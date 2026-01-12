Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Federico Cinà supera Harris in tre set. Avanzano Maestrelli e Travaglia, ok Stefanini e Ambrosio tra le donne

Risultati dall'Australian Open - Federico Cinà nella foto
Federico Cinà supera una dura prova di carattere e approda al turno successivo delle qualificazioni, piegando la resistenza del sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3 dopo due ore e un quarto di battaglia. Ora, per l’azzurro, c’è l’ostacolo Adolfo Daniel Vallejo, numero 30 del tabellone cadetto, in un match che vale l’accesso al turno decisivo.
L’incontro si apre subito in salita per Cinà, costretto ad annullare due palle break nel secondo game. Scampato il pericolo, però, l’italiano cambia marcia: nel terzo gioco sorprende Harris strappandogli il servizio a zero e, dopo aver consolidato il vantaggio, si porta sul 3-1. Da quel momento in poi Cinà gestisce con grande solidità i propri turni di battuta, senza concedere occasioni di controbreak. Al secondo set point chiude il primo parziale 6-4 in 38 minuti, mettendo in mostra un tennis ordinato e concreto.
Il secondo set segue un copione più tortuoso. Cinà è ancora chiamato a difendersi nei primi game, annullando due palle break sia nel secondo che nel quarto gioco. Nel settimo, però, è lui a trovare l’affondo giusto: si procura due palle break sul 15-40 e strappa il servizio a Harris per il 4-3. La svolta sembra vicina, ma l’azzurro non riesce a capitalizzare: nell’ottavo game si fa rimontare dal 40-15 e subisce il controbreak. Sul 5-6 deve anche fronteggiare un set point, che cancella con freddezza prima di portare il set al tie-break. Qui Cinà parte bene, salendo 3-1 dopo il primo mini-break, ma Harris reagisce con decisione, infilando cinque punti consecutivi e chiudendo il parziale 7-4.
Nel terzo e decisivo set emerge la determinazione dell’italiano. Dopo l’1-1 iniziale, Cinà accelera in maniera netta: vince dodici dei successivi tredici punti, piazza il break a quindici nel quarto game e vola sul 4-1. Questa volta non concede spiragli al sudafricano, mantenendo alta la percentuale al servizio e controllando i momenti chiave. Vince otto degli ultimi dieci punti giocati alla battuta e, al secondo match point, sigilla il successo con il 6-3 finale in 34 minuti.
Una vittoria di grande spessore per Cinà, che dimostra solidità mentale e capacità di reagire nei momenti delicati. Ora lo attende la sfida con Vallejo, un altro banco di prova importante per continuare il suo cammino nelle qualificazioni.
Maestrelli avanti nel derby, ora c’è Seyboth Wild
Francesco Maestrelli, numero 141 del ranking ATP e 24ª testa di serie delle qualificazioni, si è aggiudicato il derby italiano contro Lorenzo Giustino con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e venti minuti. Dopo un primo set combattuto, deciso al tie-break, il 23enne pisano ha preso il largo nella seconda frazione, imponendo il proprio ritmo e concedendo pochissimo al servizio. Mercoledì Maestrelli si giocherà l’accesso al turno decisivo contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, ex top 60 e avversario mai affrontato in carriera.
Travaglia supera Ellis, sfida a Landaluce
Buona prova anche per Stefano Travaglia. Il 34enne di Ascoli Piceno ha battuto l’australiano Blake Ellis, in tabellone grazie a una wild card, con lo score di 6-3 4-6 6-1 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Dopo aver controllato il primo set, Travaglia ha ceduto il secondo, ma nel terzo parziale ha alzato il livello, lasciando un solo game all’avversario. Al secondo turno lo attende ora il giovane spagnolo Martin Landaluce, che lo ha già sconfitto negli ottavi del Challenger di Olbia 2024: sarà una sfida dal forte sapore generazionale.
Cecchinato out, Cinà in campo
Niente da fare invece per Marco Cecchinato. L’ex semifinalista del Roland Garros è stato sconfitto 6-3 6-4 dal belga Alexander Blockx, numero 95 ATP e settima testa di serie delle qualificazioni, che ha fatto valere maggiore continuità e solidità nei momenti chiave.
È atteso in campo anche Federico Cinà, numero 235 del ranking, che affronta il sudafricano Lloyd Harris in un match dal coefficiente di difficoltà elevato.
Avanzano Stefanini e Ambrosio, si ferma Pieri
Nel tabellone femminile prosegue il cammino di Lucrezia Stefanini. La 27enne di Carmignano, numero 139 WTA e 26ª testa di serie delle qualificazioni, ha superato l’olandese Eva Vedder per 6-4 6-2 in un’ora e 38 minuti. Al secondo turno affronterà la statunitense Whitney Osuigwe, già battuta nel 2024 in un torneo ITF sul cemento.
Bene anche Silvia Ambrosio, che ha regolato la messicana Ana Sofia Sanchez con un netto 6-1 6-2. Per la 28enne il prossimo ostacolo sarà la tedesca Tamara Korpatsch, mai incontrata finora in carriera.
Si interrompe invece il percorso di Jessica Pieri. La toscana ha lottato per oltre due ore e mezza prima di arrendersi alla francese Harmony Tan con il punteggio di 7-6(4) 2-6 6-4, al termine di una vera e propria maratona.
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno Qualificazione, cemento
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) S. Hunter
vs E. Gorgodze
GS Australian Open
S. Hunter
7
6
E. Gorgodze
5
3
Vincitore: S. Hunter
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hunter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
E. Gorgodze
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
S. Hunter
40-0
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Hunter
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
E. Gorgodze
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hunter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
S. Hunter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
S. Hunter
40-30
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
E. Gorgodze
15-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
E. Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
A. Bolt vs E. Ymer
GS Australian Open
A. Bolt
6
6
E. Ymer
7
7
Vincitore: E. Ymer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Bolt
30-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Bolt
15-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
E. Ymer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Kubler vs H. Mayot
GS Australian Open
J. Kubler
6
6
H. Mayot
3
4
Vincitore: J. Kubler
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Mayot
0-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
H. Mayot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
H. Mayot
15-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
H. Mayot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Kubler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Mayot
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kubler
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
J. Kubler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
H. Mayot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
(6) M. McDonald vs D. Popko
GS Australian Open
M. McDonald [6]
6
6
7
D. Popko
7
4
5
Vincitore: M. McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Popko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Popko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. McDonald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Popko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Popko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
D. Popko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Popko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Popko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
M. McDonald
30-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Popko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Popko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
D. Popko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Kokkinis vs A. Koevermans
GS Australian Open
T. Kokkinis
3
3
A. Koevermans
6
6
Vincitore: A. Koevermans
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Koevermans
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Koevermans
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Koevermans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
T. Kokkinis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Koevermans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Kokkinis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Koevermans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Koevermans
40-A
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Kokkinis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
C. Monnet vs (WC) E. Micic
GS Australian Open
C. Monnet
4
6
1
E. Micic
6
4
6
Vincitore: E. Micic
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
E. Micic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Monnet
A-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
E. Micic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
C. Monnet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
E. Micic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Monnet
A-40
15-0
15-15
30-15
40-15
5-4 → 6-4
E. Micic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
C. Monnet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
E. Micic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Micic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Monnet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Micic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
E. Micic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Micic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Micic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
E. Micic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Monnet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
(4) T. Barrios Vera vs S. Gueymard Wayenburg
GS Australian Open
T. Barrios Vera [4]
6
7
S. Gueymard Wayenburg
2
6
Vincitore: T. Barrios Vera
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
S. Gueymard Wayenburg
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
S. Gueymard Wayenburg
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
S. Gueymard Wayenburg
3-3 → 3-4
S. Gueymard Wayenburg
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
S. Gueymard Wayenburg
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Gueymard Wayenburg
0-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gueymard Wayenburg
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
T. Barrios Vera
15-40
15-0
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
S. Gueymard Wayenburg
3-1 → 3-2
S. Gueymard Wayenburg
30-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
V. Sachko vs (A) V. Durasovic
GS Australian Open
V. Sachko
6
7
V. Durasovic
3
6
Vincitore: V. Sachko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
V. Durasovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
V. Durasovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
V. Durasovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
V. Durasovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Durasovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
V. Sachko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) P. Marinkov vs J. McCabe
GS Australian Open
P. Marinkov
2
6
J. McCabe
6
7
Vincitore: J. McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
P. Marinkov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. McCabe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Marinkov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. McCabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. McCabe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
P. Marinkov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
J. McCabe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Wong vs (31) U. Blanchet
GS Australian Open
C. Wong
6
7
U. Blanchet [31]
3
6
Vincitore: C. Wong
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
U. Blanchet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
C. Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
U. Blanchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
U. Blanchet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
U. Blanchet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
U. Blanchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Blanchet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
U. Blanchet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
U. Blanchet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
U. Blanchet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(WC) C. Hewitt vs M. Zheng
GS Australian Open
C. Hewitt
3
3
M. Zheng
6
6
Vincitore: M. Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
C. Hewitt
30-40
0-15
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
M. Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hewitt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
C. Hewitt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Zheng
0-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Hewitt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
K. Coppejans vs K. Nishikori
Il match deve ancora iniziare
D. Aiava vs H. Dart
GS Australian Open
D. Aiava
3
6
3
H. Dart
6
2
6
Vincitore: H. Dart
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. Aiava
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
H. Dart
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Aiava
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
H. Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Aiava
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
H. Dart
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
H. Dart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. Aiava
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Dart
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Aiava
30-40
0-15
0-30
15-30
15-40
3-5 → 3-6
H. Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
H. Dart
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Aiava
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Dart
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
D. Aiava
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Watanuki vs (23) N. Budkov Kjaer
GS Australian Open
Y. Watanuki
7
5
4
N. Budkov Kjaer [23]
6
7
6
Vincitore: N. Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Y. Watanuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Y. Watanuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Y. Watanuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Y. Watanuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Y. Watanuki
5-5
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Y. Watanuki
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
N. Budkov Kjaer
15-30
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Y. Watanuki
40-15
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Y. Watanuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(WC) L. Tu vs R. Jodar
GS Australian Open
L. Tu
2
1
R. Jodar
6
6
Vincitore: R. Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
L. Tu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
L. Tu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Tu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
D. Vidmanova vs M. Xu
GS Australian Open
D. Vidmanova
6
2
6
M. Xu
3
6
2
Vincitore: D. Vidmanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Xu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
D. Vidmanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
M. Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
M. Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
D. Vidmanova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
M. Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
M. Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
D. Vidmanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Vidmanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Vidmanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Xu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
D. Vidmanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
D. Vidmanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Xu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
I. Shymanovich vs A. Rodionova
GS Australian Open
I. Shymanovich
7
5
6
A. Rodionova
6
7
4
Vincitore: I. Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rodionova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
I. Shymanovich
15-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Rodionova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Rodionova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rodionova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
A. Rodionova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
I. Shymanovich
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
5-5 → 6-5
I. Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
A. Rodionova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Rodionova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Rodionova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
A. Rodionova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
I. Shymanovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
R. Pacheco Mendez vs (30) A. Vallejo
GS Australian Open
R. Pacheco Mendez
1
2
A. Vallejo [30]
6
6
Vincitore: A. Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Pacheco Mendez
2-5 → 2-6
R. Pacheco Mendez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
R. Pacheco Mendez
1-4 → 2-4
R. Pacheco Mendez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Vallejo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Pacheco Mendez
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Pacheco Mendez
1-5 → 1-6
A. Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 1-5
R. Pacheco Mendez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
A. Vallejo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
R. Pacheco Mendez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) B. Ellis vs S. Travaglia
GS Australian Open
B. Ellis
3
6
1
S. Travaglia
6
4
6
Vincitore: S. Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
B. Ellis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Ellis
15-15
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
B. Ellis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Ellis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
B. Ellis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Travaglia
40-30
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Ellis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
B. Ellis
0-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
B. Ellis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Travaglia
15-30
0-30
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
B. Ellis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(9) E. Moller vs (WC) M. Polmans
GS Australian Open
E. Moller [9]
6
7
M. Polmans
4
6
Vincitore: E. Moller
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
E. Moller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Polmans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Moller
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
E. Moller
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Polmans
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
E. Moller
30-40
0-15
0-30
15-30
15-40
4-3 → 4-4
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
E. Moller
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(14) T. Korpatsch vs M. Bulgaru
GS Australian Open
T. Korpatsch [14]
6
6
6
M. Bulgaru
4
7
2
Vincitore: T. Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Korpatsch
40-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Bulgaru
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
T. Korpatsch
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
3-2 → 4-2
M. Bulgaru
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
T. Korpatsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Bulgaru
40-A
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
T. Korpatsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
T. Korpatsch
15-40
15-30
15-0
15-15
30-15
40-15
5-5 → 6-5
T. Korpatsch
30-30
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Bulgaru
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
T. Korpatsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
T. Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bulgaru
40-40
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
M. Bulgaru
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
T. Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Bulgaru
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Korpatsch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) A. Subasic vs (27) L. Radivojevic
GS Australian Open
A. Subasic
6
1
4
L. Radivojevic [27]
3
6
6
Vincitore: L. Radivojevic
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Radivojevic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Subasic
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Radivojevic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Radivojevic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Subasic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Radivojevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
A. Subasic
15-40
0-15
0-30
0-40
30-40
1-4 → 1-5
A. Subasic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
L. Radivojevic
40-30
0-15
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
A. Subasic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Subasic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
L. Radivojevic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
L. Radivojevic
40-30
15-0
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
A. Subasic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
L. Radivojevic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Subasic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
A. Sharma vs C. Branstine
GS Australian Open
A. Sharma
6
6
3
C. Branstine
7
2
6
Vincitore: C. Branstine
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Branstine
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Sharma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
A. Sharma
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
C. Branstine
40-0
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Branstine
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sharma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
C. Branstine
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Sharma
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Sharma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Branstine
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
C. Branstine
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
A. Sharma
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Sharma
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
C. Branstine
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Sharma
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Branstine
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Sharma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
M. Inglis vs (29) L. Romero Gormaz
GS Australian Open
M. Inglis
4
7
6
L. Romero Gormaz [29]
6
6
2
Vincitore: M. Inglis
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
M. Inglis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
L. Romero Gormaz
4-0 → 4-1
L. Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
L. Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
L. Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
L. Romero Gormaz
4-5 → 5-5
L. Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
M. Inglis
15-40
0-15
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
L. Romero Gormaz
2-3 → 2-4
L. Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
M. Inglis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Inglis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
L. Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
M. Inglis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
M. Inglis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
L. Romero Gormaz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Inglis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
L. Romero Gormaz
0-1 → 1-1
M. Inglis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(WC) M. Bouzige vs (20) L. Draxl
GS Australian Open
M. Bouzige
6
3
L. Draxl [20]
7
6
Vincitore: L. Draxl
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzige
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Bouzige
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
L. Draxl
6-3
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
M. Bouzige
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
M. Bouzige
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
M. Bouzige
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Bouzige
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(13) D. Parry vs E. Pridankina
GS Australian Open
D. Parry [13]
3
2
E. Pridankina
6
6
Vincitore: E. Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Parry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
E. Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
D. Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
D. Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
E. Pridankina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 2-5
D. Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
E. Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Parry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
E. Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
D. Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
E. Pridankina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) G. Minnen vs F. Jorge
GS Australian Open
G. Minnen [12]
6
6
F. Jorge
2
3
Vincitore: G. Minnen
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Jorge
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
G. Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
F. Jorge
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
F. Jorge
40-A
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
G. Minnen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
F. Jorge
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
F. Jorge
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Y. Wu vs M. Krueger
GS Australian Open
Y. Wu
7
6
M. Krueger
5
4
Vincitore: Y. Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krueger
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
M. Krueger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Y. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Krueger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Y. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
M. Krueger
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
M. Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Y. Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Krueger
0-15
15-15
30-15
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
L. Chirico vs (25) Y. Yuan
GS Australian Open
L. Chirico
6
1
2
Y. Yuan [25]
3
6
6
Vincitore: Y. Yuan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Y. Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Y. Yuan
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Chirico
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Y. Yuan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Chirico
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
L. Chirico
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
L. Chirico
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Chirico
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
L. Chirico
30-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Y. Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Y. Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Y. Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
L. Chirico
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Y. Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Chirico
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
S. Shimabukuro vs A. Molcan
GS Australian Open
S. Shimabukuro
4
6
3
A. Molcan
6
4
6
Vincitore: A. Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Molcan
0-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Shimabukuro
15-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Costoulas vs (21) L. Tararudee
GS Australian Open
S. Costoulas
4
3
L. Tararudee [21]
6
6
Vincitore: L. Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Costoulas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
L. Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
S. Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Tararudee
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Costoulas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
L. Tararudee
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
S. Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
L. Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
L. Tararudee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
S. Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Kalinina vs (19) J. Garland
GS Australian Open
A. Kalinina
7
6
J. Garland [19]
5
2
Vincitore: A. Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalinina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
J. Garland
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Garland
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Kalinina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kalinina
40-A
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Garland
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
J. Garland
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Kalinina
0-40
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
P. Llamas Ruiz vs (WC) H. Bernet
GS Australian Open
P. Llamas Ruiz
3
6
7
H. Bernet
6
3
6
Vincitore: P. Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
7-0*
7-1*
7*-2
8*-2
9-2*
9-3*
6-6 → 7-6
H. Bernet
A-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
H. Bernet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
P. Llamas Ruiz
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
4-3 → 5-3
H. Bernet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
H. Bernet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
H. Bernet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
H. Bernet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
H. Bernet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
H. Bernet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
H. Guo vs (31) D. Salkova
GS Australian Open
H. Guo
5
1
D. Salkova [31]
7
6
Vincitore: D. Salkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Guo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
H. Guo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
D. Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-A
5-5 → 5-6
D. Salkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
H. Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
D. Salkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
H. Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
H. Guo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
H. Guo
40-15
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
H. Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Ficovich vs J. Rodionov
GS Australian Open
J. Ficovich
5
3
J. Rodionov
7
6
Vincitore: J. Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Rodionov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
J. Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Ficovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Ficovich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Ficovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Ficovich
15-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
J. Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
J. Ficovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
J. Ficovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
(A) M. Bassols Ribera vs L. Giovannini
GS Australian Open
M. Bassols Ribera
6
7
L. Giovannini
2
6
Vincitore: M. Bassols Ribera
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
M. Bassols Ribera
5-6 → 6-6
M. Bassols Ribera
4-5 → 5-5
L. Giovannini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Bassols Ribera
3-4 → 4-4
M. Bassols Ribera
2-3 → 2-4
L. Giovannini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Bassols Ribera
2-1 → 2-2
M. Bassols Ribera
0-1 → 1-1
L. Giovannini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bassols Ribera
5-2 → 6-2
M. Bassols Ribera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
L. Giovannini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 4-1
M. Bassols Ribera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
L. Giovannini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Bassols Ribera
1-0 → 2-0
L. Giovannini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(10) C. Tseng
vs M. Landaluce
GS Australian Open
C. Tseng [10]
5
3
M. Landaluce
7
6
Vincitore: M. Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
C. Tseng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Tseng
30-40
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Landaluce
30-40
15-0
15-15
30-15
40-15
3-1 → 3-2
C. Tseng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(12) O. Virtanen vs N. Mejia
GS Australian Open
O. Virtanen [12]
3
6
4
N. Mejia
6
3
6
Vincitore: N. Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Virtanen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
O. Virtanen
30-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
O. Virtanen
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
T. Wuerth vs C. Liu
GS Australian Open
T. Wuerth
3
4
C. Liu
6
6
Vincitore: C. Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Wuerth
15-30
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
C. Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
T. Wuerth
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Wuerth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Wuerth
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Wuerth
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
T. Wuerth
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
C. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
T. Wuerth
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
C. Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
T. Wuerth
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
M. Hontama vs (28) M. Timofeeva
GS Australian Open
M. Hontama
1
6
7
M. Timofeeva [28]
6
4
5
Vincitore: M. Hontama
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Hontama
40-30
15-0
15-15
30-15
40-15
6-5 → 7-5
M. Timofeeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
M. Hontama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Timofeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
M. Hontama
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Hontama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
M. Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Hontama
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
M. Timofeeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Hontama
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Hontama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hontama
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
M. Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Hontama
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
M. Hontama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Z. Kolar vs A. Gea
GS Australian Open
Z. Kolar
2
3
A. Gea
6
6
Vincitore: A. Gea
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Z. Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Z. Kolar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Z. Kolar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Kolar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Gea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Gea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Gea
A-40
0-15
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Ma vs (32) V. Lepchenko
GS Australian Open
Y. Ma
6
6
V. Lepchenko [32]
1
3
Vincitore: Y. Ma
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Lepchenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Y. Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Y. Ma
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Lepchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
V. Lepchenko
30-40
0-15
15-15
15-30
15-40
4-0 → 5-0
Y. Ma
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
V. Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
V. Lepchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(15) B. Harris vs C. Rodesch
GS Australian Open
B. Harris [15]
3
4
C. Rodesch
6
6
Vincitore: C. Rodesch
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Rodesch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
B. Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. Rodesch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
B. Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Rodesch
0-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Rodesch
40-15
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
C. Rodesch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(A) C. Paquet vs K. Mladenovic
GS Australian Open
C. Paquet
6
6
6
K. Mladenovic
2
7
3
Vincitore: C. Paquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
C. Paquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
C. Paquet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
K. Mladenovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Mladenovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
K. Mladenovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
C. Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
K. Mladenovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Paquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
K. Mladenovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Paquet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Paquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
K. Mladenovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
C. Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
C. Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(11) J. Choinski vs L. Riedi
GS Australian Open
J. Choinski [11]
3
4
L. Riedi
6
6
Vincitore: L. Riedi
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Riedi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
L. Riedi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
L. Riedi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
L. Riedi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(2) R. Burruchaga vs R. Peniston
GS Australian Open
R. Burruchaga [2]
6
6
R. Peniston
1
1
Vincitore: R. Burruchaga
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Peniston
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
R. Burruchaga
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
R. Burruchaga
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Burruchaga
A-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
R. Peniston
40-A
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
R. Burruchaga
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
R. Peniston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
R. Burruchaga
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Guillen Meza
vs T. Seyboth Wild
GS Australian Open
A. Guillen Meza
5
3
T. Seyboth Wild
7
6
Vincitore: T. Seyboth Wild
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Guillen Meza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Guillen Meza
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Guillen Meza
15-40
0-15
15-15
15-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guillen Meza
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
A. Guillen Meza
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Seyboth Wild
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Seyboth Wild
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Seyboth Wild
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Snigur vs (24) K. Kawa
GS Australian Open
D. Snigur
6
2
6
K. Kawa [24]
1
6
2
Vincitore: D. Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Kawa
40-15
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
D. Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
K. Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
D. Snigur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Snigur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
K. Kawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
K. Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
D. Snigur
30-40
15-0
15-15
30-15
30-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kawa
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-1 → 6-1
K. Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
P. Iatcenko vs M. Carle
GS Australian Open
P. Iatcenko
3
3
M. Carle
6
6
Vincitore: M. Carle
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
P. Iatcenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
M. Carle
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
P. Iatcenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Carle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
P. Iatcenko
40-A
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Carle
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
P. Iatcenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Carle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
P. Iatcenko
40-0
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M. Leonard vs H. Sakatsume
GS Australian Open
M. Leonard
2
1
H. Sakatsume
6
6
Vincitore: H. Sakatsume
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Sakatsume
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Leonard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 1-5
H. Sakatsume
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Leonard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
H. Sakatsume
30-0
15-0
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
M. Leonard
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
H. Sakatsume
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Leonard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Leonard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
H. Sakatsume
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
L. Harris vs F. Cina
GS Australian Open
L. Harris
4
7
3
F. Cina
6
6
6
Vincitore: F. Cina
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
F. Cina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
L. Harris
A-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
F. Cina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
L. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
L. Harris
40-A
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 3-2
F. Cina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
F. Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
F. Cina
40-0
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Pieri
vs H. Tan
GS Australian Open
J. Pieri
6
6
4
H. Tan
7
2
6
Vincitore: H. Tan
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Tan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
J. Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
H. Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
H. Tan
30-0
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
J. Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
H. Tan
0-30
0-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
J. Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
J. Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
6-5 → 6-6
H. Tan
40-A
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
J. Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
H. Tan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
H. Tan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Pieri
30-0
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
J. Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
H. Tan
15-0
0-15
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
J. Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
H. Tan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
E. Vedder vs (26) L. Stefanini
GS Australian Open
E. Vedder
4
2
L. Stefanini [26]
6
6
Vincitore: L. Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Vedder
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
L. Stefanini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
E. Vedder
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
L. Stefanini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
L. Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Vedder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Vedder
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
L. Stefanini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
E. Vedder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
L. Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Vedder
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
L. Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
E. Vedder
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
L. Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
N. Moreno De Alboran vs (17) V. Gaubas
GS Australian Open
N. Moreno De Alboran
5
3
V. Gaubas [17]
7
6
Vincitore: V. Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Moreno De Alboran
3-4 → 3-5
N. Moreno De Alboran
2-3 → 3-3
N. Moreno De Alboran
1-2 → 2-2
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Moreno De Alboran
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Moreno De Alboran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
N. Moreno De Alboran
4-5 → 5-5
N. Moreno De Alboran
3-4 → 4-4
N. Moreno De Alboran
2-3 → 3-3
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Moreno De Alboran
1-2 → 2-2
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Moreno De Alboran
0-1 → 1-1
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(7) A. Blockx vs M. Cecchinato
GS Australian Open
A. Blockx [7]
6
6
M. Cecchinato
3
4
Vincitore: A. Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Blockx
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
L. Tagger vs X. Gao
GS Australian Open
L. Tagger
3
7
6
X. Gao
6
5
3
Vincitore: L. Tagger
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tagger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
L. Tagger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
X. Gao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. Tagger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
X. Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
X. Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
X. Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
X. Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
X. Gao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Tagger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
X. Gao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Tagger
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tagger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
X. Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
L. Tagger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
L. Tagger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
L. Giustino
vs (24) F. Maestrelli
GS Australian Open
L. Giustino
6
1
F. Maestrelli [24]
7
6
Vincitore: F. Maestrelli
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
L. Giustino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
L. Giustino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Sevastova vs W. Osuigwe
GS Australian Open
A. Sevastova
2
0
W. Osuigwe
6
6
Vincitore: W. Osuigwe
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sevastova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
W. Osuigwe
40-0
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
W. Osuigwe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Sevastova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sevastova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
W. Osuigwe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Sevastova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
W. Osuigwe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Z. Bai vs A. Korneeva
GS Australian Open
Z. Bai
6
6
A. Korneeva
4
3
Vincitore: Z. Bai
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Korneeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Z. Bai
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Z. Bai
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Z. Bai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Z. Bai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Z. Bai
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
A. Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Z. Bai
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
H. Habib vs (29) Z. Svajda
GS Australian Open
H. Habib
1
3
Z. Svajda [29]
6
6
Vincitore: Z. Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Habib
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
H. Habib
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Z. Svajda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Habib
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Z. Svajda
15-0
15-15
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
H. Habib
30-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Z. Svajda
0-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
S. Wei
vs E. Kalieva
GS Australian Open
S. Wei
15
6
2
2
E. Kalieva•
40
4
6
3
Vincitore: E. Kalieva per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Wei
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Wei
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
S. Wei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Kalieva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
E. Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
S. Wei
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
S. Wei
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
E. Kalieva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
E. Kalieva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
E. Kalieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
S. Wei
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
E. Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. Wei
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(15) H. Vandewinkel vs C. Lee
GS Australian Open
H. Vandewinkel [15]
6
3
4
C. Lee
3
6
6
Vincitore: C. Lee
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
C. Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
H. Vandewinkel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Lee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Vandewinkel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
H. Vandewinkel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
C. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
H. Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
H. Vandewinkel
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
C. Lee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
S. Ambrosio b. A. Sánchez 6-2 6-1
D. Galan vs H. Grenier
GS Australian Open
D. Galan
0
6
0
H. Grenier•
0
7
1
Vincitore: H. Grenier per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Galan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
D. Galan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
H. Grenier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Galan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
H. Grenier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Galan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Galan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
H. Grenier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
D. Galan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Bravissimo Cinà, ottima vittoria!
Ma nessuno di questi 5 ha un futuro
Jodar è un bel talento, ma ha iniziato presto la preparazione in vista delle next gen, dove peraltro denotava un’ottima condizione già allora.
Anche per questo era piuttosto prevedibile, un suo brillante inizio di stagione.
Le difficoltà, come avvenne anche per Fonseca, con le dovute proporzioni, potrebbero riscontrarsi già a partire da aprile – maggio, quando dovrà confrontarsi costantemente col circuito atp e con una condizione che inevitabilmente tenderà a calare…
Premetto che se ne fossero passati 8 su 8 avrei stappato lo spumante.
A rigore di logica, anche senza conoscere la matematica:
Se non ci fosse stato il derby Giustino e Maestrelli avrebbero avuto il 50% di probabilità di passare. Di conseguenza la probabilità di avere un 4/8 è identica a quella di avere un 6/8. La media è esattamente 5/8.
Questione di lana caprina oltre che di logica.
Molto bene Cinà, non ho visto la partita, ma del suo spot ritenevo Harris l’avversario più scomodo di tutti, avanti così!
Non so come finirà (lo sto guardando in differetta, usando l’accortezza di ignorare apposta il risultato finale, a quest’ora già acquisito) ma Cinà, per ora (VII gioco della I partita), è un gran Cinà, solidissimo in tutti fondamentali, bello tosto ed aggressivo.
Ha fatti passi da gigante da che, due anni or sono, lo potei vedere dal vivo a Milano, prima al Bonfiglio e poi all’Aspria (quando mise in difficoltà il concittadino Cecchinato, al punto da indisporlo fino all’arroganza verso chi sosteneva il Palermitano più giovane dagli spalti).
E di fronte oggi non ha/aveva un vecchio pirla decrepito ma un 28enne, ormai ripresosi dagli infortuni, che su questi campi seppe conquistare un terzo turno (oltre ai QdF a Nuova Iorche…).
Spero che oggi finisca/sia finita in gloria, ma, comunque, ad ogni modo grande Cinà: abbiamo un campioncino in più.
6 su 8 se non ci fosse stato il derby…
JOA20, fermati, vedo uscire del fumo, .. che non è in grado di comprendere il tuo ragionamento…
Va bene 5/8 visto che come hai detto tu Pellegrino e Ceck erano chiusi e c’era un derby. Ora speriamo di portarne 3 al turno finale fra Zeppieri Passaro Travaglia Maestrelli e Cinà che ha vinto in lotta un match non banale con il sudafricano Harris ex top 40.
La spagna tolto Carlos non c’è più ormai a livello di movimento sui piani alti.
Non è colpa mia se non leggi bene. La prossima volta prima di dare l’altolà magari prova a contare fino a 10…
Grande Lilli!
Che classe! Che tigna!
L’avversaria odierna non sarà stata di primo livello ma sa giocare…
Decisiva la tenuta nel primo gioco della III partita:
Predestinata a grandi cose.
P.S.: grande anche la Schiavo che sta formando una campioncina!
piu che una armada direi un armadietto….che presto diventera’ un comodino
Beh Hewitt 11 dicembre 2008;
Se solo avessi scritto”sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno” avremmo evitato questo stressante dibattito.
Ok, se un troll di prim’ordine ma provo a scomporre il ragionamento.
Su 8 italiani al primo turno, quanti potevano passare al secondo?
Senza derby:8 (qui sarebbe corretto dire 5/8)
Con derby: 8-x (x il numero di incroci tra connazionali)
Purtroppo il sorteggio del tabellone ha messo Giustino vs Maestrelli quindi un azzurro sarebbe uscito comunque. Che senso ha dire 5/8 in questo caso? Al massimo dici “sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno”, ma potremmo fare lo stesso discorso sul possibile numero di qualificati italiani, che non sarebbero mai potuti essere otto, al massimo sei causa possibile incrocio tra Pellegrino e Travaglia nel turno decisivo…
Delusione? Nessuna. Mi aspettavo di peggio e invece 5 su 7 ottimo. Bravi ragazzi/e. Anche chi ha perso, perché si è battuto al massimo.
Il rampollo di casa Hewitt,
già… a casa ! 😉
Jodar-Express ! 🙂
Musetti ritirato, ovviamente per precauzione. Stavano giocando una partita abbastanza vera, magari non spingendo al 100% entrambi. Arena stracolma.
Molto bene Federico, Harris rimane un osso duro per, le qualificazioni, nonostante i gravi infortuni, avuti, a polso e schiena.
La cosa che mi è piaciuta di più, del nostro, è stata l’aggressività a tutto campo, qualche problemino a livello tattico nella chiusura a rete e nel giocare poco (nel secondo set) sul colpo più debole di Harris (rovescio).
Adesso sulla sua strada c’è un terraiolo doc, il paraguagio Vallejo che ha giocato un ottimo 2025, per, l’eventuale, terzo turno non mi pare scontata la vittoria del n° 2 del tabellone Burruchaga con l’emergente francese Gea.
Super terraiolo come anche quello dopo Burruchaga…
Musetti nell’esibizione con Zverev sta lamentando un problema fisico…. Parte bassa della schiena o gluteo sinistro o forse anca sinistra…. Il braccio non ha problemi, con Bublik era solo tensione
4 azzurri sui 4 possibili al secondo turno? Non sarebbe stato granché positivo in questo caso, specie in termini di fortuna del sorteggio…
Se il buongiorno si vede dal mattino, mi sa che a Melbourne possiamo rinunciare all’ombrello.
Cecchinato era dato a 13, praticamente da non scendere in campo, ed ha comunque giocato una dignitosa partita (tutti conoscono la mia scarsa simpatia per il palermitano) contro uno dei giovani emergenti ed in forma (ha appenna vinto la finale di Canberra contro il “fenomeno” Jodar).
Pellegrino nelle ultime 6 stagioni ha vinto 8 matches sul cemento, giocandone 38, preferirebbe giocare sulle uova, e comunque l’ha portata al 3° set contro un discreto giocatore di casa.
Tolti questi due casi limite, gli altri si sono comportati bene, pur non avendo giocato partite negli ultimi due mesi, a parte Maestrelli e Giustino (che forse ha risentito degli strascichi dell’ultimo torneo, dove stava giocando bene).
L’ipotesi di averne 6 al secondo turno, senza il derby, non è quindi così peregrina, a dispetto di quanto ne pensi il Noto Somaro.
Vediamo il prossimo, che si preannuncia impegnativo per tutti (com’è logico che sia).
Qualcuno conosce questo vallejo?
sarebbero stati 6 su 8…
Ahi ahi Joao non hai studiato “maurematica” …. La dura legge della rosicalgebra 😆
Hai ragione…. Mi era scordato USO.
Fortunatamente io non ho questi problemi di calcolo, perché l’ ARMADA ha fatto un 5 su 5
Quindi, ipotizziamo che gli 8 italiani avessero dovuto giocare 4 derby, tu avresti scritto 4 a 0?
Quanti azzurri su 8 potevano arrivare al secondo turno, una volta compilato il tabellone? Non più di 7…
Esordio Slam intendi a Melbourne? Perchè aveva già esordito in Us open
Concordo per il resto
Quindi, così come non consideri Giustino, allora non dovresti nemmeno considerare Maestrelli
Bravo Palli
5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.
Molto bene Cinà
Intendiamoci. È già superiore a Harris e non poteva non batterlo soprattutto sull’amato veloce
Il dubbio era duplice
1) Esordio slam. Un po’ di emozione poteva giocare un brutto scherzo
2) Lunga sosta e ripresa a freddo proprio con lo slam, senza rodaggio
Fugati entrambi tranne qualche sbavatura di inesperienza
Positivo
Gioco d’attacco e non da fondo. Cosa nuova
Servizio migliorato
Diritto migliorato (ma ci si deve lavorare ancora)
Visione di gioco e strategia
Calma nei momenti topici
Negativo
L’attacco non sempre è fatto al momento giusto o nel modo giusto e a rete non sempre è concludente. Buono l’atteggiamento, va migliorata l’efficacia
Killer instinct. Anche qui, migliorare sul colpo concludente
Prova più che sufficiente
Ha vinto e… bene.
Bravo !
Ma gradirei fosse più “cattivo”,
a volte cinico.
Sono messaggi per l’avversario.
A volte è… “tenerone”. 😉
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!
Pallino c’è!
Molto bene, esordio vincente e dall’ultima volta che l’ho visto (finale con Engel in un challenger) vistosi miglioramenti un po’ su tutti i fondamentali.
Il Pallino Siciliano va avanti, bravo.
alla fine il mio pronostico è stato rispettato.
d’altra parte la classifica di Harris qualcosa vorrà pur dire.
E’stato un ottimo giocatore, ma poco costante.
E sulla costanza mentale e di gioco Cinà ha costruito la sua vittoria.
Ora, visto il suo spicchio di tabellone, mi sorprenderebbe molto la sua mancata qualificazione per il main draw.
Il martedì è iniziato piuttosto bene!
CINA VINCE !!!!!! GRANDISSIMOOOOOOO
Bravo bravo bravo Cina’ – vittoria di spessore! Grande!!! E harris non e’ Li Tu!!!!! Jamuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
E andiamoooooo! Grande Federichino! Avanti!
E dai Pallino, 4-1, forzaaaaaa
Ottimo esordio della ambrosio in queste qualificazioni
Sul 4-1 entro in modalità shhhh
Cinà ha perso il secondo set ma la mentalità è buona.
Nonostante come picchi di gioco Harris gli sia ancora superiore, per me può farcela
È che quando parte lo scambio il più delle volte il punto lo fa il sudafricano…
Vediamo. 🙂
Perso il secondo, ma tutto e’ ancora possibile per Cina!
Niente, da 3-1 al tiebreak a 4-7, Cinà ha perso punti già vinti perché non riesce ad essere definitivo nè a spingere col dritto. Vediamo al terzo, dai Pallino
Più solido Harris nel T.B.
Erroraccio a rete di Cinà che regala il minibreak fatale…
@ Pikario Furioso (#4544269)
Lloyd Harris Vs Federico Cina
https://kevinsport.icu/vn_3
Pablito, per favore potresti sganciare il link Kevin?
Calma.
Controbrekkato da 40-0… 🙁
Controbreak, non bene l’ultimo game per Pallino, Harris si è ripreso con la complicità del nostro
Kevin? Pf manda il link che lo aggiungo alla lista
Salvate con autorita’. Il ragazzo ha le palle!
la percentuale di conversione di palle break spiega il match CInà-Harris.
0/6 per il sudafricano 2/2 per l’azzurro.
Break di Pallino….andiamo.
Pare sia calato 🙂
Break!
Se Matteo sta bene fisicamente, senza aspettative se non quella di ritrovare pienamente il piacere di giocare, agli AO potrebbe essere l’italiano che non ti aspetti.
No.
Anche su sportplus, freestreams, kevin ecc… 😉
Quattro palle break salvate negli ultimi due games, bravo Pallino a tenere nonostante Harris sia nel suo miglior momento.
Se non cala sarà molto dura.
A me Engel non fa impazzire, anzi.
Come Landaluce è un giocatore schematico, come prospettiva mi tengo tutta la vita Cinà.
Sono molto curioso invece di vedere se Jodar arriverà nel main draw.
In mancanza di Fonseca, in questo momento è il teenager più forte.
Chiudo dicendo che mi aspettavo di più da Cruz Hewitt. Temo di aver sopravvalutato il suo livello attuale
Che gran primo set ha giocato Cina, molto bene anche col dritto.
E anche Harris ha fatto il suo, non sara` semplice tenere questo livello per Federico.
Buono il primo set di Cina’. Gioca molto bene, all’attacco, gli piace andare a rete. Ha davvero un gran bel rovescio. Giocatore completo. Ottimo, vamossss, anzi no, jamuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Cinà attacca senza sosta. Talvolta viene infilzato ma cn buona frequenza l’attacco è vincente. Dovrebbe essere più definitivo a rete. Comunque mi piace questa nuova attitudine al gioco variato
Vavassori ha seccato lo sparapalline canadese
Vavassori OLE’
Segnalo un gran punto di Cinà, tweenerone vincente.
Molto migliorato il diritto in queste settimane in cui ha deciso di stare fermo
Attacca molto e viene a rete spesso (magari non sempre in modo impeccabile)
Servizio fra 195-205
Ho dato un’occhiata a Berrettini nella Kooyong Classic (o come si chiama): niente male. Sì lo so, è un’esibizione, ma lo vedo in forma, ha spazzato via Tien, non l’ultimo pirla
Sul sito tedesco di livetennis.de c’è un tale EnzoVonWeissbier che scrive che il 2007 Engel, che ha perso il primo turno delle qualifiche contro il venticinquenne Loffhagen, n. 211 del ranking, è gracilino e poi, non essendo già arrivato in top 20 all’età di diciott’anni e qualche mese, non è destinato a una carriera importante.
Ora a nanna.
Spero di alzarmi in tempo per vedere Diana, Lilli e Cinà.
Ma non punterò la sveglia…
Bravo Stetone.
Comunque non male anche l’Australiano, capace a tratti di giocate pregevoli.
Solo che l’inesperienza (immagino sia giovane, dato che fu invitato) alla fine si paga.
Intanto la Gessica ha incominciato male…
E speriamo che Stefanini sappia battere il cantante dei Pirl Gem: sarà anche un maschietto, ma non è tennista di professione, mentre lei lo è…
Ma proprio no: su D+ danno tutti gli incontri in diretta, riguardabili a piacimento in differita.
Giustino, dopo una buona resistenza iniziale, si sciolse come neve al sole australe (che pur oggi non sembra troppo dardeggiar).
Spiace per lui ma meglio così, meglio che avanzi la gioventù.
Bravo Maestrelli.
Si Si, le fanno vedere, discovery+ ( italia)! Ciao Ragazzi!
@ Django (#4544175)
Domanda rivolta a chi ha gia fatto abbonamento a Discovery+ o Prime Channel.
Solo su spoer zone.
Le qualificazioni le fanno vedere da qualche parte?