Challenger Bengaluru, Canberra, Noumea, Nonthaburi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Alexander Blockx trionfa a Canberra, Jódar si ferma in finale

10/01/2026 09:55 1 commento
Alexander Blockx nella foto - Foto getty images
Alexander Blockx nella foto - Foto getty images

Non riesce l’impresa a Rafa Jódar nella finale del Challenger 125 di Canberra. Dopo un percorso impeccabile partendo dalle qualificazioni, senza perdere nemmeno un set in sei partite, il madrileno si è arreso all’ultimo atto ad Alexander Blockx, vittorioso per 6-4 6-4. Sfuma così per lo spagnolo la possibilità di conquistare il quarto titolo Challenger della carriera, dopo aver vinto tutte le tre finali precedenti disputate in questa categoria.

CHALLENGER Bengaluru (India 🇮🇳), cemento – Finali

Centre Court – ore 12:30
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA
ATP Bengaluru
Arthur Reymond / Luca Sanchez [3]
0
4
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay [4]
0
4
Mostra dettagli

Pedro Martinez ESP vs Timofey Skatov KAZ (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Canberra (Australia 🇦🇺), cemento – Finali

CENTRE COURT – ore 03:00
Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS
ATP Canberra
Mac Kiger / Reese Stalder [3]
7
6
Blake Bayldon / Patrick Harper [4]
6
3
Vincitore: Kiger / Stalder
Mostra dettagli

Alexander Blockx BEL vs Rafael Jodar ESP (Non prima 07:00)

ATP Canberra
Alexander Blockx [6]
6
6
Rafael Jodar
4
4
Vincitore: Blockx
Mostra dettagli





CHALLENGER Nonthaburi (Thailandia 🇹🇭), cemento – Finali

Court A – ore 06:00
Rio Noguchi JPN vs Marek Gengel CZE
ATP Nonthaburi
Marek Gengel
3
4
Rio Noguchi [3]
6
6
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

Daniel Cukierman ISR / Joel Schwaerzler AUT vs Cheng-Peng Hsieh TPE / Tsung-Hao Huang TPE (Non prima 07:30)

ATP Nonthaburi
Daniel Cukierman / Joel Schwaerzler [1]
6
6
Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hao Huang
3
1
Vincitore: Cukierman / Schwaerzler
Mostra dettagli





CHALLENGER Nottingham 3 (Regno Unito 🇬🇧), cemento (al coperto) – Finali

Court 2 – ore 13:00
Milos Karol SVK / Daniel Masur GER vs Charles Broom GBR / David Stevenson GBR
ATP Nottingham
Milos Karol / Daniel Masur
0
2
0
Charles Broom / David Stevenson
0
6
0
Mostra dettagli

Johannus Monday GBR vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Noumea (Nuova Caledonia 🇳🇨), cemento – Finale

Center N’Godrela – ore 07:30
Jurij Rodionov AUT vs Arthur Gea FRA
ATP Noumea
Jurij Rodionov [5]
3
6
5
Arthur Gea
6
4
7
Vincitore: Gea
Mostra dettagli

1 commento

MAURO (Guest) 10-01-2026 10:00

Sfuma il primo 125 X Jodar, ma il futuro del vincitore e dello sconfitto sarà probabilmente brillante.

 1
Replica
Bisogna essere registrati per votare un commento!