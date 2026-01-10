Challenger 75 Nonthaburi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali
Challenger 75 Nonthaburi – Tabellone Principale – hard
(1) Rio Noguchi vs Stefanos Sakellaridis
(WC) Wishaya Trongcharoenchaikul vs Sumit Nagal
Qualifier vs Renta Tokuda
(PR) Jason Jung vs (7) Andres Martin
(3) Yi Zhou vs Qualifier
Jie Cui vs Qualifier
Petr Bar Biryukov vs Matteo Martineau
(WC) Maximus Jones vs (6) Joel Schwaerzler
(5) Kaichi Uchida vs Robin Bertrand
Qualifier vs Pol Martin Tiffon
Marat Sharipov vs Qualifier
Yuta Shimizu vs (4) Daniel Michalski
(8) Fajing Sun vs Beibit Zhukayev
Qualifier vs Florent Bax
James Trotter vs (WC) Kasidit Samrej
Duje Ajdukovic vs (2) Timofey Skatov
Challenger 75 Nonthaburi – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Yasutaka Uchiyama vs (WC) Credit Chaiyarin
(Alt) Arthur Weber vs (10) Tung-Lin Wu
(2) Akira Santillan vs (Alt) Hikaru Shiraishi
(Alt) Neil Oberleitner vs (7) Sanhui Shin
(3) Philip Henning vs (WC) Congsup Congcar
(WC) Markus Malaszszak vs (12) Alex Hernandez
(4) Sergey Fomin vs Marek Gengel
Dan Martin vs (11) Corentin Denolly
(5) Cedrik-Marcel Stebe vs (WC) Thanapet Chanta
Yusuke Takahashi vs (9) Hyeon Chung
(6) Andre Ilagan vs Matthew Dellavedova
Michele Ribecai vs (8) Christian Langmo
Court A – ore 04:00
Philip Henning vs Congsup Congcar
Markus Malaszszak vs Alex Hernandez
Akira Santillan vs Hikaru Shiraishi
Sergey Fomin vs Marek Gengel
Court B – ore 04:00
Cedrik-Marcel Stebe vs Thanapet Chanta
Yasutaka Uchiyama vs Credit Chaiyarin
Dan Martin vs Corentin Denolly
Michele Ribecai vs Christian Langmo
Court 1 – ore 04:00
Yusuke Takahashi vs Hyeon Chung
Arthur Weber vs Tung-Lin Wu
Andre Ilagan vs Matthew Dellavedova
Neil Oberleitner vs Sanhui Shin
