Challenger 75 Nonthaburi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

10/01/2026 12:48 1 commento
Michele Ribecai nella foto - Foto Antonio Milesi
THA Challenger 75 Nonthaburi – Tabellone Principale – hard
(1) Rio Noguchi JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE
(WC) Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs Sumit Nagal IND
Qualifier vs Renta Tokuda JPN
(PR) Jason Jung TPE vs (7) Andres Martin USA

(3) Yi Zhou CHN vs Qualifier
Jie Cui CHN vs Qualifier
Petr Bar Biryukov RUS vs Matteo Martineau FRA
(WC) Maximus Jones THA vs (6) Joel Schwaerzler AUT

(5) Kaichi Uchida JPN vs Robin Bertrand FRA
Qualifier vs Pol Martin Tiffon ESP
Marat Sharipov RUS vs Qualifier
Yuta Shimizu JPN vs (4) Daniel Michalski POL

(8) Fajing Sun CHN vs Beibit Zhukayev KAZ
Qualifier vs Florent Bax FRA
James Trotter JPN vs (WC) Kasidit Samrej THA
Duje Ajdukovic CRO vs (2) Timofey Skatov KAZ

THA Challenger 75 Nonthaburi – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Yasutaka Uchiyama JPN vs (WC) Credit Chaiyarin THA
(Alt) Arthur Weber FRA vs (10) Tung-Lin Wu TPE

(2) Akira Santillan JPN vs (Alt) Hikaru Shiraishi JPN
(Alt) Neil Oberleitner AUT vs (7) Sanhui Shin KOR

(3) Philip Henning RSA vs (WC) Congsup Congcar THA
(WC) Markus Malaszszak THA vs (12) Alex Hernandez MEX

(4) Sergey Fomin UZB vs Marek Gengel CZE
Dan Martin CAN vs (11) Corentin Denolly FRA

(5) Cedrik-Marcel Stebe GER vs (WC) Thanapet Chanta THA
Yusuke Takahashi JPN vs (9) Hyeon Chung KOR

(6) Andre Ilagan USA vs Matthew Dellavedova AUS
Michele Ribecai ITA vs (8) Christian Langmo USA

Court A – ore 04:00
Philip Henning RSA vs Congsup Congcar THA
Markus Malaszszak THA vs Alex Hernandez MEX
Akira Santillan JPN vs Hikaru Shiraishi JPN
Sergey Fomin UZB vs Marek Gengel CZE

Court B – ore 04:00
Cedrik-Marcel Stebe GER vs Thanapet Chanta THA
Yasutaka Uchiyama JPN vs Credit Chaiyarin THA
Dan Martin CAN vs Corentin Denolly FRA
Michele Ribecai ITA vs Christian Langmo USA

Court 1 – ore 04:00
Yusuke Takahashi JPN vs Hyeon Chung KOR
Arthur Weber FRA vs Tung-Lin Wu TPE
Andre Ilagan USA vs Matthew Dellavedova AUS
Neil Oberleitner AUT vs Sanhui Shin KOR

