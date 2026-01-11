Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Buenos Aires: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
ARG Challenger 50 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra
(1) Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Gabi Adrian Boitan ROU
Juan Bautista Torres ARG vs Juan Manuel La Serna ARG
Qualifier vs Franco Agamenone ITA
(Alt) Mateus Alves BRA vs (8) Matheus Pucinelli De Almeida BRA

(4) Murkel Dellien BOL vs Qualifier
(WC) Alexis Gurmendi ARG vs (WC) Maximo Zeitune ARG
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs (Alt) Joao Eduardo Schiessl BRA
Daniel Dutra da Silva BRA vs (6) Nicolas Kicker ARG

(7) Pedro Boscardin Dias BRA vs Mariano Kestelboim ARG
Qualifier vs Guido Ivan Justo ARG
(WC) Dante Pagani ARG vs Qualifier
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs (3) Andrea Collarini ARG

(5) Juan Pablo Varillas PER vs Gonzalo Villanueva ARG
Renzo Olivo ARG vs Pedro Sakamoto BRA
Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Qualifier
Qualifier vs (2) Lautaro Midon ARG

ARG Challenger 50 Buenos Aires – Tabellone Qualificazione – terra
Juan Estevez 🇦🇷 vs Valentin Guadagno 🇦🇷
Joel Navarro 🇦🇷 vs Ignacio Monzon 🇦🇷

Stefan Palosi 🇷🇴 vs Thiago Agustin Pernas 🇦🇷
Ezequiel Monferrer 🇦🇷 vs Tomas Farjat 🇦🇷

Valerio Aboian 🇦🇷 vs Nicolas Garcia Longo 🇦🇷
Juan Bautista Otegui 🇦🇷 vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹

Bruno Kuzuhara 🇺🇸 vs Tomas Martinez 🇦🇷
Noah Schachter 🇺🇸 vs Wilson Leite 🇧🇷

Sebastian Gima 🇷🇴 vs Brandon Perez 🇻🇪
Arklon Huertas Del Pino Cordova 🇵🇪 vs Lucio Ratti 🇦🇷

Joaquin Aguilar Cardozo 🇺🇾 vs Christopher Li 🇵🇪
Thiago Cigarran 🇦🇷 vs Juan Carlos Aguilar 🇨🇦

Cancha Central – ore 14:00
Ezequiel Monferrer ARG vs Tomas Farjat ARG
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Lucio Ratti ARG
Juan Estevez ARG vs Valentin Guadagno ARG
Bruno Kuzuhara USA vs Tomas Martinez ARG

Cancha 2 – ore 14:00
Stefan Palosi ROU vs Thiago Agustin Pernas ARG
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Christopher Li PER
Sebastian Gima ROU vs Brandon Perez VEN
Noah Schachter USA vs Wilson Leite BRA

Cancha 3 – ore 14:00
Valerio Aboian ARG vs Nicolas Garcia Longo ARG
Thiago Cigarran ARG vs Juan Carlos Aguilar CAN
Joel Navarro ARG vs Ignacio Monzon ARG
Juan Bautista Otegui ARG vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

