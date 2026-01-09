Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bengaluru, Canberra, Noumea, Nonthaburi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali

Rafael Jodar classe 2006
Rafael Jodar classe 2006

CHALLENGER Bengaluru (India 🇮🇳), cemento – Semifinali

Centre Court – ore 10:30
Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Max Houkes NED / Niels Visker NED
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay [4]
7
6
Max Houkes / Niels Visker
6
3
Vincitore: Barrientos / Kittay
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT

ATP Bengaluru
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
6
6
Arthur Reymond / Luca Sanchez [3]
7
7
Vincitore: Reymond / Sanchez
Pedro Martinez ESP vs Matteo Martineau FRA (Non prima 12:30)

ATP Bengaluru
Pedro Martinez [1]
7
6
Matteo Martineau
6
1
Vincitore: Martinez
Timofey Skatov KAZ vs Harold Mayot FRA (Non prima 14:30)

ATP Bengaluru
Timofey Skatov [6]
0
6
3
Harold Mayot [2]
30
4
2
CHALLENGER Canberra (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali

CENTRE COURT – ore 01:30
Alexander Blockx BEL vs James McCabe AUS (Non prima 05:00)
Challenger Canberra
Blockx
6
6
6
Mccabe
3
7
3
Vincitore: Blockx
Rafael Jodar ESP vs Kyrian Jacquet FRA (Non prima 08:30)

ATP Canberra
Kyrian Jacquet
3
0
Rafael Jodar
6
0
Vincitore: Jodar
CHALLENGER Nonthaburi (Thailandia 🇹🇭), cemento – Semifinali

Court A – ore 06:00
Rio Noguchi JPN vs Joel Schwaerzler AUT
ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [3]
6
6
Joel Schwaerzler [6]
2
2
Vincitore: Noguchi
Cheng-Peng Hsieh TPE / Tsung-Hao Huang TPE vs Joshua Charlton AUS / Keshav Chopra USA

ATP Nonthaburi
Joshua Charlton / Keshav Chopra [3]
4
2
Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hao Huang
6
6
Vincitore: Hsieh / Huang
Daniel Cukierman ISR / Joel Schwaerzler AUT vs Yuta Shimizu JPN / Naoki Tajima JPN (Non prima 08:00)

ATP Nonthaburi
Daniel Cukierman / Joel Schwaerzler [1]
2
6
10
Yuta Shimizu / Naoki Tajima [4]
6
3
4
Vincitore: Cukierman / Schwaerzler
Court B – ore 06:00
Marek Gengel CZE vs Zdenek Kolar CZE

ATP Nonthaburi
Zdenek Kolar [1]
2
5
Marek Gengel
6
7
Vincitore: Gengel
CHALLENGER Nottingham 3 (Regno Unito 🇬🇧), cemento (al coperto) – Semifinali

Court 2 – ore 12:00
Clement Chidekh FRA vs Toby Samuel GBR
ATP Nottingham
Toby Samuel [3]
3
7
3
Clement Chidekh [2]
6
5
6
Vincitore: Chidekh
Johannus Monday GBR vs Mikhail Kukushkin KAZ

ATP Nottingham
Johannus Monday [1]
6
6
Mikhail Kukushkin
4
2
Vincitore: Monday
Tom Hands GBR / Harry Wendelken GBR vs Charles Broom GBR / David Stevenson GBR

ATP Nottingham
Tom Hands / Harry Wendelken
0
3
Charles Broom / David Stevenson
0
2
Court 4 – ore 15:00
Finn Bass GBR / Ben Jones GBR vs Milos Karol SVK / Daniel Masur GER

ATP Nottingham
Finn Bass / Ben Jones
30
2
Milos Karol / Daniel Masur
15
2
CHALLENGER Noumea (Nuova Caledonia 🇳🇨), cemento – Semifinali

Center N’Godrela – ore 06:00
Yusuke Kusuhara JPN / Shunsuke Nakagawa JPN vs Jake Delaney AUS / Calum Puttergill AUS
ATP Noumea
Jake Delaney / Calum Puttergill [4]
5
3
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa [3]
7
6
Vincitore: Kusuhara / Nakagawa
Jurij Rodionov AUT vs Blake Ellis AUS (Non prima 08:15)

ATP Noumea
Jurij Rodionov [5]
6
6
6
Blake Ellis
4
7
3
Vincitore: Rodionov
Arthur Gea FRA vs Michael Zheng USA (Non prima 11:00)

ATP Noumea
Michael Zheng [6]
6
1
4
Arthur Gea
4
6
6
Vincitore: Gea
