Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

13/01/2026 08:37 Nessun commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) 1° Turno, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Harry Wendelken GBR vs Stefan Kozlov USA
Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Lui Maxted GBR

Il match deve ancora iniziare

Henry Searle GBR vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR / Ben Jones GBR vs Trey Hilderbrand USA / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 11:30
Mika Brunold SUI vs Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Alastair Gray GBR vs Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare

Marvin Moeller GER vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU / Tiago Pereira POR vs Victor Cornea ROU / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:30
Mathys Erhard FRA vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Carl Emil Overbeck DEN

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL vs Christoph Negritu GER / Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) 1° Turno, cemento

Court A – ore 04:00
Rio Noguchi JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE
ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [1]
6
6
Stefanos Sakellaridis
4
2
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Andres Martin USA

ATP Nonthaburi
Yasutaka Uchiyama
6
6
Andres Martin [7]
3
1
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

James Trotter JPN vs Kasidit Samrej THA

ATP Nonthaburi
James Trotter
30
6
3
4
Kasidit Samrej
40
4
6
5
Mostra dettagli

Duje Ajdukovic CRO vs Timofey Skatov KAZ

ATP Nonthaburi
Duje Ajdukovic
30
0
Timofey Skatov [2]
40
1
Mostra dettagli

Karol Drzewiecki POL / Arjun Kadhe IND vs Maximus Jones THA / Wishaya Trongcharoenchaikul THA

Il match deve ancora iniziare



Court B – ore 04:00
Andre Ilagan USA vs Florent Bax FRA

ATP Nonthaburi
Andre Ilagan
3*
4
6
Florent Bax
6
6
6
Mostra dettagli

Philip Henning RSA vs Pol Martin Tiffon ESP

ATP Nonthaburi
Philip Henning
0
6
5
0
Pol Martin Tiffon
0
4
7
2
Mostra dettagli

Yi Zhou CHN vs Neil Oberleitner AUT

ATP Nonthaburi
Yi Zhou [3]
6
6
Neil Oberleitner
3
1
Vincitore: Zhou
Mostra dettagli

Yuta Shimizu JPN vs Daniel Michalski POL

ATP Nonthaburi
Yuta Shimizu
40
1
Daniel Michalski [4]
15
1
Mostra dettagli

Thijmen Loof NED / JiSung Nam KOR vs Joshua Charlton AUS / Courtney John Lock ZIM

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Petr Bar Biryukov RUS vs Matteo Martineau FRA

ATP Nonthaburi
Petr Bar Biryukov
5
6
7
Matteo Martineau
7
3
6
Vincitore: Bar Biryukov
Mostra dettagli

Marek Gengel CZE vs Renta Tokuda JPN

ATP Nonthaburi
Marek Gengel
6
6
6
Renta Tokuda
7
0
4
Vincitore: Gengel
Mostra dettagli

Jie Cui CHN vs Christian Langmo USA

ATP Nonthaburi
Jie Cui
3
6
Christian Langmo
4*
6
Mostra dettagli

Marat Sharipov RUS vs Hyeon Chung KOR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Andrea Collarini ARG
Il match deve ancora iniziare

Dante Pagani ARG vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Alexis Gurmendi ARG vs Maximo Zeitune ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Wilson Leite BRA vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Pedro Boscardin Dias BRA vs Valerio Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara USA vs Franco Agamenone ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Nicolas Kicker ARG vs Bruno Oliveira BRA / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Daniel Dutra da Silva BRA vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Guido Ivan Justo ARG

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Gabi Adrian Boitan ROU (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

