Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

11/01/2026 09:50 Nessun commento
Federico Arnaboldi nella foto
CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Robert Strombachs LAT vs Anton Matusevich GBR
Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Henry Searle GBR vs Ryan Nijboer NED

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Matthew Summers GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 11:30
Martin Krumich CZE vs Filip Peliwo POL

Il match deve ancora iniziare

Carl Emil Overbeck DEN vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

Marcus Walters GBR vs Radu Albot MDA

Il match deve ancora iniziare

James Story GBR vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:30
Marvin Moeller GER vs Max Wiskandt GER
Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Mae Malige FRA

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Finn Bass GBR

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Andrew Fenty USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) 1° Turno Qualificazione, cemento

Court A – ore 04:00
Philip Henning RSA vs Congsup Congcar THA
ATP Nonthaburi
Philip Henning [3]
6
6
Congsup Congcar
1
0
Vincitore: Henning
Mostra dettagli

Markus Malaszszak THA vs Alex Hernandez MEX

ATP Nonthaburi
Markus Malaszszak
3
6
6
Alex Hernandez [12]
6
3
2
Vincitore: Malaszszak
Mostra dettagli

Hikaru Shiraishi JPN vs Akira Santillan JPN

ATP Nonthaburi
Akira Santillan [2]
0*
6
6
Hikaru Shiraishi
2
3
6
Vincitore: Shiraishi
Mostra dettagli

Sergey Fomin UZB vs Marek Gengel CZE

ATP Nonthaburi
Sergey Fomin [4]
3
1
Marek Gengel
6
6
Vincitore: Gengel
Mostra dettagli



Court B – ore 04:00
Thanapet Chanta THA vs Cedrik-Marcel Stebe GER

ATP Nonthaburi
Cedrik-Marcel Stebe [5]
6
6
3
Thanapet Chanta
1
7
6
Vincitore: Chanta
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Credit Chaiyarin THA

ATP Nonthaburi
Yasutaka Uchiyama [1]
7
7
Credit Chaiyarin
6
5
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

Dan Martin CAN vs Corentin Denolly FRA

ATP Nonthaburi
Dan Martin
6
2
3
Corentin Denolly [11]
3
6
6
Vincitore: Denolly
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:00
Hyeon Chung KOR vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Nonthaburi
Yusuke Takahashi
4
3
Hyeon Chung [9]
6
6
Vincitore: Chung
Mostra dettagli

Tung-Lin Wu TPE vs Arthur Weber FRA

ATP Nonthaburi
Arthur Weber
1
2
Tung-Lin Wu [10]
6
6
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Andre Ilagan USA vs Matthew Dellavedova AUS

ATP Nonthaburi
Andre Ilagan [6]
6
6
Matthew Dellavedova
3
0
Vincitore: Ilagan
Mostra dettagli

Neil Oberleitner AUT vs Sanhui Shin KOR

ATP Nonthaburi
Neil Oberleitner
6
6
Sanhui Shin [7]
3
2
Vincitore: Oberleitner
Mostra dettagli

Michele Ribecai ITA vs Christian Langmo USA

ATP Nonthaburi
Michele Ribecai
0
4
1
Christian Langmo [8]
30
6
1
Mostra dettagli





CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Ezequiel Monferrer ARG vs Tomas Farjat ARG
Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Valentin Guadagno ARG

Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara USA vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Stefan Palosi ROU vs Thiago Agustin Pernas ARG

Il match deve ancora iniziare

Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Christopher Li PER

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gima ROU vs Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

Noah Schachter USA vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:00
Valerio Aboian ARG vs Nicolas Garcia Longo ARG

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG vs Juan Carlos Aguilar CAN

Il match deve ancora iniziare

Joel Navarro ARG vs Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Otegui ARG vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare

TAG: