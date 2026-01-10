Challenger Bengaluru, Canberra, Noumea, Nonthaburi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Alexander Blockx trionfa a Canberra, Jódar si ferma in finale

Alexander Blockx nella foto - Foto getty images
Non riesce l’impresa a Rafa Jódar nella finale del Challenger 125 di Canberra. Dopo un percorso impeccabile partendo dalle qualificazioni, senza perdere nemmeno un set in sei partite, il madrileno si è arreso all’ultimo atto ad Alexander Blockx, vittorioso per 6-4 6-4. Sfuma così per lo spagnolo la possibilità di conquistare il quarto titolo Challenger della carriera, dopo aver vinto tutte le tre finali precedenti disputate in questa categoria.
CHALLENGER Bengaluru (India 🇮🇳), cemento – Finali
Centre Court – ore 12:30
Arthur Reymond
/ Luca Sanchez
vs Nicolas Barrientos
/ Benjamin Kittay
ATP Bengaluru
Arthur Reymond / Luca Sanchez [3]•
0
4
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay [4]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Barrientos / Kittay
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Reymond / Sanchez
3-3 → 4-3
N. Barrientos / Kittay
3-2 → 3-3
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
N. Barrientos / Kittay
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
A. Reymond / Sanchez
1-1 → 2-1
N. Barrientos / Kittay
1-0 → 1-1
A. Reymond / Sanchez
0-0 → 1-0
Pedro Martinez vs Timofey Skatov (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Canberra (Australia 🇦🇺), cemento – Finali
CENTRE COURT – ore 03:00
Mac Kiger
/ Reese Stalder
vs Blake Bayldon
/ Patrick Harper
ATP Canberra
Mac Kiger / Reese Stalder [3]
7
6
Blake Bayldon / Patrick Harper [4]
6
3
Vincitore: Kiger / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bayldon / Harper
5-3 → 6-3
M. Kiger / Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
B. Bayldon / Harper
4-2 → 5-2
M. Kiger / Stalder
3-2 → 4-2
B. Bayldon / Harper
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Kiger / Stalder
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
40-40
1-2 → 2-2
B. Bayldon / Harper
1-1 → 1-2
M. Kiger / Stalder
1-0 → 1-1
B. Bayldon / Harper
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
df
2-3*
3-3*
df
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
B. Bayldon / Harper
6-5 → 6-6
M. Kiger / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
5-5 → 6-5
B. Bayldon / Harper
4-5 → 5-5
M. Kiger / Stalder
3-5 → 4-5
B. Bayldon / Harper
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 3-5
M. Kiger / Stalder
15-0
30-0
30-15
df
40-30
df
2-4 → 3-4
B. Bayldon / Harper
2-3 → 2-4
M. Kiger / Stalder
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
B. Bayldon / Harper
1-2 → 1-3
M. Kiger / Stalder
0-2 → 1-2
B. Bayldon / Harper
0-1 → 0-2
M. Kiger / Stalder
0-0 → 0-1
Alexander Blockx vs Rafael Jodar (Non prima 07:00)
ATP Canberra
Alexander Blockx [6]
6
6
Rafael Jodar
4
4
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-4 → 5-4
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Blockx
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
R. Jodar
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
A-40
2-3 → 3-3
A. Blockx
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
CHALLENGER Nonthaburi (Thailandia 🇹🇭), cemento – Finali
Court A – ore 06:00
Rio Noguchi
vs Marek Gengel
ATP Nonthaburi
Marek Gengel
3
4
Rio Noguchi [3]
6
6
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
2-5 → 3-5
M. Gengel
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-5 → 2-5
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Gengel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Daniel Cukierman / Joel Schwaerzler vs Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hao Huang (Non prima 07:30)
ATP Nonthaburi
Daniel Cukierman / Joel Schwaerzler [1]
6
6
Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hao Huang
3
1
Vincitore: Cukierman / Schwaerzler
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hsieh / Huang
5-1 → 6-1
D. Cukierman / Schwaerzler
4-1 → 5-1
C. Hsieh / Huang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
D. Cukierman / Schwaerzler
2-1 → 3-1
C. Hsieh / Huang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
D. Cukierman / Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
C. Hsieh / Huang
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Cukierman / Schwaerzler
5-3 → 6-3
C. Hsieh / Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
D. Cukierman / Schwaerzler
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
4-2 → 4-3
C. Hsieh / Huang
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
D. Cukierman / Schwaerzler
2-2 → 3-2
C. Hsieh / Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
D. Cukierman / Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Hsieh / Huang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
D. Cukierman / Schwaerzler
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
CHALLENGER Nottingham 3 (Regno Unito 🇬🇧), cemento (al coperto) – Finali
Court 2 – ore 13:00
Milos Karol
/ Daniel Masur
vs Charles Broom
/ David Stevenson
ATP Nottingham
Milos Karol / Daniel Masur•
0
2
0
Charles Broom / David Stevenson
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Broom / Stevenson
2-5 → 2-6
M. Karol / Masur
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
2-4 → 2-5
C. Broom / Stevenson
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
ace
2-3 → 2-4
M. Karol / Masur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
C. Broom / Stevenson
1-2 → 1-3
M. Karol / Masur
1-1 → 1-2
C. Broom / Stevenson
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
M. Karol / Masur
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Johannus Monday vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Noumea (Nuova Caledonia 🇳🇨), cemento – Finale
Center N’Godrela – ore 07:30
Jurij Rodionov
vs Arthur Gea
ATP Noumea
Jurij Rodionov [5]
3
6
5
Arthur Gea
6
4
7
Vincitore: Gea
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Rodionov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
J. Rodionov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
A. Gea
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. Rodionov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gea
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
J. Rodionov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Gea
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
A. Gea
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Rodionov
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
3-4 → 3-5
1 commento
Sfuma il primo 125 X Jodar, ma il futuro del vincitore e dello sconfitto sarà probabilmente brillante.