
Timofey Skatov [2]•
40
1
Karol Drzewiecki / Arjun Kadhe vs Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul
Il match deve ancora iniziare
Court B – ore 04:00
Andre Ilagan vs Florent Bax
ATP Nonthaburi
Andre Ilagan
3*
4
6
Florent Bax
6
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2*-3
ace
2*-4
3-4*
3-5*
ace
3*-6
A. Ilagan
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Bax
0-15
15-30
ace
15-40
40-40
30-40
40-A
A-40
ace
4-4 → 4-5
A. Ilagan
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Ilagan
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Ilagan
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Ilagan
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bax
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Philip Henning vs Pol Martin Tiffon
ATP Nonthaburi
Philip Henning•
0
6
5
0
Pol Martin Tiffon
0
4
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Martin Tiffon
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martin Tiffon
5-6 → 5-7
P. Henning
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
5-5 → 5-6
P. Martin Tiffon
5-4 → 5-5
P. Henning
15-0
15-15
40-30
A-40
ace
ace
4-4 → 5-4
P. Martin Tiffon
3-4 → 4-4
P. Henning
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
P. Martin Tiffon
15-0
ace
30-15
40-30
40-40
df
A-40
2-3 → 2-4
P. Martin Tiffon
2-1 → 2-2
P. Henning
15-0
30-30
30-40
df
40-40
1-1 → 2-1
P. Martin Tiffon
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martin Tiffon
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
df
5-4 → 6-4
P. Martin Tiffon
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
3-4 → 4-4
P. Martin Tiffon
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-40
ace
2-3 → 2-4
P. Henning
0-15
0-30
15-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
P. Martin Tiffon
1-2 → 2-2
P. Martin Tiffon
0-1 → 0-2
Yi Zhou vs Neil Oberleitner
ATP Nonthaburi
Yi Zhou [3]
6
6
Neil Oberleitner
3
1
Vincitore: Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
Y. Zhou
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
N. Oberleitner
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Yuta Shimizu vs Daniel Michalski
ATP Nonthaburi
Yuta Shimizu•
40
1
Daniel Michalski [4]
15
1
Thijmen Loof / JiSung Nam vs Joshua Charlton / Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 04:00
Petr Bar Biryukov vs Matteo Martineau
ATP Nonthaburi
Petr Bar Biryukov
5
6
7
Matteo Martineau
7
3
6
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
M. Martineau
0-15
df
15-30
df
30-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Martineau
0-15
df
15-30
ace
30-40
df
4-3 → 5-3
M. Martineau
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Bar Biryukov
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Martineau
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
5-6 → 5-7
M. Martineau
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
df
5-4 → 5-5
Marek Gengel vs Renta Tokuda
ATP Nonthaburi
Marek Gengel
6
6
6
Renta Tokuda
7
0
4
Vincitore: Gengel
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
R. Tokuda
15-0
15-15
15-30
30-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
R. Tokuda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3*-2
df
3*-3
3-4*
3*-6
6-6 → 6-7
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jie Cui vs Christian Langmo
ATP Nonthaburi
Jie Cui
3
6
Christian Langmo
4*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Langmo
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Marat Sharipov vs Hyeon Chung
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Luciano Emanuel Ambrogi
vs Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
Dante Pagani vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Alexis Gurmendi vs Maximo Zeitune (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Wilson Leite vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Pedro Boscardin Dias vs Valerio Aboian
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Bruno Kuzuhara vs Franco Agamenone (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Nicolas Kicker vs Bruno Oliveira / Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:00
Daniel Dutra da Silva vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez vs Guido Ivan Justo
Il match deve ancora iniziare
Santiago Rodriguez Taverna vs Gabi Adrian Boitan (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Murkel Dellien vs Joaquin Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
