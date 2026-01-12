Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi
CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:30
Ben Jones
vs Carl Emil Overbeck
ATP Glasgow
Ben Jones•
0
6
6
0
Carl Emil Overbeck
0
4
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
B. Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
C. Emil Overbeck
4-4 → 4-5
C. Emil Overbeck
3-3 → 3-4
C. Emil Overbeck
2-2 → 2-3
C. Emil Overbeck
1-1 → 1-2
C. Emil Overbeck
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Jones
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
5-4 → 6-4
C. Emil Overbeck
5-3 → 5-4
B. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 5-3
C. Emil Overbeck
4-2 → 4-3
C. Emil Overbeck
3-1 → 3-2
C. Emil Overbeck
2-0 → 2-1
B. Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
C. Emil Overbeck
0-0 → 1-0
Henry Searle vs Marcus Walters
Il match deve ancora iniziare
Liam Broady vs Miguel Damas
Il match deve ancora iniziare
Paul Jubb vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Andrew Fenty / Joshua Sheehy vs Finn Bass / Lui Maxted
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 11:30
Martin Krumich vs Andrea Guerrieri
ATP Glasgow
Martin Krumich [1]•
0
6
3
Andrea Guerrieri
30
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Guerrieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Krumich
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
2-1 → 3-1
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
A. Guerrieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krumich
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
M. Krumich
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-4 → 3-4
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
M. Krumich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Maks Kasnikowski vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Sandro Kopp
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom vs Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:30
Robert Strombachs
vs Marvin Moeller
ATP Glasgow
Robert Strombachs [5]
0
7
0
Marvin Moeller•
30
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Strombachs
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
0-1 → 0-2
M. Moeller
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
R. Strombachs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Moeller
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Moeller
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 2-4
R. Strombachs
0-15
15-15
15-30
df
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Moeller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
Denis Yevseyev vs Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Adria Soriano Barrera vs Mikhail Kukushkin
Il match deve ancora iniziare
Edas Butvilas vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Court A – ore 04:00
Philip Henning
vs Markus Malaszszak
ATP Nonthaburi
Philip Henning [3]
6
6
Markus Malaszszak
1
2
Vincitore: Henning
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Henning
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Malaszszak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Henning
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
P. Henning
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
M. Malaszszak
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
P. Henning
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Malaszszak
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Christian Langmo vs Andre Ilagan
ATP Nonthaburi
Andre Ilagan [6]
2
4
Christian Langmo [8]
6
6
Vincitore: Langmo
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Langmo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Ilagan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
C. Langmo
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
C. Langmo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Langmo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
2-5 → 2-6
C. Langmo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
C. Langmo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
2-1 → 2-2
C. Langmo
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Sumit Nagal vs Wishaya Trongcharoenchaikul (Non prima 08:00)
ATP Nonthaburi
Wishaya Trongcharoenchaikul
1
3
Sumit Nagal
6
6
Vincitore: Nagal
Servizio
Svolgimento
Set 2
W. Trongcharoenchaikul
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
W. Trongcharoenchaikul
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
S. Nagal
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
W. Trongcharoenchaikul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
W. Trongcharoenchaikul
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
W. Trongcharoenchaikul
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Trongcharoenchaikul
1-4 → 1-5
S. Nagal
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
W. Trongcharoenchaikul
0-3 → 1-3
S. Nagal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
W. Trongcharoenchaikul
0-1 → 0-2
S. Nagal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Maximus Jones vs Joel Schwaerzler
ATP Nonthaburi
Maximus Jones
1
6
6
Joel Schwaerzler [6]
6
3
0
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Schwaerzler
0-15
df
30-15
30-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
A-40
40-A
4-0 → 5-0
J. Schwaerzler
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Jones
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Jones
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
J. Schwaerzler
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Jones
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-0 → 3-1
M. Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Jones
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Jones
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-4 → 0-5
M. Jones
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
df
0-3 → 0-4
Court B – ore 04:00
Hyeon Chung vs Thanapet Chanta
ATP Nonthaburi
Thanapet Chanta
6
3
4
Hyeon Chung [9]
2
6
6
Vincitore: Chung
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Chung
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
T. Chanta
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
H. Chung
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-5 → 3-5
T. Chanta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
H. Chung
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 1-3
T. Chanta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
H. Chung
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Chung
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
H. Chung
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
T. Chanta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
H. Chung
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-1 → 3-2
H. Chung
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Chanta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-0 → 5-1
H. Chung
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
4-0 → 5-0
T. Chanta
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
H. Chung
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
T. Chanta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Chung
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Marek Gengel vs Corentin Denolly
ATP Nonthaburi
Marek Gengel
6
7
Corentin Denolly [11]
2
5
Vincitore: Gengel
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
M. Gengel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Denolly
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Gengel
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
ace
2-3 → 3-3
C. Denolly
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Denolly
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
C. Denolly
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 4-1
C. Denolly
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Beibit Zhukayev vs Fajing Sun (Non prima 08:00)
ATP Nonthaburi
Fajing Sun [8]
4
1
Beibit Zhukayev
6
6
Vincitore: Zhukayev
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Zhukayev
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
A-40
ace
1-5 → 1-6
F. Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
B. Zhukayev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
F. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
B. Zhukayev
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Zhukayev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
A-40
4-4 → 4-5
B. Zhukayev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Zhukayev
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
df
1-3 → 2-3
B. Zhukayev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 04:00
Yasutaka Uchiyama vs Tung-Lin Wu
ATP Nonthaburi
Yasutaka Uchiyama [1]
6
5
6
Tung-Lin Wu [10]
3
7
3
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
T. Wu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
Y. Uchiyama
0-15
15-15
15-30
df
15-40
40-40
ace
A-40
ace
2-2 → 3-2
T. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
T. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
T. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
2-2 → 3-2
T. Wu
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Y. Uchiyama
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
ace
3-2 → 4-2
T. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Y. Uchiyama
0-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Neil Oberleitner vs Hikaru Shiraishi
ATP Nonthaburi
Hikaru Shiraishi
6
7
3
Neil Oberleitner
7
5
6
Vincitore: Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Shiraishi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-5 → 3-5
N. Oberleitner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
H. Shiraishi
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Oberleitner
0-15
15-15
15-30
40-30
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Shiraishi
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
N. Oberleitner
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
H. Shiraishi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
4-4 → 5-4
N. Oberleitner
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
N. Oberleitner
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
2-3 → 3-3
H. Shiraishi
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-3 → 2-3
Kaichi Uchida vs Robin Bertrand (Non prima 08:00)
ATP Nonthaburi
Kaichi Uchida [5]
3
7
6
Robin Bertrand
6
5
1
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
5-1 → 6-1
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
R. Bertrand
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
K. Uchida
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
1-0 → 2-0
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uchida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 7-5
R. Bertrand
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
df
5-5 → 6-5
R. Bertrand
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
2-3 → 3-3
R. Bertrand
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
R. Bertrand
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-4 → 3-5
K. Uchida
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-4 → 3-4
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-3 → 2-3
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-2 → 1-2
R. Bertrand
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Stefan Palosi
vs Ezequiel Monferrer
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez vs Ignacio Monzon
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Juan Manuel La Serna (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Joaquin Aguilar Cardozo vs Juan Carlos Aguilar
Il match deve ancora iniziare
Bruno Kuzuhara vs Wilson Leite
Il match deve ancora iniziare
Mateus Alves vs Matheus Pucinelli De Almeida (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:00
Sebastian Gima
vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Valerio Aboian vs Juan Bautista Otegui
Il match deve ancora iniziare
Renzo Olivo vs Pedro Sakamoto (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
