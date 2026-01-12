Australian Open 2026 - Qualificazioni Day 2 ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Federico Cinà supera Harris in tre set. Avanzano Maestrelli e Travaglia, ok Stefanini e Ambrosio tra le donne

Risultati dall'Australian Open - Federico Cinà nella foto

Federico Cinà supera una dura prova di carattere e approda al turno successivo delle qualificazioni, piegando la resistenza del sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3 dopo due ore e un quarto di battaglia. Ora, per l’azzurro, c’è l’ostacolo Adolfo Daniel Vallejo, numero 30 del tabellone cadetto, in un match che vale l’accesso al turno decisivo.
L’incontro si apre subito in salita per Cinà, costretto ad annullare due palle break nel secondo game. Scampato il pericolo, però, l’italiano cambia marcia: nel terzo gioco sorprende Harris strappandogli il servizio a zero e, dopo aver consolidato il vantaggio, si porta sul 3-1. Da quel momento in poi Cinà gestisce con grande solidità i propri turni di battuta, senza concedere occasioni di controbreak. Al secondo set point chiude il primo parziale 6-4 in 38 minuti, mettendo in mostra un tennis ordinato e concreto.
Il secondo set segue un copione più tortuoso. Cinà è ancora chiamato a difendersi nei primi game, annullando due palle break sia nel secondo che nel quarto gioco. Nel settimo, però, è lui a trovare l’affondo giusto: si procura due palle break sul 15-40 e strappa il servizio a Harris per il 4-3. La svolta sembra vicina, ma l’azzurro non riesce a capitalizzare: nell’ottavo game si fa rimontare dal 40-15 e subisce il controbreak. Sul 5-6 deve anche fronteggiare un set point, che cancella con freddezza prima di portare il set al tie-break. Qui Cinà parte bene, salendo 3-1 dopo il primo mini-break, ma Harris reagisce con decisione, infilando cinque punti consecutivi e chiudendo il parziale 7-4.
Nel terzo e decisivo set emerge la determinazione dell’italiano. Dopo l’1-1 iniziale, Cinà accelera in maniera netta: vince dodici dei successivi tredici punti, piazza il break a quindici nel quarto game e vola sul 4-1. Questa volta non concede spiragli al sudafricano, mantenendo alta la percentuale al servizio e controllando i momenti chiave. Vince otto degli ultimi dieci punti giocati alla battuta e, al secondo match point, sigilla il successo con il 6-3 finale in 34 minuti.
Una vittoria di grande spessore per Cinà, che dimostra solidità mentale e capacità di reagire nei momenti delicati. Ora lo attende la sfida con Vallejo, un altro banco di prova importante per continuare il suo cammino nelle qualificazioni.

Maestrelli avanti nel derby, ora c’è Seyboth Wild
Francesco Maestrelli, numero 141 del ranking ATP e 24ª testa di serie delle qualificazioni, si è aggiudicato il derby italiano contro Lorenzo Giustino con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e venti minuti. Dopo un primo set combattuto, deciso al tie-break, il 23enne pisano ha preso il largo nella seconda frazione, imponendo il proprio ritmo e concedendo pochissimo al servizio. Mercoledì Maestrelli si giocherà l’accesso al turno decisivo contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, ex top 60 e avversario mai affrontato in carriera.

Travaglia supera Ellis, sfida a Landaluce
Buona prova anche per Stefano Travaglia. Il 34enne di Ascoli Piceno ha battuto l’australiano Blake Ellis, in tabellone grazie a una wild card, con lo score di 6-3 4-6 6-1 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Dopo aver controllato il primo set, Travaglia ha ceduto il secondo, ma nel terzo parziale ha alzato il livello, lasciando un solo game all’avversario. Al secondo turno lo attende ora il giovane spagnolo Martin Landaluce, che lo ha già sconfitto negli ottavi del Challenger di Olbia 2024: sarà una sfida dal forte sapore generazionale.

Cecchinato out, Cinà in campo
Niente da fare invece per Marco Cecchinato. L’ex semifinalista del Roland Garros è stato sconfitto 6-3 6-4 dal belga Alexander Blockx, numero 95 ATP e settima testa di serie delle qualificazioni, che ha fatto valere maggiore continuità e solidità nei momenti chiave.
È atteso in campo anche Federico Cinà, numero 235 del ranking, che affronta il sudafricano Lloyd Harris in un match dal coefficiente di difficoltà elevato.

Avanzano Stefanini e Ambrosio, si ferma Pieri
Nel tabellone femminile prosegue il cammino di Lucrezia Stefanini. La 27enne di Carmignano, numero 139 WTA e 26ª testa di serie delle qualificazioni, ha superato l’olandese Eva Vedder per 6-4 6-2 in un’ora e 38 minuti. Al secondo turno affronterà la statunitense Whitney Osuigwe, già battuta nel 2024 in un torneo ITF sul cemento.
Bene anche Silvia Ambrosio, che ha regolato la messicana Ana Sofia Sanchez con un netto 6-1 6-2. Per la 28enne il prossimo ostacolo sarà la tedesca Tamara Korpatsch, mai incontrata finora in carriera.

Si interrompe invece il percorso di Jessica Pieri. La toscana ha lottato per oltre due ore e mezza prima di arrendersi alla francese Harmony Tan con il punteggio di 7-6(4) 2-6 6-4, al termine di una vera e propria maratona.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno Qualificazione, cemento

Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) S. Hunter AUS vs E. Gorgodze GEO
GS Australian Open
S. Hunter
7
6
E. Gorgodze
5
3
Vincitore: S. Hunter
Mostra dettagli

A. Bolt AUS vs E. Ymer SWE

GS Australian Open
A. Bolt
6
6
E. Ymer
7
7
Vincitore: E. Ymer
Mostra dettagli

J. Kubler AUS vs H. Mayot FRA

GS Australian Open
J. Kubler
6
6
H. Mayot
3
4
Vincitore: J. Kubler
Mostra dettagli

(6) M. McDonald USA vs D. Popko KAZ

GS Australian Open
M. McDonald [6]
6
6
7
D. Popko
7
4
5
Vincitore: M. McDonald
Mostra dettagli



1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Kokkinis AUS vs A. Koevermans NED

GS Australian Open
T. Kokkinis
3
3
A. Koevermans
6
6
Vincitore: A. Koevermans
Mostra dettagli

C. Monnet FRA vs (WC) E. Micic AUS

GS Australian Open
C. Monnet
4
6
1
E. Micic
6
4
6
Vincitore: E. Micic
Mostra dettagli

(4) T. Barrios Vera CHI vs S. Gueymard Wayenburg FRA

GS Australian Open
T. Barrios Vera [4]
6
7
S. Gueymard Wayenburg
2
6
Vincitore: T. Barrios Vera
Mostra dettagli

V. Sachko UKR vs (A) V. Durasovic NOR

GS Australian Open
V. Sachko
6
7
V. Durasovic
3
6
Vincitore: V. Sachko
Mostra dettagli



ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) P. Marinkov AUS vs J. McCabe AUS

GS Australian Open
P. Marinkov
2
6
J. McCabe
6
7
Vincitore: J. McCabe
Mostra dettagli

C. Wong HKG vs (31) U. Blanchet FRA

GS Australian Open
C. Wong
6
7
U. Blanchet [31]
3
6
Vincitore: C. Wong
Mostra dettagli

(WC) C. Hewitt AUS vs M. Zheng USA

GS Australian Open
C. Hewitt
3
3
M. Zheng
6
6
Vincitore: M. Zheng
Mostra dettagli

K. Coppejans BEL vs K. Nishikori JPN

Il match deve ancora iniziare

D. Aiava AUS vs H. Dart GBR

GS Australian Open
D. Aiava
3
6
3
H. Dart
6
2
6
Vincitore: H. Dart
Mostra dettagli



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Watanuki JPN vs (23) N. Budkov Kjaer NOR

GS Australian Open
Y. Watanuki
7
5
4
N. Budkov Kjaer [23]
6
7
6
Vincitore: N. Budkov Kjaer
Mostra dettagli

(WC) L. Tu AUS vs R. Jodar ESP

GS Australian Open
L. Tu
2
1
R. Jodar
6
6
Vincitore: R. Jodar
Mostra dettagli

D. Vidmanova CZE vs M. Xu GBR

GS Australian Open
D. Vidmanova
6
2
6
M. Xu
3
6
2
Vincitore: D. Vidmanova
Mostra dettagli

I. Shymanovich BLR vs A. Rodionova AUS

GS Australian Open
I. Shymanovich
7
5
6
A. Rodionova
6
7
4
Vincitore: I. Shymanovich
Mostra dettagli

R. Pacheco Mendez MEX vs (30) A. Vallejo PAR

GS Australian Open
R. Pacheco Mendez
1
2
A. Vallejo [30]
6
6
Vincitore: A. Vallejo
Mostra dettagli



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) B. Ellis AUS vs S. Travaglia ITA

GS Australian Open
B. Ellis
3
6
1
S. Travaglia
6
4
6
Vincitore: S. Travaglia
Mostra dettagli

(9) E. Moller DEN vs (WC) M. Polmans AUS

GS Australian Open
E. Moller [9]
6
7
M. Polmans
4
6
Vincitore: E. Moller
Mostra dettagli

(14) T. Korpatsch GER vs M. Bulgaru ROU

GS Australian Open
T. Korpatsch [14]
6
6
6
M. Bulgaru
4
7
2
Vincitore: T. Korpatsch
Mostra dettagli



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) A. Subasic AUS vs (27) L. Radivojevic SRB

GS Australian Open
A. Subasic
6
1
4
L. Radivojevic [27]
3
6
6
Vincitore: L. Radivojevic
Mostra dettagli

A. Sharma AUS vs C. Branstine CAN

GS Australian Open
A. Sharma
6
6
3
C. Branstine
7
2
6
Vincitore: C. Branstine
Mostra dettagli

M. Inglis AUS vs (29) L. Romero Gormaz ESP

GS Australian Open
M. Inglis
4
7
6
L. Romero Gormaz [29]
6
6
2
Vincitore: M. Inglis
Mostra dettagli

(WC) M. Bouzige AUS vs (20) L. Draxl CAN

GS Australian Open
M. Bouzige
6
3
L. Draxl [20]
7
6
Vincitore: L. Draxl
Mostra dettagli

(13) D. Parry FRA vs E. Pridankina RUS

GS Australian Open
D. Parry [13]
3
2
E. Pridankina
6
6
Vincitore: E. Pridankina
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) G. Minnen BEL vs F. Jorge POR

GS Australian Open
G. Minnen [12]
6
6
F. Jorge
2
3
Vincitore: G. Minnen
Mostra dettagli

Y. Wu CHN vs M. Krueger USA

GS Australian Open
Y. Wu
7
6
M. Krueger
5
4
Vincitore: Y. Wu
Mostra dettagli

L. Chirico USA vs (25) Y. Yuan CHN

GS Australian Open
L. Chirico
6
1
2
Y. Yuan [25]
3
6
6
Vincitore: Y. Yuan
Mostra dettagli

S. Shimabukuro JPN vs A. Molcan SVK

GS Australian Open
S. Shimabukuro
4
6
3
A. Molcan
6
4
6
Vincitore: A. Molcan
Mostra dettagli

S. Costoulas BEL vs (21) L. Tararudee THA

GS Australian Open
S. Costoulas
4
3
L. Tararudee [21]
6
6
Vincitore: L. Tararudee
Mostra dettagli



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Kalinina UKR vs (19) J. Garland TPE

GS Australian Open
A. Kalinina
7
6
J. Garland [19]
5
2
Vincitore: A. Kalinina
Mostra dettagli

P. Llamas Ruiz ESP vs (WC) H. Bernet SUI

GS Australian Open
P. Llamas Ruiz
3
6
7
H. Bernet
6
3
6
Vincitore: P. Llamas Ruiz
Mostra dettagli

H. Guo CHN vs (31) D. Salkova CZE

GS Australian Open
H. Guo
5
1
D. Salkova [31]
7
6
Vincitore: D. Salkova
Mostra dettagli

J. Ficovich ARG vs J. Rodionov AUT

GS Australian Open
J. Ficovich
5
3
J. Rodionov
7
6
Vincitore: J. Rodionov
Mostra dettagli

(A) M. Bassols Ribera ESP vs L. Giovannini ARG

GS Australian Open
M. Bassols Ribera
6
7
L. Giovannini
2
6
Vincitore: M. Bassols Ribera
Mostra dettagli



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(10) C. Tseng TPE vs M. Landaluce ESP
GS Australian Open
C. Tseng [10]
5
3
M. Landaluce
7
6
Vincitore: M. Landaluce
Mostra dettagli

(12) O. Virtanen FIN vs N. Mejia COL

GS Australian Open
O. Virtanen [12]
3
6
4
N. Mejia
6
3
6
Vincitore: N. Mejia
Mostra dettagli

T. Wuerth CRO vs C. Liu USA

GS Australian Open
T. Wuerth
3
4
C. Liu
6
6
Vincitore: C. Liu
Mostra dettagli

M. Hontama JPN vs (28) M. Timofeeva UZB

GS Australian Open
M. Hontama
1
6
7
M. Timofeeva [28]
6
4
5
Vincitore: M. Hontama
Mostra dettagli

Z. Kolar CZE vs A. Gea FRA

GS Australian Open
Z. Kolar
2
3
A. Gea
6
6
Vincitore: A. Gea
Mostra dettagli



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Ma CHN vs (32) V. Lepchenko USA

GS Australian Open
Y. Ma
6
6
V. Lepchenko [32]
1
3
Vincitore: Y. Ma
Mostra dettagli

(15) B. Harris GBR vs C. Rodesch LUX

GS Australian Open
B. Harris [15]
3
4
C. Rodesch
6
6
Vincitore: C. Rodesch
Mostra dettagli

(A) C. Paquet FRA vs K. Mladenovic FRA

GS Australian Open
C. Paquet
6
6
6
K. Mladenovic
2
7
3
Vincitore: C. Paquet
Mostra dettagli

(11) J. Choinski GBR vs L. Riedi SUI

GS Australian Open
J. Choinski [11]
3
4
L. Riedi
6
6
Vincitore: L. Riedi
Mostra dettagli

(2) R. Burruchaga ARG vs R. Peniston GBR

GS Australian Open
R. Burruchaga [2]
6
6
R. Peniston
1
1
Vincitore: R. Burruchaga
Mostra dettagli



Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Guillen Meza ECU vs T. Seyboth Wild BRA
GS Australian Open
A. Guillen Meza
5
3
T. Seyboth Wild
7
6
Vincitore: T. Seyboth Wild
Mostra dettagli

D. Snigur UKR vs (24) K. Kawa POL

GS Australian Open
D. Snigur
6
2
6
K. Kawa [24]
1
6
2
Vincitore: D. Snigur
Mostra dettagli

P. Iatcenko RUS vs M. Carle ARG

GS Australian Open
P. Iatcenko
3
3
M. Carle
6
6
Vincitore: M. Carle
Mostra dettagli

M. Leonard FRA vs H. Sakatsume JPN

GS Australian Open
M. Leonard
2
1
H. Sakatsume
6
6
Vincitore: H. Sakatsume
Mostra dettagli

L. Harris RSA vs F. Cina ITA

GS Australian Open
L. Harris
4
7
3
F. Cina
6
6
6
Vincitore: F. Cina
Mostra dettagli



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Pieri ITA vs H. Tan FRA
GS Australian Open
J. Pieri
6
6
4
H. Tan
7
2
6
Vincitore: H. Tan
Mostra dettagli

E. Vedder NED vs (26) L. Stefanini ITA

GS Australian Open
E. Vedder
4
2
L. Stefanini [26]
6
6
Vincitore: L. Stefanini
Mostra dettagli

N. Moreno De Alboran USA vs (17) V. Gaubas LTU

GS Australian Open
N. Moreno De Alboran
5
3
V. Gaubas [17]
7
6
Vincitore: V. Gaubas
Mostra dettagli

(7) A. Blockx BEL vs M. Cecchinato ITA

GS Australian Open
A. Blockx [7]
6
6
M. Cecchinato
3
4
Vincitore: A. Blockx
Mostra dettagli

L. Tagger AUT vs X. Gao CHN

GS Australian Open
L. Tagger
3
7
6
X. Gao
6
5
3
Vincitore: L. Tagger
Mostra dettagli



Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
L. Giustino ITA vs (24) F. Maestrelli ITA
GS Australian Open
L. Giustino
6
1
F. Maestrelli [24]
7
6
Vincitore: F. Maestrelli
Mostra dettagli

A. Sevastova LAT vs W. Osuigwe USA

GS Australian Open
A. Sevastova
2
0
W. Osuigwe
6
6
Vincitore: W. Osuigwe
Mostra dettagli

Z. Bai CHN vs A. Korneeva RUS

GS Australian Open
Z. Bai
6
6
A. Korneeva
4
3
Vincitore: Z. Bai
Mostra dettagli

H. Habib LBN vs (29) Z. Svajda USA

GS Australian Open
H. Habib
1
3
Z. Svajda [29]
6
6
Vincitore: Z. Svajda
Mostra dettagli



Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
S. Wei CHN vs E. Kalieva USA
GS Australian Open
S. Wei
15
6
2
2
E. Kalieva
40
4
6
3
Vincitore: E. Kalieva per ritiro
Mostra dettagli

(15) H. Vandewinkel BEL vs C. Lee USA

GS Australian Open
H. Vandewinkel [15]
6
3
4
C. Lee
3
6
6
Vincitore: C. Lee
Mostra dettagli

S. Ambrosio ITA b. A. Sánchez MEX 6-2 6-1

D. Galan COL vs H. Grenier FRA

GS Australian Open
D. Galan
0
6
0
H. Grenier
0
7
1
Vincitore: H. Grenier per ritiro
Mostra dettagli

Tifoso degli italiani (Guest) 13-01-2026 12:41

Bravissimo Cinà, ottima vittoria!

 85
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Ging89 (Guest) 13-01-2026 12:30

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

Quindi, così come non consideri Giustino, allora non dovresti nemmeno considerare Maestrelli

Quanti azzurri su 8 potevano arrivare al secondo turno, una volta visto il tabellone? Non più di 7…

Quindi, ipotizziamo che gli 8 italiani avessero dovuto giocare 4 derby, tu avresti scritto 4 a 0?

Fortunatamente io non ho questi problemi di calcolo, perché l’ ARMADA ha fatto un 5 su 5

Ma nessuno di questi 5 ha un futuro

 84
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fighter1990 13-01-2026 12:16

Scritto da pablito
Il rampollo di casa Hewitt,
già… a casa !
Jodar-Express !

Jodar è un bel talento, ma ha iniziato presto la preparazione in vista delle next gen, dove peraltro denotava un’ottima condizione già allora.
Anche per questo era piuttosto prevedibile, un suo brillante inizio di stagione.
Le difficoltà, come avvenne anche per Fonseca, con le dovute proporzioni, potrebbero riscontrarsi già a partire da aprile – maggio, quando dovrà confrontarsi costantemente col circuito atp e con una condizione che inevitabilmente tenderà a calare…

 83
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
4inmatematica (Guest) 13-01-2026 12:01

Scritto da JOA20

Scritto da MAURO
Fortunatamente io non ho questi problemi di calcolo, perché l’ ARMADA ha fatto un 5 su 5

Ok, se un troll di prim’ordine ma provo a scomporre il ragionamento.
Su 8 italiani al primo turno, quanti potevano passare al secondo?
Senza derby:8 (qui sarebbe corretto dire 5/8)
Con derby: 8-x (x il numero di incroci tra connazionali)
Purtroppo il sorteggio del tabellone ha messo Giustino vs Maestrelli quindi un azzurro sarebbe uscito comunque. Che senso ha dire 5/8 in questo caso? Al massimo dici “sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno”, ma potremmo fare lo stesso discorso sul possibile numero di qualificati italiani, che non sarebbero mai potuti essere otto, al massimo sei causa possibile incrocio tra Pellegrino e Travaglia nel turno decisivo…

Premetto che se ne fossero passati 8 su 8 avrei stappato lo spumante.
A rigore di logica, anche senza conoscere la matematica:
Se non ci fosse stato il derby Giustino e Maestrelli avrebbero avuto il 50% di probabilità di passare. Di conseguenza la probabilità di avere un 4/8 è identica a quella di avere un 6/8. La media è esattamente 5/8.
Questione di lana caprina oltre che di logica.

 82
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 13-01-2026 11:58

Molto bene Cinà, non ho visto la partita, ma del suo spot ritenevo Harris l’avversario più scomodo di tutti, avanti così!

 81
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 13-01-2026 11:50

Non so come finirà (lo sto guardando in differetta, usando l’accortezza di ignorare apposta il risultato finale, a quest’ora già acquisito) ma Cinà, per ora (VII gioco della I partita), è un gran Cinà, solidissimo in tutti fondamentali, bello tosto ed aggressivo.
Ha fatti passi da gigante da che, due anni or sono, lo potei vedere dal vivo a Milano, prima al Bonfiglio e poi all’Aspria (quando mise in difficoltà il concittadino Cecchinato, al punto da indisporlo fino all’arroganza verso chi sosteneva il Palermitano più giovane dagli spalti).
E di fronte oggi non ha/aveva un vecchio pirla decrepito ma un 28enne, ormai ripresosi dagli infortuni, che su questi campi seppe conquistare un terzo turno (oltre ai QdF a Nuova Iorche…).
Spero che oggi finisca/sia finita in gloria, ma, comunque, ad ogni modo grande Cinà: abbiamo un campioncino in più.

 80
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 13-01-2026 11:44

Scritto da Mozz 22

Scritto da walden

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

sarebbero stati 6 su 8…

Va bene 5/8 visto che come hai detto tu Pellegrino e Ceck erano chiusi e c’era un derby. Ora speriamo di portarne 3 al turno finale fra Zeppieri Passaro Travaglia Maestrelli e Cinà che ha vinto in lotta un match non banale con il sudafricano Harris ex top 40.

6 su 8 se non ci fosse stato il derby…

 79
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 13-01-2026 11:43

Scritto da JOA20

Scritto da MAURO
Fortunatamente io non ho questi problemi di calcolo, perché l’ ARMADA ha fatto un 5 su 5

Ok, se un troll di prim’ordine ma provo a scomporre il ragionamento.
Su 8 italiani al primo turno, quanti potevano passare al secondo?
Senza derby:8 (qui sarebbe corretto dire 5/8)
Con derby: 8-x (x il numero di incroci tra connazionali)
Purtroppo il sorteggio del tabellone ha messo Giustino vs Maestrelli quindi un azzurro sarebbe uscito comunque. Che senso ha dire 5/8 in questo caso? Al massimo dici “sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno”, ma potremmo fare lo stesso discorso sul possibile numero di qualificati italiani, che non sarebbero mai potuti essere otto, al massimo sei causa possibile incrocio tra Pellegrino e Travaglia nel turno decisivo…

JOA20, fermati, vedo uscire del fumo, .. che non è in grado di comprendere il tuo ragionamento…

 78
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Mozz 22 (Guest) 13-01-2026 11:29

Scritto da walden

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

sarebbero stati 6 su 8…

Va bene 5/8 visto che come hai detto tu Pellegrino e Ceck erano chiusi e c’era un derby. Ora speriamo di portarne 3 al turno finale fra Zeppieri Passaro Travaglia Maestrelli e Cinà che ha vinto in lotta un match non banale con il sudafricano Harris ex top 40.

 77
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
murbi (Guest) 13-01-2026 11:22

La spagna tolto Carlos non c’è più ormai a livello di movimento sui piani alti.

 76
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 13-01-2026 11:19

Scritto da MAURO
Se solo avessi scritto”sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno” avremmo evitato questo stressante dibattito.

Non è colpa mia se non leggi bene. La prossima volta prima di dare l’altolà magari prova a contare fino a 10…

Scritto da JOA20
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

75
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
tinapica 13-01-2026 11:10

Grande Lilli!
Che classe! Che tigna!
L’avversaria odierna non sarà stata di primo livello ma sa giocare…
Decisiva la tenuta nel primo gioco della III partita:
Predestinata a grandi cose.
P.S.: grande anche la Schiavo che sta formando una campioncina!

 74
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla (Guest) 13-01-2026 11:06

Scritto da JOA20

Scritto da MAURO
Fortunatamente io non ho questi problemi di calcolo, perché l’ ARMADA ha fatto un 5 su 5

Ok, se un troll di prim’ordine ma provo a scomporre il ragionamento.
Su 8 italiani al primo turno, quanti potevano passare al secondo?
Senza derby:8 (qui sarebbe corretto dire 5/8)
Con derby: 8-x (x il numero di incroci tra connazionali)
Purtroppo il sorteggio del tabellone ha messo Giustino vs Maestrelli quindi un azzurro sarebbe uscito comunque. Che senso ha dire 5/8 in questo caso? Al massimo dici “sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno”, ma potremmo fare lo stesso discorso sul possibile numero di qualificati italiani, che non sarebbero mai potuti essere otto, al massimo sei causa possibile incrocio tra Pellegrino e Travaglia nel turno decisivo…

piu che una armada direi un armadietto….che presto diventera’ un comodino

 73
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 13-01-2026 11:06

Scritto da pablito
Il rampollo di casa Hewitt,
già… a casa !
Jodar-Express !

Beh Hewitt 11 dicembre 2008;

 72
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 13-01-2026 11:03

Scritto da JOA20

Scritto da MAURO
Fortunatamente io non ho questi problemi di calcolo, perché l’ ARMADA ha fatto un 5 su 5

Ok, se un troll di prim’ordine ma provo a scomporre il ragionamento.
Su 8 italiani al primo turno, quanti potevano passare al secondo?
Senza derby:8 (qui sarebbe corretto dire 5/8)
Con derby: 8-x (x il numero di incroci tra connazionali)
Purtroppo il sorteggio del tabellone ha messo Giustino vs Maestrelli quindi un azzurro sarebbe uscito comunque. Che senso ha dire 5/8 in questo caso? Al massimo dici “sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno”, ma potremmo fare lo stesso discorso sul possibile numero di qualificati italiani, che non sarebbero mai potuti essere otto, al massimo sei causa possibile incrocio tra Pellegrino e Travaglia nel turno decisivo…

Se solo avessi scritto”sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno” avremmo evitato questo stressante dibattito.

 71
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 13-01-2026 10:48

Scritto da MAURO
Fortunatamente io non ho questi problemi di calcolo, perché l’ ARMADA ha fatto un 5 su 5

Ok, se un troll di prim’ordine ma provo a scomporre il ragionamento.
Su 8 italiani al primo turno, quanti potevano passare al secondo?
Senza derby:8 (qui sarebbe corretto dire 5/8)
Con derby: 8-x (x il numero di incroci tra connazionali)
Purtroppo il sorteggio del tabellone ha messo Giustino vs Maestrelli quindi un azzurro sarebbe uscito comunque. Che senso ha dire 5/8 in questo caso? Al massimo dici “sugli otto italiani entrati nelle quali cinque sono passati al secondo turno”, ma potremmo fare lo stesso discorso sul possibile numero di qualificati italiani, che non sarebbero mai potuti essere otto, al massimo sei causa possibile incrocio tra Pellegrino e Travaglia nel turno decisivo…

 70
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Paul440 (Guest) 13-01-2026 10:44

Delusione? Nessuna. Mi aspettavo di peggio e invece 5 su 7 ottimo. Bravi ragazzi/e. Anche chi ha perso, perché si è battuto al massimo.

 69
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 13-01-2026 10:43

Il rampollo di casa Hewitt,
già… a casa ! 😉

Jodar-Express ! 🙂

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 13-01-2026 10:38

Musetti ritirato, ovviamente per precauzione. Stavano giocando una partita abbastanza vera, magari non spingendo al 100% entrambi. Arena stracolma.

 67
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
maverikkk 13-01-2026 10:34

Molto bene Federico, Harris rimane un osso duro per, le qualificazioni, nonostante i gravi infortuni, avuti, a polso e schiena.
La cosa che mi è piaciuta di più, del nostro, è stata l’aggressività a tutto campo, qualche problemino a livello tattico nella chiusura a rete e nel giocare poco (nel secondo set) sul colpo più debole di Harris (rovescio).
Adesso sulla sua strada c’è un terraiolo doc, il paraguagio Vallejo che ha giocato un ottimo 2025, per, l’eventuale, terzo turno non mi pare scontata la vittoria del n° 2 del tabellone Burruchaga con l’emergente francese Gea.

 66
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Giampi 13-01-2026 10:30

Scritto da Giallo Naso
Qualcuno conosce questo vallejo?

Super terraiolo come anche quello dopo Burruchaga…

 65
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 13-01-2026 10:30

Musetti nell’esibizione con Zverev sta lamentando un problema fisico…. Parte bassa della schiena o gluteo sinistro o forse anca sinistra…. Il braccio non ha problemi, con Bublik era solo tensione

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 13-01-2026 10:25

Scritto da MAURO
Quindi, ipotizziamo che gli 8 italiani avessero dovuto giocare 4 derby, tu avresti scritto 4 a 0?

4 azzurri sui 4 possibili al secondo turno? Non sarebbe stato granché positivo in questo caso, specie in termini di fortuna del sorteggio…

 63
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Di Passaggio 13-01-2026 10:17

Se il buongiorno si vede dal mattino, mi sa che a Melbourne possiamo rinunciare all’ombrello.

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 13-01-2026 10:11

Cecchinato era dato a 13, praticamente da non scendere in campo, ed ha comunque giocato una dignitosa partita (tutti conoscono la mia scarsa simpatia per il palermitano) contro uno dei giovani emergenti ed in forma (ha appenna vinto la finale di Canberra contro il “fenomeno” Jodar).
Pellegrino nelle ultime 6 stagioni ha vinto 8 matches sul cemento, giocandone 38, preferirebbe giocare sulle uova, e comunque l’ha portata al 3° set contro un discreto giocatore di casa.
Tolti questi due casi limite, gli altri si sono comportati bene, pur non avendo giocato partite negli ultimi due mesi, a parte Maestrelli e Giustino (che forse ha risentito degli strascichi dell’ultimo torneo, dove stava giocando bene).
L’ipotesi di averne 6 al secondo turno, senza il derby, non è quindi così peregrina, a dispetto di quanto ne pensi il Noto Somaro.
Vediamo il prossimo, che si preannuncia impegnativo per tutti (com’è logico che sia).

 61
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 13-01-2026 10:10

Qualcuno conosce questo vallejo?

 60
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 13-01-2026 10:00

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

sarebbero stati 6 su 8…

 59
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 13-01-2026 09:54

Scritto da JOA20

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

Quindi, così come non consideri Giustino, allora non dovresti nemmeno considerare Maestrelli

Quanti azzurri su 8 potevano arrivare al secondo turno, una volta visto il tabellone? Non più di 7…

Ahi ahi Joao non hai studiato “maurematica” …. La dura legge della rosicalgebra 😆

 58
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 13-01-2026 09:52

Scritto da Andreas Seppi

Scritto da Detuqueridapresencia
Molto bene Cinà
Intendiamoci. È già superiore a Harris e non poteva non batterlo soprattutto sull’amato veloce
Il dubbio era duplice
1) Esordio slam. Un po’ di emozione poteva giocare un brutto scherzo
2) Lunga sosta e ripresa a freddo proprio con lo slam, senza rodaggio
Fugati entrambi tranne qualche sbavatura di inesperienza
Positivo
Gioco d’attacco e non da fondo. Cosa nuova
Servizio migliorato
Diritto migliorato (ma ci si deve lavorare ancora)
Visione di gioco e strategia
Calma nei momenti topici
Negativo
L’attacco non sempre è fatto al momento giusto o nel modo giusto e a rete non sempre è concludente. Buono l’atteggiamento, va migliorata l’efficacia
Killer instinct. Anche qui, migliorare sul colpo concludente
Prova più che sufficiente

Esordio Slam intendi a Melbourne? Perchè aveva già esordito in Us open
Concordo per il resto

Hai ragione…. Mi era scordato USO.

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 13-01-2026 09:52

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

Quindi, così come non consideri Giustino, allora non dovresti nemmeno considerare Maestrelli

Quanti azzurri su 8 potevano arrivare al secondo turno, una volta visto il tabellone? Non più di 7…

Quindi, ipotizziamo che gli 8 italiani avessero dovuto giocare 4 derby, tu avresti scritto 4 a 0?

Fortunatamente io non ho questi problemi di calcolo, perché l’ ARMADA ha fatto un 5 su 5

 56
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 13-01-2026 09:51

Scritto da JOA20

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

Quindi, così come non consideri Giustino, allora non dovresti nemmeno considerare Maestrelli

Quanti azzurri su 8 potevano arrivare al secondo turno, una volta visto il tabellone? Non più di 7…

Quindi, ipotizziamo che gli 8 italiani avessero dovuto giocare 4 derby, tu avresti scritto 4 a 0?

 55
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 13-01-2026 09:48

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

Quindi, così come non consideri Giustino, allora non dovresti nemmeno considerare Maestrelli

Quanti azzurri su 8 potevano arrivare al secondo turno, una volta compilato il tabellone? Non più di 7…

 54
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Andreas Seppi 13-01-2026 09:44

Scritto da Detuqueridapresencia
Molto bene Cinà
Intendiamoci. È già superiore a Harris e non poteva non batterlo soprattutto sull’amato veloce
Il dubbio era duplice
1) Esordio slam. Un po’ di emozione poteva giocare un brutto scherzo
2) Lunga sosta e ripresa a freddo proprio con lo slam, senza rodaggio
Fugati entrambi tranne qualche sbavatura di inesperienza
Positivo
Gioco d’attacco e non da fondo. Cosa nuova
Servizio migliorato
Diritto migliorato (ma ci si deve lavorare ancora)
Visione di gioco e strategia
Calma nei momenti topici
Negativo
L’attacco non sempre è fatto al momento giusto o nel modo giusto e a rete non sempre è concludente. Buono l’atteggiamento, va migliorata l’efficacia
Killer instinct. Anche qui, migliorare sul colpo concludente
Prova più che sufficiente

Esordio Slam intendi a Melbourne? Perchè aveva già esordito in Us open
Concordo per il resto

 53
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 13-01-2026 09:44

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

Quindi, così come non consideri Giustino, allora non dovresti nemmeno considerare Maestrelli

 52
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, sergioat
Andreas Seppi 13-01-2026 09:43

Bravo Palli

 51
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 13-01-2026 09:40

Scritto da JOA20
Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

5 su 7. Ma uno dei 5 ha vinto un derby.

50
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, sergioat
Detuqueridapresencia 13-01-2026 09:37

Molto bene Cinà

Intendiamoci. È già superiore a Harris e non poteva non batterlo soprattutto sull’amato veloce

Il dubbio era duplice

1) Esordio slam. Un po’ di emozione poteva giocare un brutto scherzo

2) Lunga sosta e ripresa a freddo proprio con lo slam, senza rodaggio

Fugati entrambi tranne qualche sbavatura di inesperienza

Positivo

Gioco d’attacco e non da fondo. Cosa nuova
Servizio migliorato
Diritto migliorato (ma ci si deve lavorare ancora)
Visione di gioco e strategia
Calma nei momenti topici

Negativo
L’attacco non sempre è fatto al momento giusto o nel modo giusto e a rete non sempre è concludente. Buono l’atteggiamento, va migliorata l’efficacia

Killer instinct. Anche qui, migliorare sul colpo concludente

Prova più che sufficiente

 49
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: pablito, Leftwing13, Marco M., Pikario Furioso, Scolaretto, Massi, sergioat, Annie3
-1: Purple Rain
pablito 13-01-2026 09:35

Ha vinto e… bene.

Bravo !

Ma gradirei fosse più “cattivo”,
a volte cinico.
Sono messaggi per l’avversario.

A volte è… “tenerone”. 😉

 48
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Don Budge fathers, Pikario Furioso, Krik Kroc
JOA20 (Guest) 13-01-2026 09:34

Alé Pallino alé
Peccato per il secondo set buttato nel cesso, ma battere Harris non è affatto poca roba!
Quindi 5 azzurri su 7 (non dico 8 perché uno tra Giustino e Maestrelli sarebbe uscito comunque), 3 donne su 6 al secondo turno delle quali… Non male!

 47
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Pikario Furioso, Marco M.
Vasco90 13-01-2026 09:33

Pallino c’è!

 46
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, maverikkk, Pikario Furioso, Marco M.
Marco M. 13-01-2026 09:33

Molto bene, esordio vincente e dall’ultima volta che l’ho visto (finale con Engel in un challenger) vistosi miglioramenti un po’ su tutti i fondamentali.

 45
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Don Budge fathers, Razzotto, Detuqueridapresencia, Leftwing13, maverikkk, Pikario Furioso, Scolaretto
Don Budge fathers 13-01-2026 09:33

Il Pallino Siciliano va avanti, bravo.

 44
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Vasco90, Razzotto, Detuqueridapresencia, Pikario Furioso
italo (Guest) 13-01-2026 09:32

alla fine il mio pronostico è stato rispettato.
d’altra parte la classifica di Harris qualcosa vorrà pur dire.
E’stato un ottimo giocatore, ma poco costante.
E sulla costanza mentale e di gioco Cinà ha costruito la sua vittoria.
Ora, visto il suo spicchio di tabellone, mi sorprenderebbe molto la sua mancata qualificazione per il main draw.

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
etberit 13-01-2026 09:32

Il martedì è iniziato piuttosto bene!

 42
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Don Budge fathers, Vasco90, Razzotto, Detuqueridapresencia, Pikario Furioso
Giuliano da Viareggio (Guest) 13-01-2026 09:32

CINA VINCE !!!!!! GRANDISSIMOOOOOOO

 41
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Vasco90, Razzotto, Detuqueridapresencia, Pikario Furioso
Pikario Furioso 13-01-2026 09:31

Bravo bravo bravo Cina’ – vittoria di spessore! Grande!!! E harris non e’ Li Tu!!!!! Jamuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 40
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Marco M., Vasco90, Razzotto, Detuqueridapresencia, maverikkk
Razzotto 13-01-2026 09:31

E andiamoooooo! Grande Federichino! Avanti!

 39
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Don Budge fathers, Marco M., Vasco90, Detuqueridapresencia
Razzotto 13-01-2026 09:20

E dai Pallino, 4-1, forzaaaaaa

 38
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Vasco90, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
Vasco90 13-01-2026 09:20

Ottimo esordio della ambrosio in queste qualificazioni

 37
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Marco M. 13-01-2026 09:19

Sul 4-1 entro in modalità shhhh

 36
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: etberit, Vasco90, Detuqueridapresencia
italo (Guest) 13-01-2026 09:02

Cinà ha perso il secondo set ma la mentalità è buona.
Nonostante come picchi di gioco Harris gli sia ancora superiore, per me può farcela

 35
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Razzotto, Vasco90
pablito 13-01-2026 09:01

Scritto da Marco M.
Più solido Harris nel T.B.
Erroraccio a rete di Cinà che regala il minibreak fatale…

È che quando parte lo scambio il più delle volte il punto lo fa il sudafricano…

Vediamo. 🙂

 34
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Giuliano da Viareggio (Guest) 13-01-2026 08:59

Perso il secondo, ma tutto e’ ancora possibile per Cina!

 33
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Razzotto 13-01-2026 08:58

Niente, da 3-1 al tiebreak a 4-7, Cinà ha perso punti già vinti perché non riesce ad essere definitivo nè a spingere col dritto. Vediamo al terzo, dai Pallino

 32
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Vasco90
Marco M. 13-01-2026 08:58

Più solido Harris nel T.B.
Erroraccio a rete di Cinà che regala il minibreak fatale…

 31
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Don Budge fathers 13-01-2026 08:42

@ Pikario Furioso (#4544269)

Lloyd Harris Vs Federico Cina

https://kevinsport.icu/vn_3

 30
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Vasco90
Pikario Furioso 13-01-2026 08:39

Scritto da pablito

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Marco M.
Quattro palle break salvate negli ultimi due games, bravo Pallino a tenere nonostante Harris sia nel suo miglior momento.
Se non cala sarà molto dura.

Salvate con autorita’. Il ragazzo ha le palle!

Calma.
Controbrekkato da 40-0…

Pablito, per favore potresti sganciare il link Kevin?

 29
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
pablito 13-01-2026 08:33

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Marco M.
Quattro palle break salvate negli ultimi due games, bravo Pallino a tenere nonostante Harris sia nel suo miglior momento.
Se non cala sarà molto dura.

Salvate con autorita’. Il ragazzo ha le palle!

Calma.

Controbrekkato da 40-0… 🙁

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Marco M. 13-01-2026 08:30

Scritto da Marco M.

Scritto da Marco M.
Quattro palle break salvate negli ultimi due games, bravo Pallino a tenere nonostante Harris sia nel suo miglior momento.
Se non cala sarà molto dura.

Pare sia calato
Break!

Controbreak, non bene l’ultimo game per Pallino, Harris si è ripreso con la complicità del nostro

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Pikario Furioso 13-01-2026 08:28

Scritto da pablito

Scritto da mattia saracino

Scritto da Django
Le qualificazioni le fanno vedere da qualche parte?

Solo su spoer zone.

No.
Anche su sportplus, freestreams, kevin ecc…

Kevin? Pf manda il link che lo aggiungo alla lista

 26
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Pikario Furioso 13-01-2026 08:27

Scritto da Marco M.
Quattro palle break salvate negli ultimi due games, bravo Pallino a tenere nonostante Harris sia nel suo miglior momento.
Se non cala sarà molto dura.

Salvate con autorita’. Il ragazzo ha le palle!

 25
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Vasco90
italo (Guest) 13-01-2026 08:26

Scritto da Marco M.
Quattro palle break salvate negli ultimi due games, bravo Pallino a tenere nonostante Harris sia nel suo miglior momento.
Se non cala sarà molto dura.

la percentuale di conversione di palle break spiega il match CInà-Harris.
0/6 per il sudafricano 2/2 per l’azzurro.

 24
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Vasco90
Don Budge fathers 13-01-2026 08:25

Break di Pallino….andiamo.

 23
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Vasco90
Marco M. 13-01-2026 08:24

Scritto da Marco M.
Quattro palle break salvate negli ultimi due games, bravo Pallino a tenere nonostante Harris sia nel suo miglior momento.
Se non cala sarà molto dura.

Pare sia calato 🙂
Break!

 22
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Vasco90
Scolaretto 13-01-2026 08:20

Scritto da guido Guest
Ho dato un’occhiata a Berrettini nella Kooyong Classic (o come si chiama): niente male. Sì lo so, è un’esibizione, ma lo vedo in forma, ha spazzato via Tien, non l’ultimo pirla

Se Matteo sta bene fisicamente, senza aspettative se non quella di ritrovare pienamente il piacere di giocare, agli AO potrebbe essere l’italiano che non ti aspetti.

 21
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Vasco90
pablito 13-01-2026 08:19

Scritto da mattia saracino

Scritto da Django
Le qualificazioni le fanno vedere da qualche parte?

Solo su spoer zone.

No.

Anche su sportplus, freestreams, kevin ecc… 😉

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Marco M. 13-01-2026 08:17

Quattro palle break salvate negli ultimi due games, bravo Pallino a tenere nonostante Harris sia nel suo miglior momento.
Se non cala sarà molto dura.

 19
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
italo (Guest) 13-01-2026 08:14

Scritto da Leftwing13
Sul sito tedesco di livetennis.de c’è un tale EnzoVonWeissbier che scrive che il 2007 Engel, che ha perso il primo turno delle qualifiche contro il venticinquenne Loffhagen, n. 211 del ranking, è gracilino e poi, non essendo già arrivato in top 20 all’età di diciott’anni e qualche mese, non è destinato a una carriera importante.

A me Engel non fa impazzire, anzi.
Come Landaluce è un giocatore schematico, come prospettiva mi tengo tutta la vita Cinà.
Sono molto curioso invece di vedere se Jodar arriverà nel main draw.
In mancanza di Fonseca, in questo momento è il teenager più forte.
Chiudo dicendo che mi aspettavo di più da Cruz Hewitt. Temo di aver sopravvalutato il suo livello attuale

 18
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
maverikkk 13-01-2026 08:02

Che gran primo set ha giocato Cina, molto bene anche col dritto.
E anche Harris ha fatto il suo, non sara` semplice tenere questo livello per Federico.

 17
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Vasco90
Pikario Furioso 13-01-2026 07:57

Buono il primo set di Cina’. Gioca molto bene, all’attacco, gli piace andare a rete. Ha davvero un gran bel rovescio. Giocatore completo. Ottimo, vamossss, anzi no, jamuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 16
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Vasco90
Detuqueridapresencia 13-01-2026 07:49

Cinà attacca senza sosta. Talvolta viene infilzato ma cn buona frequenza l’attacco è vincente. Dovrebbe essere più definitivo a rete. Comunque mi piace questa nuova attitudine al gioco variato

 15
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Scolaretto, Pikario Furioso, Vasco90, Il GUEst
Detuqueridapresencia 13-01-2026 07:46

Vavassori ha seccato lo sparapalline canadese

Vavassori OLE’

 14
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Vasco90, Il GUEst
Detuqueridapresencia 13-01-2026 07:36

Segnalo un gran punto di Cinà, tweenerone vincente.

Molto migliorato il diritto in queste settimane in cui ha deciso di stare fermo

Attacca molto e viene a rete spesso (magari non sempre in modo impeccabile)

Servizio fra 195-205

 13
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Scolaretto, Vasco90, Il GUEst
guido Guest 13-01-2026 03:57

Ho dato un’occhiata a Berrettini nella Kooyong Classic (o come si chiama): niente male. Sì lo so, è un’esibizione, ma lo vedo in forma, ha spazzato via Tien, non l’ultimo pirla

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Vasco90
Leftwing13 13-01-2026 02:04

Sul sito tedesco di livetennis.de c’è un tale EnzoVonWeissbier che scrive che il 2007 Engel, che ha perso il primo turno delle qualifiche contro il venticinquenne Loffhagen, n. 211 del ranking, è gracilino e poi, non essendo già arrivato in top 20 all’età di diciott’anni e qualche mese, non è destinato a una carriera importante.

 11
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Zio., Detuqueridapresencia, walden, Marco M., Vasco90, Il GUEst, Marco Tullio Cicerone
tinapica 13-01-2026 02:01

Ora a nanna.
Spero di alzarmi in tempo per vedere Diana, Lilli e Cinà.
Ma non punterò la sveglia…

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
tinapica 13-01-2026 01:59

Bravo Stetone.
Comunque non male anche l’Australiano, capace a tratti di giocate pregevoli.
Solo che l’inesperienza (immagino sia giovane, dato che fu invitato) alla fine si paga.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
tinapica 13-01-2026 01:39

Intanto la Gessica ha incominciato male…

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
-1: Michibe71
tinapica 13-01-2026 01:38

E speriamo che Stefanini sappia battere il cantante dei Pirl Gem: sarà anche un maschietto, ma non è tennista di professione, mentre lei lo è…

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
-1: Michibe71
tinapica 13-01-2026 01:36

Scritto da mattia saracino

Scritto da Django
Le qualificazioni le fanno vedere da qualche parte?

Solo su spoer zone.

Ma proprio no: su D+ danno tutti gli incontri in diretta, riguardabili a piacimento in differita.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
tinapica 13-01-2026 01:35

Giustino, dopo una buona resistenza iniziale, si sciolse come neve al sole australe (che pur oggi non sembra troppo dardeggiar).
Spiace per lui ma meglio così, meglio che avanzi la gioventù.
Bravo Maestrelli.

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Irlandero 12-01-2026 23:35

Scritto da piper
@ Django (#4544175)
Domanda rivolta a chi ha gia fatto abbonamento a Discovery+ o Prime Channel.

Si Si, le fanno vedere, discovery+ ( italia)! Ciao Ragazzi!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
piper 12-01-2026 21:17

@ Django (#4544175)

Domanda rivolta a chi ha gia fatto abbonamento a Discovery+ o Prime Channel.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
mattia saracino 12-01-2026 21:02

Scritto da Django
Le qualificazioni le fanno vedere da qualche parte?

Solo su spoer zone.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Django (Guest) 12-01-2026 20:16

Le qualificazioni le fanno vedere da qualche parte?

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90