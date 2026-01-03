Challenger 75 Noumea: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

🇳🇨 Challenger 75 Noumea – Tabellone Principale – hard

(1) Jordan Thompson vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Maxime Chazal

Christian Langmo vs Qualifier

Henry Bernet vs (5) Jurij Rodionov

(4) Pierre-Hugues Herbert vs Blake Ellis

Andre Ilagan vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Daniil Glinka vs (8) Bernard Tomic

(6) Michael Zheng vs Omar Jasika

(WC) Colin Sinclair vs Dan Added

Clement Tabur vs Thiago Seyboth Wild

(WC) Gauthier Onclin vs (3) Titouan Droguet

(7) Alex Barrena vs Arthur Gea

Facundo Diaz Acosta vs (WC) Louis Dussin

Ryan Peniston vs Moerani Bouzige

Gustavo Heide vs (2) Liam Draxl

Jake Delaney [1] 🇦🇺 vs Antoine Voisin [WC] 🇫🇷Nell Rollin [WC] 🇫🇷 vs Evan Zhu [7] 🇺🇸

Tai Sach [2] 🇦🇺 vs Jack Bruce-Smith 🇦🇺

Lawrence Bataljin [ALT] 🇦🇺 vs Emile Hudd [9] 🇦🇺

Yusuke Kusuhara [3] 🇯🇵 vs Ethan Cook 🇦🇺

Jesse Delaney 🇦🇺 vs Kosuke Ogura [10] 🇯🇵

Nicolas Moreno De Alboran [4] 🇺🇸 vs Matt Hulme 🇦🇺

Evan Furness [PR] 🇫🇷 vs Oscar Jose Gutierrez [8] 🇪🇸

James Watt [5] 🇦🇺 vs Daisuke Sumizawa 🇯🇵

Louam Boivin [WC] 🇨🇦 vs Shunsuke Nakagawa [12] 🇯🇵

Leo Vithoontien [6] 🇨🇦 vs Jalane Salaun-Ouilemon [WC] 🇫🇷

Preston Brown 🇦🇺 vs Jacob Bradshaw [11] 🇦🇺