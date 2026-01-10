Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Glasgow: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri alla caccia del Md

10/01/2026 21:36 1 commento
Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi
Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi

GBR Challenger 50 Glasgow – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Johannus Monday GBR vs Qualifier
(WC) Alastair Gray GBR vs Giles Hussey GBR
Mathys Erhard FRA vs Hynek Barton CZE
Mika Brunold SUI vs (6) Tiago Pereira POR

(3) Remy Bertola SUI vs Sandro Kopp AUT
Adria Soriano Barrera COL vs Mikhail Kukushkin KAZ
Tom Gentzsch GER vs Qualifier
Qualifier vs (5) Frederico Ferreira Silva POR

(7) Edas Butvilas LTU vs Norbert Gombos SVK
Harry Wendelken GBR vs Stefan Kozlov USA
Liam Broady GBR vs Miguel Damas ESP
(WC) Paul Jubb GBR vs (4) Dimitar Kuzmanov BUL

(8) Henri Squire GER vs (WC) Lui Maxted GBR
Charles Broom GBR vs Christoph Negritu GER
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Clement Chidekh FRA

GBR Challenger 50 Glasgow – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Martin Krumich CZE vs Filip Peliwo POL
(Alt) Andrea Guerrieri ITA vs (9) Mae Malige FRA

(2) Henry Searle GBR vs Ryan Nijboer NED
(WC) Marcus Walters GBR vs (7) Radu Albot MDA

(3) Federico Arnaboldi ITA vs (WC) Ben Jones GBR
(CO) Carl Emil Overbeck DEN vs (Alt) (10) Buvaysar Gadamauri BEL

(4) Denis Yevseyev KAZ vs (WC) Finn Bass GBR
Daniel Masur GER vs (12) Andrew Fenty USA

(5) Robert Strombachs LAT vs (Alt) Anton Matusevich GBR
Marvin Moeller GER vs (11) Max Wiskandt GER

(6) Maks Kasnikowski POL vs (WC) Matthew Summers GBR
James Story GBR vs (8) Milos Karol SVK

Centre Court – ore 11:30
Robert Strombachs LAT vs Anton Matusevich GBR
Federico Arnaboldi ITA vs Ben Jones GBR
Henry Searle GBR vs Ryan Nijboer NED
Maks Kasnikowski POL vs Matthew Summers GBR

Court 8 – ore 11:30
Martin Krumich CZE vs Filip Peliwo POL
Carl Emil Overbeck DEN vs Buvaysar Gadamauri BEL
Marcus Walters GBR vs Radu Albot MDA
James Story GBR vs Milos Karol SVK

Court 4 – ore 11:30
Marvin Moeller GER vs Max Wiskandt GER
Andrea Guerrieri ITA vs Mae Malige FRA
Denis Yevseyev KAZ vs Finn Bass GBR
Daniel Masur GER vs Andrew Fenty USA

TAG:

1 commento

kaishaku 10-01-2026 21:50

MONDAY

KOZLOV

KUKUSHKIN
CHIDEKH

BRUNOLD
FERREIRA
KUZMANOV
SQUIRE

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!