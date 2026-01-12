Australian Open 2026 - Qualificazioni Day 2 ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo 8 azzurri (LIVE)

12/01/2026 20:06 1 commento
Risultati dall'Australian Open
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno Qualificazione, cemento

Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) S. Hunter AUS vs E. Gorgodze GEO
Il match deve ancora iniziare

A. Bolt AUS vs E. Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare

J. Kubler AUS vs H. Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

(6) M. McDonald USA vs D. Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Kokkinis AUS vs A. Koevermans NED

Il match deve ancora iniziare

C. Monnet FRA vs (WC) E. Micic AUS

Il match deve ancora iniziare

(4) T. Barrios Vera CHI vs S. Gueymard Wayenburg FRA

Il match deve ancora iniziare

V. Sachko UKR vs (A) V. Durasovic NOR

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) P. Marinkov AUS vs J. McCabe AUS

Il match deve ancora iniziare

C. Wong HKG vs (31) U. Blanchet FRA

Il match deve ancora iniziare

(WC) C. Hewitt AUS vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

K. Coppejans BEL vs K. Nishikori JPN

Il match deve ancora iniziare

D. Aiava AUS vs H. Dart GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Watanuki JPN vs (23) N. Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare

(WC) L. Tu AUS vs R. Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare

D. Vidmanova CZE vs M. Xu GBR

Il match deve ancora iniziare

I. Shymanovich BLR vs A. Rodionova AUS

Il match deve ancora iniziare

R. Pacheco Mendez MEX vs (30) A. Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) B. Ellis AUS vs S. Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

(9) E. Moller DEN vs (WC) M. Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

(14) T. Korpatsch GER vs M. Bulgaru ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) A. Subasic AUS vs (27) L. Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

A. Sharma AUS vs C. Branstine CAN

Il match deve ancora iniziare

M. Inglis AUS vs (29) L. Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare

(WC) M. Bouzige AUS vs (20) L. Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare

(13) D. Parry FRA vs E. Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) G. Minnen BEL vs F. Jorge POR

Il match deve ancora iniziare

Y. Wu CHN vs M. Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

L. Chirico USA vs (25) Y. Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

S. Shimabukuro JPN vs A. Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare

S. Costoulas BEL vs (21) L. Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Kalinina UKR vs (19) J. Garland TPE

Il match deve ancora iniziare

P. Llamas Ruiz ESP vs (WC) H. Bernet SUI

Il match deve ancora iniziare

H. Guo CHN vs (31) D. Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare

J. Ficovich ARG vs J. Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

(A) M. Bassols Ribera ESP vs L. Giovannini ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(10) C. Tseng TPE vs M. Landaluce ESP
Il match deve ancora iniziare

(12) O. Virtanen FIN vs N. Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

T. Wuerth CRO vs C. Liu USA

Il match deve ancora iniziare

M. Hontama JPN vs (28) M. Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare

Z. Kolar CZE vs A. Gea FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Ma CHN vs (32) V. Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

(15) B. Harris GBR vs C. Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

(A) C. Paquet FRA vs K. Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare

(11) J. Choinski GBR vs L. Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

(2) R. Burruchaga ARG vs R. Peniston GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Guillen Meza ECU vs T. Seyboth Wild BRA
Il match deve ancora iniziare

D. Snigur UKR vs (24) K. Kawa POL

Il match deve ancora iniziare

P. Iatcenko RUS vs M. Carle ARG

Il match deve ancora iniziare

M. Leonard FRA vs H. Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare

L. Harris RSA vs F. Cina ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Pieri ITA vs H. Tan FRA
Il match deve ancora iniziare

E. Vedder NED vs (26) L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

N. Moreno De Alboran USA vs (17) V. Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

(7) A. Blockx BEL vs M. Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

L. Tagger AUT vs X. Gao CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
L. Giustino ITA vs (24) F. Maestrelli ITA
Il match deve ancora iniziare

A. Sevastova LAT vs W. Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare

Z. Bai CHN vs A. Korneeva RUS

Il match deve ancora iniziare

H. Habib LBN vs (29) Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
S. Wei CHN vs E. Kalieva USA
Il match deve ancora iniziare

(15) H. Vandewinkel BEL vs C. Lee USA

Il match deve ancora iniziare

S. Ambrosio ITA vs A. Sánchez MEX

Il match deve ancora iniziare

D. Galan COL vs H. Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare

