Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Federico Arnaboldi nella foto
CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:30
Robert Strombachs
vs Anton Matusevich
Il match deve ancora iniziare
Federico Arnaboldi vs Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Henry Searle vs Ryan Nijboer
Il match deve ancora iniziare
Maks Kasnikowski vs Matthew Summers
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 11:30
Martin Krumich vs Filip Peliwo
Il match deve ancora iniziare
Carl Emil Overbeck vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
Marcus Walters vs Radu Albot
Il match deve ancora iniziare
James Story vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:30
Marvin Moeller
vs Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
Andrea Guerrieri vs Mae Malige
Il match deve ancora iniziare
Denis Yevseyev vs Finn Bass
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur vs Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) 1° Turno Qualificazione, cemento
Court A – ore 04:00
Philip Henning
vs Congsup Congcar
ATP Nonthaburi
Philip Henning [3]
6
6
Congsup Congcar
1
0
Vincitore: Henning
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Henning
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Henning
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Congcar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Markus Malaszszak vs Alex Hernandez
ATP Nonthaburi
Markus Malaszszak
3
6
6
Alex Hernandez [12]
6
3
2
Vincitore: Malaszszak
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Hernandez
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
M. Malaszszak
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 2-2
A. Hernandez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Hernandez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Malaszszak
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Hernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
M. Malaszszak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Malaszszak
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Hernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-5 → 3-6
M. Malaszszak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
3-4 → 3-5
M. Malaszszak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
M. Malaszszak
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
0-1 → 1-1
Hikaru Shiraishi vs Akira Santillan
ATP Nonthaburi
Akira Santillan [2]
0*
6
6
Hikaru Shiraishi
2
3
6
Vincitore: Shiraishi
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
H. Shiraishi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Santillan
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
0-15
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-2 → 5-2
H. Shiraishi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
H. Shiraishi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Sergey Fomin vs Marek Gengel
ATP Nonthaburi
Sergey Fomin [4]
3
1
Marek Gengel
6
6
Vincitore: Gengel
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
S. Fomin
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-3 → 1-4
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
S. Fomin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Gengel
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
S. Fomin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gengel
0-15
df
15-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-3 → 1-4
S. Fomin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Court B – ore 04:00
Thanapet Chanta vs Cedrik-Marcel Stebe
ATP Nonthaburi
Cedrik-Marcel Stebe [5]
6
6
3
Thanapet Chanta
1
7
6
Vincitore: Chanta
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Stebe
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-5 → 3-6
C. Stebe
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
T. Chanta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Stebe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Chanta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Stebe
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
C. Stebe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
T. Chanta
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
T. Chanta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
C. Stebe
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
2-3 → 2-4
C. Stebe
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
T. Chanta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Stebe
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Stebe
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
C. Stebe
0-15
df
15-15
30-15
30-30
2-0 → 3-0
T. Chanta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Yasutaka Uchiyama vs Credit Chaiyarin
ATP Nonthaburi
Yasutaka Uchiyama [1]
7
7
Credit Chaiyarin
6
5
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Chaiyarin
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
C. Chaiyarin
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Y. Uchiyama
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
C. Chaiyarin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
C. Chaiyarin
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
Y. Uchiyama
0-15
df
15-15
15-30
30-30
5-5 → 6-5
C. Chaiyarin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
C. Chaiyarin
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
C. Chaiyarin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Chaiyarin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Dan Martin vs Corentin Denolly
ATP Nonthaburi
Dan Martin
6
2
3
Corentin Denolly [11]
3
6
6
Vincitore: Denolly
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Denolly
15-0
15-15
df
15-30
30-30
3-5 → 3-6
C. Denolly
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
D. Martin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-3 → 3-3
D. Martin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
C. Denolly
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Martin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
C. Denolly
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
D. Martin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
C. Denolly
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
C. Denolly
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Martin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 6-3
C. Denolly
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
D. Martin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
3-3 → 4-3
D. Martin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
C. Denolly
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Martin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 04:00
Hyeon Chung vs Yusuke Takahashi
ATP Nonthaburi
Yusuke Takahashi
4
3
Hyeon Chung [9]
6
6
Vincitore: Chung
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Chung
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
3-5 → 3-6
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
H. Chung
0-15
df
15-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
H. Chung
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Takahashi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
1-0 → 1-1
H. Chung
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Chung
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
H. Chung
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
H. Chung
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 1-4
H. Chung
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-2 → 1-2
H. Chung
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Tung-Lin Wu vs Arthur Weber
ATP Nonthaburi
Arthur Weber
1
2
Tung-Lin Wu [10]
6
6
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Weber
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
T. Wu
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Weber
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
2-3 → 2-4
A. Weber
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Weber
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
T. Wu
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
A. Weber
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Andre Ilagan vs Matthew Dellavedova
ATP Nonthaburi
Andre Ilagan [6]
6
6
Matthew Dellavedova
3
0
Vincitore: Ilagan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ilagan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Dellavedova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Dellavedova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
A. Ilagan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Neil Oberleitner vs Sanhui Shin
ATP Nonthaburi
Neil Oberleitner
6
6
Sanhui Shin [7]
3
2
Vincitore: Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
S. Shin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
N. Oberleitner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
N. Oberleitner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Oberleitner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
S. Shin
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
3-0 → 3-1
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
S. Shin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Michele Ribecai vs Christian Langmo
ATP Nonthaburi
Michele Ribecai•
0
4
1
Christian Langmo [8]
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Langmo
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Langmo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
C. Langmo
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
C. Langmo
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Ribecai
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Ezequiel Monferrer
vs Tomas Farjat
Il match deve ancora iniziare
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez vs Valentin Guadagno
Il match deve ancora iniziare
Bruno Kuzuhara vs Tomas Martinez
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Stefan Palosi vs Thiago Agustin Pernas
Il match deve ancora iniziare
Joaquin Aguilar Cardozo vs Christopher Li
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gima vs Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Noah Schachter vs Wilson Leite
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:00
Valerio Aboian vs Nicolas Garcia Longo
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran vs Juan Carlos Aguilar
Il match deve ancora iniziare
Joel Navarro vs Ignacio Monzon
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Otegui vs Juan Cruz Martin Manzano
Il match deve ancora iniziare
