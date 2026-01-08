Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: La situazione aggiornata
🇹🇭 NONTHABURI — Challenger ATP 75
Dall’11 gennaio – cemento (hard)
Tabellone principale
M. Dodig 🇭🇷, Skatov 🇰🇿, Noguchi 🇯🇵, Y. Shimizu 🇯🇵, Yi Zhou 🇨🇳, Schwaerzler 🇦🇹, Michalski 🇵🇱, An. Martin 🇫🇷, F. Sun 🇨🇳, Nagal 🇮🇳, S. Sakellaridis 🇬🇷, Sharipov 🇺🇿, Zhukayev 🇰🇿, Trotter 🇯🇵, Uchida 🇯🇵, Tokuda 🇯🇵, Martin Tiffon 🇪🇸, Bertrand 🇫🇷, Bar Biryukov 🇷🇺, Jie Cui 🇨🇳, Bax 🇳🇱, Ajdukovic 🇭🇷, Jung 🇰🇷 (PR).
🇬🇧 GLASGOW — Challenger ATP 50
Dall’11 gennaio – cemento indoor
Tabellone principale
Monday 🇬🇧, Ferreira Silva 🇵🇹, Kuzmanov 🇧🇬, Chidekh 🇫🇷, Bertola 🇨🇭, Rosenkranz 🇩🇪, T. Pereira 🇵🇹, Butvilas 🇱🇹, Squire 🇩🇪, Gentzsch 🇩🇪, Gombos 🇸🇰, Zink 🇩🇪, Kukushkin 🇰🇿, Barton 🇨🇿, Negritu 🇩🇪, S. Kozlov 🇺🇸, Brunold 🇨🇭, L. Broady 🇬🇧, Soriano Barrera 🇪🇸, Kopp 🇩🇪, Erhard 🇫🇷, Wendelken 🇩🇪, Damas 🇫🇷.
🇦🇷 BUENOS AIRES — Challenger ATP 50
Dall’11 gennaio – terra battuta (clay)
Tabellone principale
Rodriguez Taverna 🇦🇷, Kicker 🇦🇷, Midon 🇦🇷, M. Dellien 🇧🇴, Boscardin Dias 🇧🇷, Collarini 🇦🇷, Pucinelli de Almeida 🇧🇷, Sanchez Izquierdo 🇪🇸, Agamenone 🇮🇹, Boitan 🇷🇴, Varillas 🇵🇪, Villanueva 🇦🇷, Roncadelli 🇦🇷 , H. Casanova 🇦🇷, D. Dutra da Silva 🇧🇷, Justo 🇦🇷, J.B. Torres 🇦🇷, Bagnis 🇦🇷, P. Sakamoto 🇧🇷, Kestelboim 🇦🇷, Olivo 🇦🇷, L.J. Rodriguez 🇦🇷, La Serna 🇦🇷.
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit