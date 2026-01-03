Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Bengaluru: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun italiano presente

03/01/2026 15:59 4 commenti
Pedro Martinez nella foto - foto getty images
Pedro Martinez nella foto - foto getty images

IND Challenger 125 Bengaluru – Tabellone Principale – hard
(1) Pedro Martinez ESP vs Qualifier
Qualifier vs Michael Geerts BEL
Borna Gojo CRO vs Karan Singh IND
Cedrik-Marcel Stebe GER vs (7) Max Houkes NED

(3) Jay Clarke GBR vs Matteo Martineau FRA
Qualifier vs Eric Vanshelboim UKR
Aryan Shah IND vs Beibit Zhukayev KAZ
(WC) Manas Dhamne IND vs (5) Matej Dodig CRO

(6) Timofey Skatov KAZ vs Neil Oberleitner AUT
Qualifier vs Qualifier
Vladyslav Orlov UKR vs Dan Martin CAN
Jonas Forejtek CZE vs (4) Lloyd Harris RSA

(8) Benjamin Hassan LBN vs Qualifier
Duje Ajdukovic CRO vs (WC) Dhakshineswar Suresh IND
Sumit Nagal IND vs (WC) S D Prajwal Dev IND
Petr Bar Biryukov RUS vs (2) Harold Mayot FRA

IND Challenger 125 Bengaluru – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Takuya Kumasaka JPN vs Ryotaro Taguchi JPN
(WC) Aditya Vishal Balsekar IND vs (9) Aziz Ouakaa TUN

(2) Eero Vasa FIN vs (WC) Adil Kalyanpur IND
(WC) Ramkumar Ramanathan IND vs (8) Arthur Reymond FRA

(3) Ryuki Matsuda JPN vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
Shinji Hazawa JPN vs (7) Kuan-Yi Lee TPE

(4) Masamichi Imamura JPN vs Jumpei Yamasaki JPN
Artur Kukasian RUS vs (12) Felix Balshaw FRA

(5) Dominik Palan CZE vs Dev Javia IND
(WC) Manish Sureshkumar IND vs (11) Niels Visker NED

(6) Yurii Dzhavakian UKR vs Alexis Gautier FRA
(Alt) Nitin Kumar Sinha IND vs (10) Sidharth Rawat IND

TAG:

4 commenti

miky85 03-01-2026 19:46

Skatov

Clarke

Martinez
Hassan

Stebe
Dodig
Harris
Nagal

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 03-01-2026 18:50

Mayot

Dodig

Stebe
L.harris

Martinez
Clarke
Oberleitner
Ajdukovic

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 03-01-2026 18:08

DODIG

HARRIS

MARTINEZ
MAYOT

GOJO
CLARKE
SKATOV
AJDUKOVIC

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 03-01-2026 16:14

MARTINEZ

HARRIS

DODIG
HASSAN

STEBE
CLARKE
OBERLAITNER
MAYOT

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!