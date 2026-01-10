Ranking ATP LIVE: La situazione aggiornata. Lorenzo Musetti centra il best ranking. Da Lunedì sarà al n.5 del mondo. Musetti: «Ad Hong Kong non avevo mai giocato così, sono felice di essere in finale» (Video partita)

Ranking ATP LIVE ATP, Copertina

Ranking ATP LIVE: La situazione aggiornata. Lorenzo Musetti centra il best ranking. Da Lunedì sarà al n.5 del mondo. Musetti: «Ad Hong Kong non avevo mai giocato così, sono felice di essere in finale»

10/01/2026 12:25 4 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti ha vissuto una giornata speciale al Bank of China Hong Kong Tennis Open, dove la vittoria in semifinale ha avuto un valore doppio: l’accesso alla finale del torneo e la certezza di entrare per la prima volta tra i primi cinque giocatori del mondo.
Il tennista italiano, testa di serie numero uno, ha superato l’ex campione Andrey Rublev con il punteggio di 6-7(3), 7-5, 6-4 al termine di una partita intensa e combattuta, conquistando la nona finale ATP della carriera. Un successo che arriva in un momento importante per Musetti, alla ricerca del primo titolo dal 2022, anno in cui aveva centrato due vittorie nel circuito maggiore.

Al termine dell’incontro, Musetti ha raccontato le sue sensazioni: «È stata davvero una grande partita, penso di non aver mai giocato così qui a Hong Kong. Il livello è stato incredibile. Ogni volta che alzavo il mio livello, anche lui faceva lo stesso, e alla fine sono riuscito ad aumentare ancora il mio. Sono davvero felice di essere in finale». Con questo risultato, il bilancio degli scontri diretti con Rublev torna in parità sull’1-1.
Grazie al successo in semifinale, Musetti è salito al numero 5 del ranking ATP Live, posizione che diventerà ufficiale a partire da lunedì. Un traguardo storico per il tennis italiano: il 23enne toscano diventerà infatti il terzo italiano di sempre a entrare nella Top 5 mondiale, dopo Adriano Panatta nel 1976 e Jannik Sinner nel 2024.
La partita contro Rublev ha avuto un momento chiave nel secondo set, quando Musetti si è trovato a servire sul 3-4. In un game lunghissimo, con sei parità, l’azzurro ha annullato due palle break, rimanendo in corsa e riuscendo poi a spostare l’inerzia dell’incontro a suo favore, fino a chiudere il match nel terzo set.

Legend - Ultimo aggiornamento: 10-01-26 13:25

Pos LIVE
Posizione attuale, differenza
-
Nome giocatore
Nazione
Punti LIVE
Punti attuali
Punti in entrata
Nome torneo
Punti in uscita
Nome torneo
1
1, 0
Best: 1
Carlos Alcaraz
ESP, 05.05.2003
12050
12050
-
-
2
2, 0
Best: 1
Jannik Sinner
ITA, 16.08.2001
11500
11500
-
-
3
3, 0
Best: 2
Alexander Zverev
GER, 20.04.1997
5105
5105
-
-
4
4, 0
Best: 1
Novak Djokovic
SRB, 22.05.1987
4780
4780
-
-
BEST RANKING
5
7, +2
Best: 6
Lorenzo Musetti
ITA, 03.03.2002
4105
3990
+165 (F (Bye))
Hong Kong
-50 (QF)
Buenos Aires (10-02-2025)
Reset
6
6, 0
Best: 6
Alex de Minaur
AUS, 17.02.1999
4080
4080
-
-
7
5, -2
Best: 5
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08.08.2000
3990
4190
+50 (R16)
Halle [SUBENTRO]
-250 (W)
Adelaide (06-01-2025)
8
8, 0
Best: 5
Ben Shelton
USA, 09.10.2002
3960
3960
-
-
9
9, 0
Best: 4
Taylor Fritz
USA, 28.10.1997
3840
3840
-
-
10
10, 0
Best: 4
Jack Draper
GBR, 22.12.2001
2990
2990
-
-
11
11, 0
Best: 11
Alexander Bublik
KAZ, 17.06.1997
2945
2845
+100 (SF (Bye))
Hong Kong
-
Reset
12
13, +1
Best: 1
Daniil Medvedev
RUS, 11.02.1996
2875
2710
+165 (F)
Brisbane
-
Reset
13
12, -1
Best: 2
Casper Ruud
NOR, 22.12.1998
2750
2750
-
-
14
14, 0
Best: 14
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05.06.1999
2635
2585
+0 (R32), +50 (R16)
Brisbane (Eliminato), Dallas [SUBENTRO]
-
Reset
15
16, +1
Best: 5
Andrey Rublev
RUS, 20.10.1997
2610
2510
+100 (SF (Bye))
Hong Kong (Eliminato)
-
Reset
16
15, -1
Best: 4
Holger Rune
DEN, 29.04.2003
2580
2580
-
-
17
17, 0
Best: 8
Karen Khachanov
RUS, 21.05.1996
2320
2320
+0 (R16 (Bye))
Hong Kong (Eliminato)
-
Reset
18
19, +1
Best: 16
Jiri Lehecka
CZE, 08.11.2001
2100
2075
+25 (R16)
Brisbane (Eliminato)
-
Reset
19
18, -1
Best: 16
Jakub Mensik
CZE, 01.09.2005
2090
2130
+10 (R64)
ATP Masters 1000 Shanghai [SUBENTRO]
-50 (QF)
Auckland (06-01-2025)
20
21, +1
Best: 18
Francisco Cerundolo
ARG, 13.08.1998
2035
2035
-
-
4 commenti

murbi (Guest) 10-01-2026 13:13

Ora superare Novak non sarà facilissimo ma probabile si a breve.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennislover (Guest) 10-01-2026 13:05

Musetti davanti ha solo i due fenomeni, l’eternauta che gioca solo gli slam e il crucco malinconico. Per me Muso è il vero numero tre, non vedo l’ora di vederlo giocare sulla terra!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Voglio vedere quanti pollici versi riesco a ricevere (Guest) 10-01-2026 12:54

Ma uscirà dai top 10 nei prossimi mesi è stato già scritto o dietro Sinner il nulla?

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Navaioh69
Detuqueridapresencia 10-01-2026 12:52

e sporadico somatizza

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Marco M., Navaioh69