Challenger 125 Bengaluru: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun italiano presente
Challenger 125 Bengaluru – Tabellone Principale – hard
(1) Pedro Martinez vs Qualifier
Qualifier vs Michael Geerts
Borna Gojo vs Karan Singh
Cedrik-Marcel Stebe vs (7) Max Houkes
(3) Jay Clarke vs Matteo Martineau
Qualifier vs Eric Vanshelboim
Aryan Shah vs Beibit Zhukayev
(WC) Manas Dhamne vs (5) Matej Dodig
(6) Timofey Skatov vs Neil Oberleitner
Qualifier vs Qualifier
Vladyslav Orlov vs Dan Martin
Jonas Forejtek vs (4) Lloyd Harris
(8) Benjamin Hassan vs Qualifier
Duje Ajdukovic vs (WC) Dhakshineswar Suresh
Sumit Nagal vs (WC) S D Prajwal Dev
Petr Bar Biryukov vs (2) Harold Mayot
Challenger 125 Bengaluru – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Takuya Kumasaka vs Ryotaro Taguchi
(WC) Aditya Vishal Balsekar vs (9) Aziz Ouakaa
(2) Eero Vasa vs (WC) Adil Kalyanpur
(WC) Ramkumar Ramanathan vs (8) Arthur Reymond
(3) Ryuki Matsuda vs Mitsuki Wei Kang Leong
Shinji Hazawa vs (7) Kuan-Yi Lee
(4) Masamichi Imamura vs Jumpei Yamasaki
Artur Kukasian vs (12) Felix Balshaw
(5) Dominik Palan vs Dev Javia
(WC) Manish Sureshkumar vs (11) Niels Visker
(6) Yurii Dzhavakian vs Alexis Gautier
(Alt) Nitin Kumar Sinha vs (10) Sidharth Rawat
