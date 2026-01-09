Challenger Bengaluru, Canberra, Noumea, Nonthaburi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali

CHALLENGER Bengaluru (India 🇮🇳), cemento – Semifinali

ATP Bengaluru Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay [4] Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay [4] 7 6 Max Houkes / Niels Visker Max Houkes / Niels Visker 6 3 Vincitore: Barrientos / Kittay Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Barrientos / Kittay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Houkes / Visker 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Barrientos / Kittay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Houkes / Visker 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Houkes / Visker 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Barrientos / Kittay 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Houkes / Visker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Houkes / Visker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Barrientos / Kittay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Houkes / Visker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 4-3 → 4-4 M. Houkes / Visker 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Houkes / Visker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Houkes / Visker 15-0 30-0 30-15 40-30 2-0 → 2-1 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Houkes / Visker 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

ATP Bengaluru N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1] N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1] 6 6 Arthur Reymond / Luca Sanchez [3] Arthur Reymond / Luca Sanchez [3] 7 7 Vincitore: Reymond / Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 N. Balaji / Oberleitner 15-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Reymond / Sanchez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 5-5 → 5-6 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Reymond / Sanchez 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 N. Balaji / Oberleitner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 N. Balaji / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Balaji / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 A. Reymond / Sanchez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 40-40 1-1 → 2-1 N. Balaji / Oberleitner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 4-5* 6-6 → 6-7 A. Reymond / Sanchez 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Balaji / Oberleitner 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Reymond / Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Balaji / Oberleitner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 4-4 → 5-4 A. Reymond / Sanchez 15-15 ace 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 N. Balaji / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Reymond / Sanchez 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Balaji / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Reymond / Sanchez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Balaji / Oberleitner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Reymond / Sanchez 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Balaji / Oberleitner 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

ATP Bengaluru Pedro Martinez [1] Pedro Martinez [1] 7 6 Matteo Martineau Matteo Martineau 6 1 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Martineau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-0 → 5-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-0 → 5-0 M. Martineau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Martineau 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Martineau 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Martineau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Martineau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Martineau 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Martineau 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Bengaluru Timofey Skatov [6] Timofey Skatov [6] 0 6 3 Harold Mayot [2] • Harold Mayot [2] 30 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Mayot 15-0 30-0 3-2 T. Skatov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-0 ace 30-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Mayot 0-15 15-15 ace 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Mayot 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Skatov 15-0 ace 30-0 30-15 0-0 → 1-0

CHALLENGER Canberra (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali

Challenger Canberra Blockx Blockx 6 6 6 Mccabe Mccabe 3 7 3 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

ATP Canberra Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 3 0 Rafael Jodar Rafael Jodar 6 0 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

ATP Nonthaburi Rio Noguchi [3] Rio Noguchi [3] 6 6 Joel Schwaerzler [6] Joel Schwaerzler [6] 2 2 Vincitore: Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 R. Noguchi 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 J. Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Schwaerzler 0-15 0-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 J. Schwaerzler 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-2 → 5-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 3-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Schwaerzler 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Schwaerzler 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Nonthaburi Joshua Charlton / Keshav Chopra [3] Joshua Charlton / Keshav Chopra [3] 4 2 Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hao Huang Cheng-Peng Hsieh / Tsung-Hao Huang 6 6 Vincitore: Hsieh / Huang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Hsieh / Huang 2-5 → 2-6 J. Charlton / Chopra 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 C. Hsieh / Huang 15-0 30-0 1-4 → 1-5 J. Charlton / Chopra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-3 → 1-4 C. Hsieh / Huang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Charlton / Chopra 15-0 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 C. Hsieh / Huang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Charlton / Chopra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Hsieh / Huang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Charlton / Chopra 0-15 15-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Hsieh / Huang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Charlton / Chopra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-4 → 3-4 C. Hsieh / Huang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Charlton / Chopra 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 C. Hsieh / Huang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 J. Charlton / Chopra 0-15 15-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 C. Hsieh / Huang 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Charlton / Chopra 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

ATP Nonthaburi Daniel Cukierman / Joel Schwaerzler [1] Daniel Cukierman / Joel Schwaerzler [1] 2 6 10 Yuta Shimizu / Naoki Tajima [4] Yuta Shimizu / Naoki Tajima [4] 6 3 4 Vincitore: Cukierman / Schwaerzler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 D. Cukierman / Schwaerzler 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Cukierman / Schwaerzler 15-0 40-0 5-3 → 6-3 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 5-2 → 5-3 D. Cukierman / Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Y. Shimizu / Tajima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 D. Cukierman / Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Y. Shimizu / Tajima 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Cukierman / Schwaerzler 15-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Cukierman / Schwaerzler 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Shimizu / Tajima 15-0 15-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Cukierman / Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-4 → 2-5 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 D. Cukierman / Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Cukierman / Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Cukierman / Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

ATP Nonthaburi Zdenek Kolar [1] Zdenek Kolar [1] 2 5 Marek Gengel Marek Gengel 6 7 Vincitore: Gengel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Gengel 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Gengel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Kolar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. Gengel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Gengel 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Gengel 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

ATP Nottingham Toby Samuel [3] Toby Samuel [3] 3 7 3 Clement Chidekh [2] Clement Chidekh [2] 6 5 6 Vincitore: Chidekh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Samuel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Chidekh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Samuel 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 3-4 C. Chidekh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Samuel 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Chidekh 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 T. Samuel 15-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Chidekh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Samuel 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Chidekh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Chidekh 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Samuel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Chidekh 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-4 → 4-4 T. Samuel 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 ace 2-4 → 3-4 C. Chidekh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Samuel 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Chidekh 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Samuel 15-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 C. Chidekh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Samuel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Chidekh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Chidekh 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Samuel 15-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-4 → 2-4 C. Chidekh 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 T. Samuel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 C. Chidekh 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 T. Samuel 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Chidekh 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

ATP Nottingham Johannus Monday [1] Johannus Monday [1] 6 6 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 4 2 Vincitore: Monday Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Monday 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 J. Monday 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Monday 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 15-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Monday 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Monday 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Kukushkin 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Monday 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Monday 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Monday 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 30-0 30-15 2-0 → 2-1 J. Monday 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ATP Nottingham Tom Hands / Harry Wendelken Tom Hands / Harry Wendelken 0 3 Charles Broom / David Stevenson • Charles Broom / David Stevenson 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Broom / Stevenson 3-2 T. Hands / Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Broom / Stevenson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Hands / Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Broom / Stevenson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Hands / Wendelken 15-0 ace 30-0 30-15 0-0 → 1-0

ATP Nottingham Finn Bass / Ben Jones Finn Bass / Ben Jones 30 2 Milos Karol / Daniel Masur • Milos Karol / Daniel Masur 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Karol / Masur 0-15 15-15 15-30 2-2 F. Bass / Jones 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Karol / Masur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 1-1 → 1-2 F. Bass / Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 M. Karol / Masur 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

ATP Noumea Jake Delaney / Calum Puttergill [4] Jake Delaney / Calum Puttergill [4] 5 3 Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa [3] Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa [3] 7 6 Vincitore: Kusuhara / Nakagawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Kusuhara / Nakagawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 J. Delaney / Puttergill 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 J. Delaney / Puttergill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Y. Kusuhara / Nakagawa 30-0 30-15 0-4 → 0-5 J. Delaney / Puttergill 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-3 → 0-4 Y. Kusuhara / Nakagawa 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Delaney / Puttergill 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Kusuhara / Nakagawa 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Delaney / Puttergill 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Y. Kusuhara / Nakagawa 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Delaney / Puttergill 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 5-4 J. Delaney / Puttergill 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Delaney / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-2 → 3-2 J. Delaney / Puttergill 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Kusuhara / Nakagawa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Delaney / Puttergill 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y. Kusuhara / Nakagawa 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

ATP Noumea Jurij Rodionov [5] Jurij Rodionov [5] 6 6 6 Blake Ellis Blake Ellis 4 7 3 Vincitore: Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Ellis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 2-1 → 2-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* ace 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Ellis 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 3-4 → 4-4 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Ellis 15-15 30-15 30-30 ace 2-2 → 2-3 J. Rodionov 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Ellis 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Rodionov 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Rodionov 30-0 40-15 4-3 → 5-3 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 ace 4-2 → 4-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Rodionov 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

