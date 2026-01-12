Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

12/01/2026 09:38 Nessun commento
Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi
Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Ben Jones GBR vs Carl Emil Overbeck DEN
ATP Glasgow
Ben Jones
0
6
6
0
Carl Emil Overbeck
0
4
7
0
Mostra dettagli

Henry Searle GBR vs Marcus Walters GBR

Il match deve ancora iniziare

Liam Broady GBR vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare

Paul Jubb GBR vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA / Joshua Sheehy USA vs Finn Bass GBR / Lui Maxted GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 11:30
Martin Krumich CZE vs Andrea Guerrieri ITA

ATP Glasgow
Martin Krumich [1]
0
6
3
Andrea Guerrieri
30
4
2
Mostra dettagli

Maks Kasnikowski POL vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR vs Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:30
Robert Strombachs LAT vs Marvin Moeller GER
ATP Glasgow
Robert Strombachs [5]
0
7
0
Marvin Moeller
30
6
2
Mostra dettagli

Denis Yevseyev KAZ vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare

Adria Soriano Barrera COL vs Mikhail Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Court A – ore 04:00
Philip Henning RSA vs Markus Malaszszak THA
ATP Nonthaburi
Philip Henning [3]
6
6
Markus Malaszszak
1
2
Vincitore: Henning
Mostra dettagli

Christian Langmo USA vs Andre Ilagan USA

ATP Nonthaburi
Andre Ilagan [6]
2
4
Christian Langmo [8]
6
6
Vincitore: Langmo
Mostra dettagli

Sumit Nagal IND vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA (Non prima 08:00)

ATP Nonthaburi
Wishaya Trongcharoenchaikul
1
3
Sumit Nagal
6
6
Vincitore: Nagal
Mostra dettagli

Maximus Jones THA vs Joel Schwaerzler AUT

ATP Nonthaburi
Maximus Jones
1
6
6
Joel Schwaerzler [6]
6
3
0
Vincitore: Jones
Mostra dettagli



Court B – ore 04:00
Hyeon Chung KOR vs Thanapet Chanta THA

ATP Nonthaburi
Thanapet Chanta
6
3
4
Hyeon Chung [9]
2
6
6
Vincitore: Chung
Mostra dettagli

Marek Gengel CZE vs Corentin Denolly FRA

ATP Nonthaburi
Marek Gengel
6
7
Corentin Denolly [11]
2
5
Vincitore: Gengel
Mostra dettagli

Beibit Zhukayev KAZ vs Fajing Sun CHN (Non prima 08:00)

ATP Nonthaburi
Fajing Sun [8]
4
1
Beibit Zhukayev
6
6
Vincitore: Zhukayev
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:00
Yasutaka Uchiyama JPN vs Tung-Lin Wu TPE

ATP Nonthaburi
Yasutaka Uchiyama [1]
6
5
6
Tung-Lin Wu [10]
3
7
3
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

Neil Oberleitner AUT vs Hikaru Shiraishi JPN

ATP Nonthaburi
Hikaru Shiraishi
6
7
3
Neil Oberleitner
7
5
6
Vincitore: Oberleitner
Mostra dettagli

Kaichi Uchida JPN vs Robin Bertrand FRA (Non prima 08:00)

ATP Nonthaburi
Kaichi Uchida [5]
3
7
6
Robin Bertrand
6
5
1
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli





CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Stefan Palosi ROU vs Ezequiel Monferrer ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Juan Carlos Aguilar CAN

Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara USA vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Sebastian Gima ROU vs Lucio Ratti ARG
Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Juan Bautista Otegui ARG

Il match deve ancora iniziare

Renzo Olivo ARG vs Pedro Sakamoto BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: