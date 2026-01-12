Lois Boisson costretta al forfait: niente Open d’Australia 2026 per la semifinalista del Roland Garros
Manca meno di una settimana all’inizio dell’Open d’Australia 2026 e arrivano già le prime assenze pesanti dal tabellone principale, soprattutto in campo femminile. A dare forfait è Lois Boisson, semifinalista al Roland Garros nella scorsa stagione, costretta a rinunciare al primo Slam dell’anno a causa del perdurare dei suoi problemi fisici.
La francese, attualmente numero 36 del mondo, sta vivendo un periodo particolarmente complicato, come ha spiegato lei stessa nel comunicare ufficialmente la decisione di non partire per Melbourne: «Da diversi mesi sto attraversando un momento molto difficile, sia dal punto di vista mentale che fisico». Parole che raccontano bene quanto la situazione sia delicata per una giocatrice che solo pochi mesi fa era riuscita a spingersi fino all’atto finale del torneo parigino, centrando il risultato più importante della sua carriera.
