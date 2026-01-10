Challenger 50 Glasgow: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri alla caccia del Md
Challenger 50 Glasgow – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Johannus Monday vs Qualifier
(WC) Alastair Gray vs Giles Hussey
Mathys Erhard vs Hynek Barton
Mika Brunold vs (6) Tiago Pereira
(3) Remy Bertola vs Sandro Kopp
Adria Soriano Barrera vs Mikhail Kukushkin
Tom Gentzsch vs Qualifier
Qualifier vs (5) Frederico Ferreira Silva
(7) Edas Butvilas vs Norbert Gombos
Harry Wendelken vs Stefan Kozlov
Liam Broady vs Miguel Damas
(WC) Paul Jubb vs (4) Dimitar Kuzmanov
(8) Henri Squire vs (WC) Lui Maxted
Charles Broom vs Christoph Negritu
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Clement Chidekh
Challenger 50 Glasgow – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Martin Krumich vs Filip Peliwo
(Alt) Andrea Guerrieri vs (9) Mae Malige
(2) Henry Searle vs Ryan Nijboer
(WC) Marcus Walters vs (7) Radu Albot
(3) Federico Arnaboldi vs (WC) Ben Jones
(CO) Carl Emil Overbeck vs (Alt) (10) Buvaysar Gadamauri
(4) Denis Yevseyev vs (WC) Finn Bass
Daniel Masur vs (12) Andrew Fenty
(5) Robert Strombachs vs (Alt) Anton Matusevich
Marvin Moeller vs (11) Max Wiskandt
(6) Maks Kasnikowski vs (WC) Matthew Summers
James Story vs (8) Milos Karol
Centre Court – ore 11:30
Robert Strombachs vs Anton Matusevich
Federico Arnaboldi vs Ben Jones
Henry Searle vs Ryan Nijboer
Maks Kasnikowski vs Matthew Summers
Court 8 – ore 11:30
Martin Krumich vs Filip Peliwo
Carl Emil Overbeck vs Buvaysar Gadamauri
Marcus Walters vs Radu Albot
James Story vs Milos Karol
Court 4 – ore 11:30
Marvin Moeller vs Max Wiskandt
Andrea Guerrieri vs Mae Malige
Denis Yevseyev vs Finn Bass
Daniel Masur vs Andrew Fenty
