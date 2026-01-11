Challenger 50 Buenos Aires: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali
Challenger 50 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra
(1) Santiago Rodriguez Taverna vs Gabi Adrian Boitan
Juan Bautista Torres vs Juan Manuel La Serna
Qualifier vs Franco Agamenone
(Alt) Mateus Alves vs (8) Matheus Pucinelli De Almeida
(4) Murkel Dellien vs Qualifier
(WC) Alexis Gurmendi vs (WC) Maximo Zeitune
Nikolas Sanchez Izquierdo vs (Alt) Joao Eduardo Schiessl
Daniel Dutra da Silva vs (6) Nicolas Kicker
(7) Pedro Boscardin Dias vs Mariano Kestelboim
Qualifier vs Guido Ivan Justo
(WC) Dante Pagani vs Qualifier
Luciano Emanuel Ambrogi vs (3) Andrea Collarini
(5) Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Villanueva
Renzo Olivo vs Pedro Sakamoto
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Qualifier
Qualifier vs (2) Lautaro Midon
Challenger 50 Buenos Aires – Tabellone Qualificazione – terra
Juan Estevez 🇦🇷 vs Valentin Guadagno 🇦🇷
Joel Navarro 🇦🇷 vs Ignacio Monzon 🇦🇷
Stefan Palosi 🇷🇴 vs Thiago Agustin Pernas 🇦🇷
Ezequiel Monferrer 🇦🇷 vs Tomas Farjat 🇦🇷
Valerio Aboian 🇦🇷 vs Nicolas Garcia Longo 🇦🇷
Juan Bautista Otegui 🇦🇷 vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹
Bruno Kuzuhara 🇺🇸 vs Tomas Martinez 🇦🇷
Noah Schachter 🇺🇸 vs Wilson Leite 🇧🇷
Sebastian Gima 🇷🇴 vs Brandon Perez 🇻🇪
Arklon Huertas Del Pino Cordova 🇵🇪 vs Lucio Ratti 🇦🇷
Joaquin Aguilar Cardozo 🇺🇾 vs Christopher Li 🇵🇪
Thiago Cigarran 🇦🇷 vs Juan Carlos Aguilar 🇨🇦
Cancha Central – ore 14:00
Ezequiel Monferrer vs Tomas Farjat
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Lucio Ratti
Juan Estevez vs Valentin Guadagno
Bruno Kuzuhara vs Tomas Martinez
Cancha 2 – ore 14:00
Stefan Palosi vs Thiago Agustin Pernas
Joaquin Aguilar Cardozo vs Christopher Li
Sebastian Gima vs Brandon Perez
Noah Schachter vs Wilson Leite
Cancha 3 – ore 14:00
Valerio Aboian vs Nicolas Garcia Longo
Thiago Cigarran vs Juan Carlos Aguilar
Joel Navarro vs Ignacio Monzon
Juan Bautista Otegui vs Juan Cruz Martin Manzano
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit