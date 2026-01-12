Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Federico Cinà supera Harris in tre set. Avanzano Maestrelli e Travaglia, ok Stefanini e Ambrosio tra le donne

Federico Cinà supera una dura prova di carattere e approda al turno successivo delle qualificazioni, piegando la resistenza del sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3 dopo due ore e un quarto di battaglia. Ora, per l’azzurro, c’è l’ostacolo Adolfo Daniel Vallejo, numero 30 del tabellone cadetto, in un match che vale l’accesso al turno decisivo.

L’incontro si apre subito in salita per Cinà, costretto ad annullare due palle break nel secondo game. Scampato il pericolo, però, l’italiano cambia marcia: nel terzo gioco sorprende Harris strappandogli il servizio a zero e, dopo aver consolidato il vantaggio, si porta sul 3-1. Da quel momento in poi Cinà gestisce con grande solidità i propri turni di battuta, senza concedere occasioni di controbreak. Al secondo set point chiude il primo parziale 6-4 in 38 minuti, mettendo in mostra un tennis ordinato e concreto.

Il secondo set segue un copione più tortuoso. Cinà è ancora chiamato a difendersi nei primi game, annullando due palle break sia nel secondo che nel quarto gioco. Nel settimo, però, è lui a trovare l’affondo giusto: si procura due palle break sul 15-40 e strappa il servizio a Harris per il 4-3. La svolta sembra vicina, ma l’azzurro non riesce a capitalizzare: nell’ottavo game si fa rimontare dal 40-15 e subisce il controbreak. Sul 5-6 deve anche fronteggiare un set point, che cancella con freddezza prima di portare il set al tie-break. Qui Cinà parte bene, salendo 3-1 dopo il primo mini-break, ma Harris reagisce con decisione, infilando cinque punti consecutivi e chiudendo il parziale 7-4.

Nel terzo e decisivo set emerge la determinazione dell’italiano. Dopo l’1-1 iniziale, Cinà accelera in maniera netta: vince dodici dei successivi tredici punti, piazza il break a quindici nel quarto game e vola sul 4-1. Questa volta non concede spiragli al sudafricano, mantenendo alta la percentuale al servizio e controllando i momenti chiave. Vince otto degli ultimi dieci punti giocati alla battuta e, al secondo match point, sigilla il successo con il 6-3 finale in 34 minuti.

Una vittoria di grande spessore per Cinà, che dimostra solidità mentale e capacità di reagire nei momenti delicati. Ora lo attende la sfida con Vallejo, un altro banco di prova importante per continuare il suo cammino nelle qualificazioni.

Maestrelli avanti nel derby, ora c’è Seyboth Wild

Francesco Maestrelli, numero 141 del ranking ATP e 24ª testa di serie delle qualificazioni, si è aggiudicato il derby italiano contro Lorenzo Giustino con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e venti minuti. Dopo un primo set combattuto, deciso al tie-break, il 23enne pisano ha preso il largo nella seconda frazione, imponendo il proprio ritmo e concedendo pochissimo al servizio. Mercoledì Maestrelli si giocherà l’accesso al turno decisivo contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, ex top 60 e avversario mai affrontato in carriera.

Travaglia supera Ellis, sfida a Landaluce

Buona prova anche per Stefano Travaglia. Il 34enne di Ascoli Piceno ha battuto l’australiano Blake Ellis, in tabellone grazie a una wild card, con lo score di 6-3 4-6 6-1 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Dopo aver controllato il primo set, Travaglia ha ceduto il secondo, ma nel terzo parziale ha alzato il livello, lasciando un solo game all’avversario. Al secondo turno lo attende ora il giovane spagnolo Martin Landaluce, che lo ha già sconfitto negli ottavi del Challenger di Olbia 2024: sarà una sfida dal forte sapore generazionale.

Cecchinato out, Cinà in campo

Niente da fare invece per Marco Cecchinato. L’ex semifinalista del Roland Garros è stato sconfitto 6-3 6-4 dal belga Alexander Blockx, numero 95 ATP e settima testa di serie delle qualificazioni, che ha fatto valere maggiore continuità e solidità nei momenti chiave.

È atteso in campo anche Federico Cinà, numero 235 del ranking, che affronta il sudafricano Lloyd Harris in un match dal coefficiente di difficoltà elevato.

Avanzano Stefanini e Ambrosio, si ferma Pieri

Nel tabellone femminile prosegue il cammino di Lucrezia Stefanini. La 27enne di Carmignano, numero 139 WTA e 26ª testa di serie delle qualificazioni, ha superato l’olandese Eva Vedder per 6-4 6-2 in un’ora e 38 minuti. Al secondo turno affronterà la statunitense Whitney Osuigwe, già battuta nel 2024 in un torneo ITF sul cemento.

Bene anche Silvia Ambrosio, che ha regolato la messicana Ana Sofia Sanchez con un netto 6-1 6-2. Per la 28enne il prossimo ostacolo sarà la tedesca Tamara Korpatsch, mai incontrata finora in carriera.

Si interrompe invece il percorso di Jessica Pieri. La toscana ha lottato per oltre due ore e mezza prima di arrendersi alla francese Harmony Tan con il punteggio di 7-6(4) 2-6 6-4, al termine di una vera e propria maratona.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno Qualificazione, cemento

GS Australian Open S. Hunter S. Hunter 7 6 E. Gorgodze E. Gorgodze 5 3 Vincitore: S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Gorgodze 40-A 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 S. Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Gorgodze 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Hunter 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Gorgodze 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 E. Gorgodze 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 E. Gorgodze 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Hunter 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Gorgodze 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Gorgodze 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Gorgodze 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Hunter 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 E. Gorgodze 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Gorgodze 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(WC) S. Huntervs E. Gorgodze

A. Bolt vs E. Ymer



GS Australian Open A. Bolt A. Bolt 6 6 E. Ymer E. Ymer 7 7 Vincitore: E. Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Bolt 15-0 30-0 40-15 5-6 → 6-6 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 E. Ymer 30-40 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Bolt 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bolt 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Bolt 40-A 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Kubler vs H. Mayot



GS Australian Open J. Kubler J. Kubler 6 6 H. Mayot H. Mayot 3 4 Vincitore: J. Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Kubler 15-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Mayot 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 H. Mayot 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(6) M. McDonald vs D. Popko



GS Australian Open M. McDonald [6] M. McDonald [6] 6 6 7 D. Popko D. Popko 7 4 5 Vincitore: M. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Popko 40-A 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Popko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Popko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Popko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Popko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Popko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Popko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. McDonald 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Popko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Popko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Popko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) T. Kokkinis vs A. Koevermans



GS Australian Open T. Kokkinis T. Kokkinis 3 3 A. Koevermans A. Koevermans 6 6 Vincitore: A. Koevermans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Koevermans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Kokkinis 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Koevermans 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Kokkinis 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Koevermans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Kokkinis 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Koevermans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Kokkinis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Koevermans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Kokkinis 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Koevermans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Kokkinis 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 A. Koevermans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Kokkinis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Koevermans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Kokkinis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Koevermans 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Kokkinis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Monnet vs (WC) E. Micic



GS Australian Open C. Monnet C. Monnet 4 6 1 E. Micic E. Micic 6 4 6 Vincitore: E. Micic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Monnet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 C. Monnet 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 E. Micic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Monnet A-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Micic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Monnet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Micic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Monnet A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Micic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Monnet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Micic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Monnet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Micic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Monnet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Monnet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Monnet 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 E. Micic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Monnet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 E. Micic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Monnet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Micic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Monnet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 E. Micic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Monnet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Micic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Monnet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Micic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(4) T. Barrios Vera vs S. Gueymard Wayenburg



GS Australian Open T. Barrios Vera [4] T. Barrios Vera [4] 6 7 S. Gueymard Wayenburg S. Gueymard Wayenburg 2 6 Vincitore: T. Barrios Vera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Gueymard Wayenburg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Gueymard Wayenburg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Gueymard Wayenburg 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Gueymard Wayenburg 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Gueymard Wayenburg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Gueymard Wayenburg 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Gueymard Wayenburg 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 T. Barrios Vera 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Gueymard Wayenburg 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Gueymard Wayenburg 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Gueymard Wayenburg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Gueymard Wayenburg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

V. Sachko vs (A) V. Durasovic



GS Australian Open V. Sachko V. Sachko 6 7 V. Durasovic V. Durasovic 3 6 Vincitore: V. Sachko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 V. Durasovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Durasovic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 V. Durasovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 V. Durasovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Sachko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Durasovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Durasovic 0-40 0-15 0-30 3-2 → 4-2 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Durasovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) P. Marinkov vs J. McCabe



GS Australian Open P. Marinkov P. Marinkov 2 6 J. McCabe J. McCabe 6 7 Vincitore: J. McCabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Marinkov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. McCabe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Marinkov 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 P. Marinkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Marinkov 30-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. McCabe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 P. Marinkov 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. McCabe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Marinkov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

C. Wong vs (31) U. Blanchet



GS Australian Open C. Wong C. Wong 6 7 U. Blanchet [31] U. Blanchet [31] 3 6 Vincitore: C. Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 U. Blanchet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Wong 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 U. Blanchet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 U. Blanchet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 U. Blanchet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Wong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 U. Blanchet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Blanchet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 C. Wong 15-0 30-0 4-3 → 5-3 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Wong 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 U. Blanchet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Wong 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Blanchet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(WC) C. Hewitt vs M. Zheng



GS Australian Open C. Hewitt C. Hewitt 3 3 M. Zheng M. Zheng 6 6 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Hewitt 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Hewitt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Hewitt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Zheng 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Hewitt 15-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Hewitt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Coppejans vs K. Nishikori



Il match deve ancora iniziare

D. Aiava vs H. Dart



GS Australian Open D. Aiava D. Aiava 3 6 3 H. Dart H. Dart 6 2 6 Vincitore: H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Aiava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Aiava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 H. Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 D. Aiava 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Aiava 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 D. Aiava 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 H. Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Aiava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Aiava 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Aiava 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 H. Dart 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Aiava 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Aiava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Y. Watanuki vs (23) N. Budkov Kjaer



GS Australian Open Y. Watanuki Y. Watanuki 7 5 4 N. Budkov Kjaer [23] N. Budkov Kjaer [23] 6 7 6 Vincitore: N. Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Budkov Kjaer 15-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 N. Budkov Kjaer 15-40 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Watanuki 5-5 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Y. Watanuki 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Budkov Kjaer 15-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Watanuki 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Y. Watanuki 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(WC) L. Tu vs R. Jodar



GS Australian Open L. Tu L. Tu 2 1 R. Jodar R. Jodar 6 6 Vincitore: R. Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Tu 0-15 0-30 15-40 15-30 1-5 → 1-6 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Tu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 L. Tu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Tu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Tu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Tu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

D. Vidmanova vs M. Xu



GS Australian Open D. Vidmanova D. Vidmanova 6 2 6 M. Xu M. Xu 3 6 2 Vincitore: D. Vidmanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Vidmanova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 D. Vidmanova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 D. Vidmanova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Vidmanova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Vidmanova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Vidmanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Vidmanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Vidmanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Vidmanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 D. Vidmanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Vidmanova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 D. Vidmanova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Xu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Vidmanova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I. Shymanovich vs A. Rodionova



GS Australian Open I. Shymanovich I. Shymanovich 7 5 6 A. Rodionova A. Rodionova 6 7 4 Vincitore: I. Shymanovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 I. Shymanovich 15-0 30-0 30-15 5-4 → 6-4 A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 I. Shymanovich 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 I. Shymanovich 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rodionova 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Shymanovich 15-0 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 I. Shymanovich 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 I. Shymanovich 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Rodionova 15-40 15-0 15-15 15-30 1-1 → 2-1 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 I. Shymanovich 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 I. Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R. Pacheco Mendez vs (30) A. Vallejo



GS Australian Open R. Pacheco Mendez R. Pacheco Mendez 1 2 A. Vallejo [30] A. Vallejo [30] 6 6 Vincitore: A. Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Vallejo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Pacheco Mendez 15-40 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 A. Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 1-5 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 A. Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Vallejo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) B. Ellis vs S. Travaglia



GS Australian Open B. Ellis B. Ellis 3 6 1 S. Travaglia S. Travaglia 6 4 6 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 B. Ellis 0-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 B. Ellis 15-15 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 B. Ellis 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-30 0-30 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(9) E. Moller vs (WC) M. Polmans



GS Australian Open E. Moller [9] E. Moller [9] 6 7 M. Polmans M. Polmans 4 6 Vincitore: E. Moller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 E. Moller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Polmans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Moller 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Moller 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 E. Moller 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Moller 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Moller 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Moller 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Moller 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 E. Moller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Moller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(14) T. Korpatsch vs M. Bulgaru



GS Australian Open T. Korpatsch [14] T. Korpatsch [14] 6 6 6 M. Bulgaru M. Bulgaru 4 7 2 Vincitore: T. Korpatsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Korpatsch 40-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Bulgaru 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Korpatsch 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Bulgaru 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Bulgaru 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Bulgaru 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Bulgaru 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Korpatsch 15-40 15-30 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Bulgaru 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Korpatsch 30-30 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Bulgaru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Bulgaru 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Bulgaru 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Bulgaru 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bulgaru 40-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 T. Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 M. Bulgaru 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Bulgaru 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Bulgaru 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Bulgaru 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) A. Subasic vs (27) L. Radivojevic



GS Australian Open A. Subasic A. Subasic 6 1 4 L. Radivojevic [27] L. Radivojevic [27] 3 6 6 Vincitore: L. Radivojevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Radivojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Subasic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Radivojevic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Subasic 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Radivojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Subasic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 L. Radivojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Subasic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Radivojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Subasic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Radivojevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Subasic 15-40 0-15 0-30 0-40 30-40 1-4 → 1-5 L. Radivojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Subasic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Radivojevic 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Subasic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Radivojevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Subasic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Radivojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Subasic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 L. Radivojevic 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Subasic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 L. Radivojevic 15-40 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 A. Subasic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 L. Radivojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Subasic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Sharma vs C. Branstine



GS Australian Open A. Sharma A. Sharma 6 6 3 C. Branstine C. Branstine 7 2 6 Vincitore: C. Branstine Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Branstine 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 C. Branstine 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Sharma 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Branstine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Branstine 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 C. Branstine 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Branstine 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Branstine 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Branstine 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 C. Branstine 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Branstine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Branstine 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Branstine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

M. Inglis vs (29) L. Romero Gormaz



GS Australian Open M. Inglis M. Inglis 4 7 6 L. Romero Gormaz [29] L. Romero Gormaz [29] 6 6 2 Vincitore: M. Inglis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Inglis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Romero Gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Inglis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Romero Gormaz 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 L. Romero Gormaz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Romero Gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Romero Gormaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 M. Inglis 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 L. Romero Gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Romero Gormaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Inglis 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Romero Gormaz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Inglis 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Romero Gormaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Romero Gormaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Inglis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Romero Gormaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Inglis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Romero Gormaz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Inglis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Romero Gormaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 M. Inglis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 L. Romero Gormaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Inglis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Romero Gormaz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Inglis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(WC) M. Bouzige vs (20) L. Draxl



GS Australian Open M. Bouzige M. Bouzige 6 3 L. Draxl [20] L. Draxl [20] 7 6 Vincitore: L. Draxl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Bouzige 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Bouzige 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Bouzige 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Bouzige 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bouzige 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Draxl 6-3 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Bouzige 0-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Bouzige 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Bouzige 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Bouzige 40-15 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Bouzige 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bouzige 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(13) D. Parry vs E. Pridankina



GS Australian Open D. Parry [13] D. Parry [13] 3 2 E. Pridankina E. Pridankina 6 6 Vincitore: E. Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 D. Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 D. Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 E. Pridankina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(12) G. Minnen vs F. Jorge



GS Australian Open G. Minnen [12] G. Minnen [12] 6 6 F. Jorge F. Jorge 2 3 Vincitore: G. Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Jorge 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 G. Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 F. Jorge 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Jorge 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Jorge 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Jorge 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Jorge 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Jorge 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Jorge 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 F. Jorge 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Y. Wu vs M. Krueger



GS Australian Open Y. Wu Y. Wu 7 6 M. Krueger M. Krueger 5 4 Vincitore: Y. Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Krueger 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Chirico vs (25) Y. Yuan



GS Australian Open L. Chirico L. Chirico 6 1 2 Y. Yuan [25] Y. Yuan [25] 3 6 6 Vincitore: Y. Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 L. Chirico 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Chirico 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Y. Yuan 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Chirico 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Chirico 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 L. Chirico 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Chirico 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Chirico 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Chirico 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y. Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Chirico 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Y. Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Y. Yuan 2-1 L. Chirico 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Chirico 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Shimabukuro vs A. Molcan



GS Australian Open S. Shimabukuro S. Shimabukuro 4 6 3 A. Molcan A. Molcan 6 4 6 Vincitore: A. Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 S. Shimabukuro 30-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 A. Molcan 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

S. Costoulas vs (21) L. Tararudee



GS Australian Open S. Costoulas S. Costoulas 4 3 L. Tararudee [21] L. Tararudee [21] 6 6 Vincitore: L. Tararudee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Costoulas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 L. Tararudee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Costoulas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Costoulas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Costoulas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 L. Tararudee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Costoulas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 S. Costoulas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Costoulas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 S. Costoulas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Kalinina vs (19) J. Garland



GS Australian Open A. Kalinina A. Kalinina 7 6 J. Garland [19] J. Garland [19] 5 2 Vincitore: A. Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Garland 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Garland 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Garland 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Garland 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Garland 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Garland 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Kalinina 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Garland 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Garland 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Garland 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Kalinina 0-40 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Garland 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Llamas Ruiz vs (WC) H. Bernet



GS Australian Open P. Llamas Ruiz P. Llamas Ruiz 3 6 7 H. Bernet H. Bernet 6 3 6 Vincitore: P. Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 7-0* 7-1* 7*-2 8*-2 9-2* 9-3* 6-6 → 7-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 H. Bernet A-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 P. Llamas Ruiz 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Bernet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Bernet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 H. Bernet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Bernet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 H. Bernet 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Bernet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 H. Bernet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Bernet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 H. Bernet 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Bernet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

H. Guo vs (31) D. Salkova



GS Australian Open H. Guo H. Guo 5 1 D. Salkova [31] D. Salkova [31] 7 6 Vincitore: D. Salkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 H. Guo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Guo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Salkova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 H. Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Salkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 H. Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Guo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Salkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 H. Guo 40-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 H. Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Ficovich vs J. Rodionov



GS Australian Open J. Ficovich J. Ficovich 5 3 J. Rodionov J. Rodionov 7 6 Vincitore: J. Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Ficovich 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Ficovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Ficovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Ficovich 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Ficovich 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Ficovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Ficovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 J. Rodionov 0-15 0-40 3-1 → 4-1 J. Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(A) M. Bassols Ribera vs L. Giovannini



GS Australian Open M. Bassols Ribera M. Bassols Ribera 6 7 L. Giovannini L. Giovannini 2 6 Vincitore: M. Bassols Ribera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Bassols Ribera 0-15 0-30 15-30 5-6 → 6-6 L. Giovannini 15-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Giovannini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Giovannini 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Giovannini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Giovannini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Bassols Ribera 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Giovannini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Bassols Ribera 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Giovannini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Giovannini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 L. Giovannini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Bassols Ribera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Giovannini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open C. Tseng [10] C. Tseng [10] 5 3 M. Landaluce M. Landaluce 7 6 Vincitore: M. Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Tseng 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Landaluce 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(10) C. Tsengvs M. Landaluce

(12) O. Virtanen vs N. Mejia



GS Australian Open O. Virtanen [12] O. Virtanen [12] 3 6 4 N. Mejia N. Mejia 6 3 6 Vincitore: N. Mejia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 O. Virtanen 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Virtanen 40-40 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Mejia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 O. Virtanen 0-40 0-15 0-30 15-40 1-2 → 1-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Mejia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

T. Wuerth vs C. Liu



GS Australian Open T. Wuerth T. Wuerth 3 4 C. Liu C. Liu 6 6 Vincitore: C. Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Wuerth 15-30 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Wuerth 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Wuerth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Wuerth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Wuerth 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Liu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Wuerth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 C. Liu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Wuerth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Wuerth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Wuerth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Liu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

M. Hontama vs (28) M. Timofeeva



GS Australian Open M. Hontama M. Hontama 1 6 7 M. Timofeeva [28] M. Timofeeva [28] 6 4 5 Vincitore: M. Hontama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Hontama 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Timofeeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Hontama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Timofeeva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Hontama 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Hontama 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Timofeeva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Hontama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Hontama 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 M. Timofeeva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Hontama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Timofeeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Hontama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Timofeeva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Hontama 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Timofeeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Hontama 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Timofeeva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Hontama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Timofeeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Z. Kolar vs A. Gea



GS Australian Open Z. Kolar Z. Kolar 2 3 A. Gea A. Gea 6 6 Vincitore: A. Gea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Gea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Gea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Gea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Gea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Gea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 A. Gea A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Gea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Y. Ma vs (32) V. Lepchenko



GS Australian Open Y. Ma Y. Ma 6 6 V. Lepchenko [32] V. Lepchenko [32] 1 3 Vincitore: Y. Ma Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Ma 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Y. Ma 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Y. Ma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Ma 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Ma 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Y. Ma 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 5-1 V. Lepchenko 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Y. Ma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Ma 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(15) B. Harris vs C. Rodesch



GS Australian Open B. Harris [15] B. Harris [15] 3 4 C. Rodesch C. Rodesch 6 6 Vincitore: C. Rodesch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Rodesch 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Harris 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Rodesch 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Harris 40-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Rodesch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 B. Harris 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(A) C. Paquet vs K. Mladenovic



GS Australian Open C. Paquet C. Paquet 6 6 6 K. Mladenovic K. Mladenovic 2 7 3 Vincitore: C. Paquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Paquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Paquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 6-3 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 C. Paquet 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Paquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Paquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 C. Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Paquet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Paquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(11) J. Choinski vs L. Riedi



GS Australian Open J. Choinski [11] J. Choinski [11] 3 4 L. Riedi L. Riedi 6 6 Vincitore: L. Riedi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(2) R. Burruchaga vs R. Peniston



GS Australian Open R. Burruchaga [2] R. Burruchaga [2] 6 6 R. Peniston R. Peniston 1 1 Vincitore: R. Burruchaga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Burruchaga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 R. Peniston 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 R. Burruchaga 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Peniston 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Burruchaga A-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Peniston 40-A 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Burruchaga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Peniston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Burruchaga 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Burruchaga 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Guillen Meza A. Guillen Meza 5 3 T. Seyboth Wild T. Seyboth Wild 7 6 Vincitore: T. Seyboth Wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Guillen Meza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Guillen Meza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Guillen Meza 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Guillen Meza 15-40 0-15 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Guillen Meza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Guillen Meza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Guillen Meza 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Guillen Meza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Guillen Meza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Guillen Meza 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Guillen Mezavs T. Seyboth Wild

D. Snigur vs (24) K. Kawa



GS Australian Open D. Snigur D. Snigur 6 2 6 K. Kawa [24] K. Kawa [24] 1 6 2 Vincitore: D. Snigur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Kawa 40-15 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 K. Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 K. Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Snigur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Snigur 15-0 40-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 K. Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Snigur 15-0 30-0 0-2 → 1-2 K. Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Snigur 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Kawa 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-1 → 6-1 D. Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 5-1 K. Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 D. Snigur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 K. Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

P. Iatcenko vs M. Carle



GS Australian Open P. Iatcenko P. Iatcenko 3 3 M. Carle M. Carle 6 6 Vincitore: M. Carle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Iatcenko 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 P. Iatcenko 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Carle 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 P. Iatcenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Iatcenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 P. Iatcenko 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Iatcenko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Iatcenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Iatcenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Iatcenko 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Iatcenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Leonard vs H. Sakatsume



GS Australian Open M. Leonard M. Leonard 2 1 H. Sakatsume H. Sakatsume 6 6 Vincitore: H. Sakatsume Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Leonard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Leonard 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Leonard 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Leonard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Sakatsume 30-0 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Leonard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Sakatsume 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Leonard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Leonard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 H. Sakatsume 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

L. Harris vs F. Cina



GS Australian Open L. Harris L. Harris 4 7 3 F. Cina F. Cina 6 6 6 Vincitore: F. Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Cina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Harris 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Harris A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Harris 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Harris 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Harris 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Cina 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Harris 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open J. Pieri J. Pieri 6 6 4 H. Tan H. Tan 7 2 6 Vincitore: H. Tan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Pieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 H. Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 H. Tan 30-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Pieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 H. Tan 0-30 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Tan 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 H. Tan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Pieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 J. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 H. Tan 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Pieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Tan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Pieri 30-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 H. Tan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Pieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Tan 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Pieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 H. Tan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

J. Pierivs H. Tan

E. Vedder vs (26) L. Stefanini



GS Australian Open E. Vedder E. Vedder 4 2 L. Stefanini [26] L. Stefanini [26] 6 6 Vincitore: L. Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Vedder 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 E. Vedder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 E. Vedder 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Vedder 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Vedder 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Vedder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Vedder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Vedder 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Vedder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

N. Moreno De Alboran vs (17) V. Gaubas



GS Australian Open N. Moreno De Alboran N. Moreno De Alboran 5 3 V. Gaubas [17] V. Gaubas [17] 7 6 Vincitore: V. Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Gaubas 15-0 30-0 4-4 → 4-5 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(7) A. Blockx vs M. Cecchinato



GS Australian Open A. Blockx [7] A. Blockx [7] 6 6 M. Cecchinato M. Cecchinato 3 4 Vincitore: A. Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Tagger vs X. Gao



GS Australian Open L. Tagger L. Tagger 3 7 6 X. Gao X. Gao 6 5 3 Vincitore: L. Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 X. Gao 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 X. Gao 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 X. Gao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 X. Gao 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 X. Gao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 X. Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 X. Gao 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 X. Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 2-4 → 3-4 X. Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Tagger 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 X. Gao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 X. Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Tagger 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 X. Gao 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Tagger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 X. Gao 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Tagger 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 X. Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 X. Gao 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 X. Gao 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open L. Giustino L. Giustino 6 1 F. Maestrelli [24] F. Maestrelli [24] 7 6 Vincitore: F. Maestrelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Maestrelli 0-15 15-15 1-0 → 2-0 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Giustinovs (24) F. Maestrelli

A. Sevastova vs W. Osuigwe



GS Australian Open A. Sevastova A. Sevastova 2 0 W. Osuigwe W. Osuigwe 6 6 Vincitore: W. Osuigwe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 W. Osuigwe 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 W. Osuigwe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 W. Osuigwe 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 W. Osuigwe 15-0 15-15 30-15 0-2 → 0-3 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Z. Bai vs A. Korneeva



GS Australian Open Z. Bai Z. Bai 6 6 A. Korneeva A. Korneeva 4 3 Vincitore: Z. Bai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 A. Korneeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Z. Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 A. Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Z. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Z. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Z. Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Z. Bai 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Z. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

H. Habib vs (29) Z. Svajda



GS Australian Open H. Habib H. Habib 1 3 Z. Svajda [29] Z. Svajda [29] 6 6 Vincitore: Z. Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Habib 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Habib 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Habib 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Habib 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Habib 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 H. Habib 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Habib 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Z. Svajda 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Habib 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open S. Wei S. Wei 15 6 2 2 E. Kalieva • E. Kalieva 40 4 6 3 Vincitore: E. Kalieva per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Kalieva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 S. Wei 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Wei 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Kalieva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Wei 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Kalieva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Wei 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 E. Kalieva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Wei 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 E. Kalieva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Wei 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Kalieva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Wei 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Wei 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Kalieva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Wei 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 E. Kalieva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Wei 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Wei 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 E. Kalieva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Wei 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Weivs E. Kalieva

(15) H. Vandewinkel vs C. Lee



GS Australian Open H. Vandewinkel [15] H. Vandewinkel [15] 6 3 4 C. Lee C. Lee 3 6 6 Vincitore: C. Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 C. Lee 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 C. Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 H. Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 H. Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Lee 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Lee 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Vandewinkel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Vandewinkel 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 C. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 H. Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Vandewinkel 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 H. Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Lee 0-15 0-40 15-40 1-1 → 2-1 H. Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Ambrosio b. A. Sánchez 6-2 6-1

D. Galan vs H. Grenier

