Challenger Bengaluru, Canberra, Noumea, Nonthaburi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali

CHALLENGER Bengaluru (India 🇮🇳), cemento – Semifinali
Centre Court – ore 10:30
Nicolas Barrientos
/ Benjamin Kittay
vs Max Houkes
/ Niels Visker
ATP Bengaluru
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay [4]
7
6
Max Houkes / Niels Visker
6
3
Vincitore: Barrientos / Kittay
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Barrientos / Kittay
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Houkes / Visker
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
N. Barrientos / Kittay
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
M. Houkes / Visker
3-2 → 3-3
N. Barrientos / Kittay
2-2 → 3-2
M. Houkes / Visker
2-1 → 2-2
N. Barrientos / Kittay
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
M. Houkes / Visker
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
N. Barrientos / Kittay
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
N. Barrientos / Kittay
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Houkes / Visker
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
N. Barrientos / Kittay
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Houkes / Visker
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
N. Barrientos / Kittay
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
4-3 → 4-4
M. Houkes / Visker
4-2 → 4-3
N. Barrientos / Kittay
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
M. Houkes / Visker
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-1 → 3-2
N. Barrientos / Kittay
2-1 → 3-1
M. Houkes / Visker
2-0 → 2-1
N. Barrientos / Kittay
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
1-0 → 2-0
M. Houkes / Visker
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner
ATP Bengaluru
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
6
6
Arthur Reymond / Luca Sanchez [3]
7
7
Vincitore: Reymond / Sanchez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
df
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
N. Balaji / Oberleitner
5-6 → 6-6
A. Reymond / Sanchez
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
5-5 → 5-6
N. Balaji / Oberleitner
4-5 → 5-5
A. Reymond / Sanchez
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
4-4 → 4-5
N. Balaji / Oberleitner
3-4 → 4-4
A. Reymond / Sanchez
3-3 → 3-4
N. Balaji / Oberleitner
2-3 → 3-3
A. Reymond / Sanchez
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-2 → 2-3
N. Balaji / Oberleitner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
A. Reymond / Sanchez
0-15
0-30
df
15-30
15-40
40-40
1-1 → 2-1
N. Balaji / Oberleitner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Reymond / Sanchez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
ace
4-5*
6-6 → 6-7
A. Reymond / Sanchez
6-5 → 6-6
N. Balaji / Oberleitner
5-5 → 6-5
A. Reymond / Sanchez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
N. Balaji / Oberleitner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
4-4 → 5-4
A. Reymond / Sanchez
15-15
ace
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
N. Balaji / Oberleitner
2-4 → 3-4
A. Reymond / Sanchez
2-3 → 2-4
N. Balaji / Oberleitner
1-3 → 2-3
A. Reymond / Sanchez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
N. Balaji / Oberleitner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Reymond / Sanchez
0-1 → 0-2
N. Balaji / Oberleitner
0-0 → 0-1
Pedro Martinez vs Matteo Martineau (Non prima 12:30)
ATP Bengaluru
Pedro Martinez [1]
7
6
Matteo Martineau
6
1
Vincitore: Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martinez
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-1 → 6-1
M. Martineau
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-0 → 5-1
M. Martineau
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
P. Martinez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
M. Martineau
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
ace
6*-4
6-6 → 7-6
M. Martineau
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Martineau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
P. Martinez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Martineau
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
M. Martineau
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Timofey Skatov vs Harold Mayot (Non prima 14:30)
ATP Bengaluru
Timofey Skatov [6]
0
6
3
Harold Mayot [2]•
30
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
H. Mayot
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
H. Mayot
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
CHALLENGER Canberra (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali
CENTRE COURT – ore 01:30
Alexander Blockx
vs James McCabe
(Non prima 05:00)
Challenger Canberra
Blockx
6
6
6
Mccabe
3
7
3
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rafael Jodar vs Kyrian Jacquet (Non prima 08:30)
ATP Canberra
Kyrian Jacquet
3
0
Rafael Jodar
6
0
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
CHALLENGER Nonthaburi (Thailandia 🇹🇭), cemento – Semifinali
Court A – ore 06:00
Rio Noguchi
vs Joel Schwaerzler
ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [3]
6
6
Joel Schwaerzler [6]
2
2
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
5-1 → 5-2
J. Schwaerzler
0-15
0-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
ace
3-1 → 3-2
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hao Huang vs Joshua Charlton / Keshav Chopra
ATP Nonthaburi
Joshua Charlton / Keshav Chopra [3]
4
2
Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hao Huang
6
6
Vincitore: Hsieh / Huang
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hsieh / Huang
2-5 → 2-6
J. Charlton / Chopra
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 2-5
C. Hsieh / Huang
1-4 → 1-5
J. Charlton / Chopra
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
1-3 → 1-4
C. Hsieh / Huang
1-2 → 1-3
J. Charlton / Chopra
0-2 → 1-2
C. Hsieh / Huang
0-1 → 0-2
J. Charlton / Chopra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hsieh / Huang
4-5 → 4-6
J. Charlton / Chopra
3-5 → 4-5
C. Hsieh / Huang
3-4 → 3-5
J. Charlton / Chopra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
2-4 → 3-4
C. Hsieh / Huang
2-3 → 2-4
J. Charlton / Chopra
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
C. Hsieh / Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 1-3
J. Charlton / Chopra
1-1 → 1-2
C. Hsieh / Huang
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Charlton / Chopra
0-0 → 1-0
Daniel Cukierman / Joel Schwaerzler vs Yuta Shimizu / Naoki Tajima (Non prima 08:00)
ATP Nonthaburi
Daniel Cukierman / Joel Schwaerzler [1]
2
6
10
Yuta Shimizu / Naoki Tajima [4]
6
3
4
Vincitore: Cukierman / Schwaerzler
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Cukierman / Schwaerzler
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-2
6-2
6-3
7-3
8-3
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Cukierman / Schwaerzler
5-3 → 6-3
Y. Shimizu / Tajima
5-2 → 5-3
D. Cukierman / Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Y. Shimizu / Tajima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-1 → 4-2
D. Cukierman / Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Y. Shimizu / Tajima
2-1 → 3-1
D. Cukierman / Schwaerzler
1-1 → 2-1
Y. Shimizu / Tajima
1-0 → 1-1
D. Cukierman / Schwaerzler
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Shimizu / Tajima
2-5 → 2-6
