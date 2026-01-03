Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Noumea: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

03/01/2026 08:25 5 commenti
Jordan Thompson nella foto - Foto Getty Images
🇳🇨 Challenger 75 Noumea – Tabellone Principale – hard
(1) Jordan Thompson AUS vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Maxime Chazal FRA
Christian Langmo USA vs Qualifier
Henry Bernet SUI vs (5) Jurij Rodionov AUT

(4) Pierre-Hugues Herbert FRA vs Blake Ellis AUS
Andre Ilagan USA vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Daniil Glinka EST vs (8) Bernard Tomic AUS

(6) Michael Zheng USA vs Omar Jasika AUS
(WC) Colin Sinclair NMI vs Dan Added FRA
Clement Tabur FRA vs Thiago Seyboth Wild BRA
(WC) Gauthier Onclin BEL vs (3) Titouan Droguet FRA

(7) Alex Barrena ARG vs Arthur Gea FRA
Facundo Diaz Acosta ARG vs (WC) Louis Dussin FRA
Ryan Peniston GBR vs Moerani Bouzige AUS
Gustavo Heide BRA vs (2) Liam Draxl CAN

🇳🇨 Challenger 75 Noumea – Tabellone Qualificazione – hard
Jake Delaney [1] 🇦🇺 vs Antoine Voisin [WC] 🇫🇷
Nell Rollin [WC] 🇫🇷 vs Evan Zhu [7] 🇺🇸

Tai Sach [2] 🇦🇺 vs Jack Bruce-Smith 🇦🇺
Lawrence Bataljin [ALT] 🇦🇺 vs Emile Hudd [9] 🇦🇺

Yusuke Kusuhara [3] 🇯🇵 vs Ethan Cook 🇦🇺
Jesse Delaney 🇦🇺 vs Kosuke Ogura [10] 🇯🇵

Nicolas Moreno De Alboran [4] 🇺🇸 vs Matt Hulme 🇦🇺
Evan Furness [PR] 🇫🇷 vs Oscar Jose Gutierrez [8] 🇪🇸

James Watt [5] 🇦🇺 vs Daisuke Sumizawa 🇯🇵
Louam Boivin [WC] 🇨🇦 vs Shunsuke Nakagawa [12] 🇯🇵

Leo Vithoontien [6] 🇨🇦 vs Jalane Salaun-Ouilemon [WC] 🇫🇷
Preston Brown 🇦🇺 vs Jacob Bradshaw [11] 🇦🇺

5 commenti

Gianni11 03-01-2026 13:36

Zheng

Herbert

Bernet
Draxl

Thompson
Tomic
Seyboth
Diaz

 5
Dany 03-01-2026 12:17

THOMPSON

DRAXL

GLINKA
ZHENG

RODIONOV
HERBERT
DROGUET
BARRENA

 4
brizz 03-01-2026 11:33

draxl

thompson

herbert
zheng

rodionov
tomic
droguet
gea

 3
muffa2016 03-01-2026 11:16

Thompson

Onclin

Glinka
Peniston

Rodionov
Herbert
Jasika
Gea

 2
miky85 03-01-2026 10:03

Draxl

Thompson

Tomic
Tabur

Q
Herbert
Added
Gea

 1
