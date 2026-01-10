Stefanos Tsitsipas presenta la nuova compagna: viaggio in Namibia e nuovo capitolo della sua vita privata

Stefanos Tsitsipas ha approfittato delle vacanze natalizie per concedersi un viaggio speciale in Namibia, un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nel tennista greco. Come spesso accade, il numero uno ellenico ha voluto condividere con i suoi tifosi i momenti più significativi attraverso un vlog ricco di immagini suggestive e riflessioni personali, tra paesaggi mozzafiato, avventure nella natura e istanti di pura contemplazione.

Questa volta, però, il video non si è limitato a raccontare un viaggio. Tra una scena e l’altra, Tsitsipas ha infatti presentato anche la sua nuova compagna, rendendo pubblico un capitolo inedito della sua vita privata. A pochi mesi dalla fine della relazione con Paula Badosa, il greco ha ritrovato il sorriso accanto a Kirsten Thoms.

My new travel film is available on YouTube! 🇳🇦 Discover the breathtaking beauty of Namibia… pic.twitter.com/BsUkQNuZ3P — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 10, 2026

La nuova fidanzata di Stefanos è una tennista statunitense di 28 anni, con un passato importante nel circuito universitario e alcune esperienze anche nei tornei professionistici. Negli ultimi anni, però, Thoms ha progressivamente cambiato rotta, orientando la propria carriera verso il mondo della moda e dei social media, dove oggi lavora come modella e influencer.

Il viaggio in Namibia, dunque, si è trasformato in qualcosa di più di una semplice pausa rigenerante tra una stagione e l’altra: è stato anche l’occasione per Tsitsipas di voltare pagina, mostrando ai suoi fan un lato più intimo e personale, fatto di nuovi inizi e di un equilibrio ritrovato lontano dai campi da tennis.





Francesco Paolo Villarico