D. Cukierman / Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-4 → 2-5
Y. Shimizu / Tajima
2-3 → 2-4
D. Cukierman / Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
Y. Shimizu / Tajima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
D. Cukierman / Schwaerzler
0-2 → 1-2
Y. Shimizu / Tajima
0-1 → 0-2
D. Cukierman / Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Court B – ore 06:00
Marek Gengel vs Zdenek Kolar
ATP Nonthaburi
Zdenek Kolar [1]
2
5
Marek Gengel
6
7
Vincitore: Gengel
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gengel
0-15
15-15
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
5-6 → 5-7
Z. Kolar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
M. Gengel
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
Z. Kolar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
Z. Kolar
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Gengel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gengel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Z. Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Z. Kolar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
1-3 → 2-3
M. Gengel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Z. Kolar
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
CHALLENGER Nottingham 3 (Regno Unito 🇬🇧), cemento (al coperto) – Semifinali
Court 2 – ore 12:00
Clement Chidekh
vs Toby Samuel
ATP Nottingham
Toby Samuel [3]
3
7
3
Clement Chidekh [2]
6
5
6
Vincitore: Chidekh
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Samuel
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
3-5 → 3-6
T. Samuel
0-15
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
2-4 → 3-4
C. Chidekh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Samuel
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Chidekh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
C. Chidekh
0-15
df
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
3-4 → 4-4
T. Samuel
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
ace
2-4 → 3-4
C. Chidekh
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Samuel
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Chidekh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Samuel
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Chidekh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
T. Samuel
15-0
ace
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-4 → 2-4
T. Samuel
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Johannus Monday vs Mikhail Kukushkin
ATP Nottingham
Johannus Monday [1]
6
6
Mikhail Kukushkin
4
2
Vincitore: Monday
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Monday
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Kukushkin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
J. Monday
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
M. Kukushkin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
J. Monday
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
M. Kukushkin
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Monday
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
M. Kukushkin
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. Monday
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Kukushkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Kukushkin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Monday
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Tom Hands / Harry Wendelken vs Charles Broom / David Stevenson
ATP Nottingham
Tom Hands / Harry Wendelken
0
3
Charles Broom / David Stevenson•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Hands / Wendelken
2-2 → 3-2
C. Broom / Stevenson
2-1 → 2-2
T. Hands / Wendelken
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
C. Broom / Stevenson
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
T. Hands / Wendelken
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 15:00
Finn Bass / Ben Jones vs Milos Karol / Daniel Masur
ATP Nottingham
Finn Bass / Ben Jones
30
2
Milos Karol / Daniel Masur•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Karol / Masur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
1-1 → 1-2
F. Bass / Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
M. Karol / Masur
0-0 → 0-1
CHALLENGER Noumea (Nuova Caledonia 🇳🇨), cemento – Semifinali
Center N’Godrela – ore 06:00
Yusuke Kusuhara
/ Shunsuke Nakagawa
vs Jake Delaney
/ Calum Puttergill
ATP Noumea
Jake Delaney / Calum Puttergill [4]
5
3
Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa [3]
7
6
Vincitore: Kusuhara / Nakagawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
J. Delaney / Puttergill
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Y. Kusuhara / Nakagawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
J. Delaney / Puttergill
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-4 → 0-5
J. Delaney / Puttergill
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
0-3 → 0-4
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
J. Delaney / Puttergill
0-1 → 0-2
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney / Puttergill
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Y. Kusuhara / Nakagawa
5-5 → 5-6
J. Delaney / Puttergill
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Y. Kusuhara / Nakagawa
5-3 → 5-4
J. Delaney / Puttergill
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Y. Kusuhara / Nakagawa
4-2 → 4-3
J. Delaney / Puttergill
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Y. Kusuhara / Nakagawa
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
2-2 → 3-2
J. Delaney / Puttergill
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Kusuhara / Nakagawa
1-1 → 1-2
J. Delaney / Puttergill
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Y. Kusuhara / Nakagawa
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Jurij Rodionov vs Blake Ellis (Non prima 08:15)
ATP Noumea
Jurij Rodionov [5]
6
6
6
Blake Ellis
4
7
3
Vincitore: Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Ellis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
B. Ellis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
B. Ellis
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
2-1 → 2-2
J. Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
ace
2*-4
3-4*
ace
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
B. Ellis
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
B. Ellis
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Ellis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
2-2 → 3-2
B. Ellis
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. Rodionov
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Ellis
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Arthur Gea vs Michael Zheng (Non prima 11:00)
ATP Noumea
Michael Zheng [6]
6
1
4
Arthur Gea
4
6
6
Vincitore: Gea
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Gea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Gea
0-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Gea
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Gea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Gea
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zheng
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Gea
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-3 → 5-4
M. Zheng
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
A. Gea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit