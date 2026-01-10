Ranking ATP LIVE: La situazione aggiornata. Lorenzo Musetti centra il best ranking. Da Lunedì sarà al n.5 del mondo. Musetti: «Ad Hong Kong non avevo mai giocato così, sono felice di essere in finale» (Video partita)
Lorenzo Musetti ha vissuto una giornata speciale al Bank of China Hong Kong Tennis Open, dove la vittoria in semifinale ha avuto un valore doppio: l’accesso alla finale del torneo e la certezza di entrare per la prima volta tra i primi cinque giocatori del mondo.
Il tennista italiano, testa di serie numero uno, ha superato l’ex campione Andrey Rublev con il punteggio di 6-7(3), 7-5, 6-4 al termine di una partita intensa e combattuta, conquistando la nona finale ATP della carriera. Un successo che arriva in un momento importante per Musetti, alla ricerca del primo titolo dal 2022, anno in cui aveva centrato due vittorie nel circuito maggiore.
Al termine dell’incontro, Musetti ha raccontato le sue sensazioni: «È stata davvero una grande partita, penso di non aver mai giocato così qui a Hong Kong. Il livello è stato incredibile. Ogni volta che alzavo il mio livello, anche lui faceva lo stesso, e alla fine sono riuscito ad aumentare ancora il mio. Sono davvero felice di essere in finale». Con questo risultato, il bilancio degli scontri diretti con Rublev torna in parità sull’1-1.
Grazie al successo in semifinale, Musetti è salito al numero 5 del ranking ATP Live, posizione che diventerà ufficiale a partire da lunedì. Un traguardo storico per il tennis italiano: il 23enne toscano diventerà infatti il terzo italiano di sempre a entrare nella Top 5 mondiale, dopo Adriano Panatta nel 1976 e Jannik Sinner nel 2024.
La partita contro Rublev ha avuto un momento chiave nel secondo set, quando Musetti si è trovato a servire sul 3-4. In un game lunghissimo, con sei parità, l’azzurro ha annullato due palle break, rimanendo in corsa e riuscendo poi a spostare l’inerzia dell’incontro a suo favore, fino a chiudere il match nel terzo set.
N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri.
