Challenger 75 Noumea: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
🇳🇨 Challenger 75 Noumea – Tabellone Principale – hard
(1) Jordan Thompson vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Maxime Chazal
Christian Langmo vs Qualifier
Henry Bernet vs (5) Jurij Rodionov
(4) Pierre-Hugues Herbert vs Blake Ellis
Andre Ilagan vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Daniil Glinka vs (8) Bernard Tomic
(6) Michael Zheng vs Omar Jasika
(WC) Colin Sinclair vs Dan Added
Clement Tabur vs Thiago Seyboth Wild
(WC) Gauthier Onclin vs (3) Titouan Droguet
(7) Alex Barrena vs Arthur Gea
Facundo Diaz Acosta vs (WC) Louis Dussin
Ryan Peniston vs Moerani Bouzige
Gustavo Heide vs (2) Liam Draxl
🇳🇨 Challenger 75 Noumea – Tabellone Qualificazione – hard
Jake Delaney [1] 🇦🇺 vs Antoine Voisin [WC] 🇫🇷
Nell Rollin [WC] 🇫🇷 vs Evan Zhu [7] 🇺🇸
Tai Sach [2] 🇦🇺 vs Jack Bruce-Smith 🇦🇺
Lawrence Bataljin [ALT] 🇦🇺 vs Emile Hudd [9] 🇦🇺
Yusuke Kusuhara [3] 🇯🇵 vs Ethan Cook 🇦🇺
Jesse Delaney 🇦🇺 vs Kosuke Ogura [10] 🇯🇵
Nicolas Moreno De Alboran [4] 🇺🇸 vs Matt Hulme 🇦🇺
Evan Furness [PR] 🇫🇷 vs Oscar Jose Gutierrez [8] 🇪🇸
James Watt [5] 🇦🇺 vs Daisuke Sumizawa 🇯🇵
Louam Boivin [WC] 🇨🇦 vs Shunsuke Nakagawa [12] 🇯🇵
Leo Vithoontien [6] 🇨🇦 vs Jalane Salaun-Ouilemon [WC] 🇫🇷
Preston Brown 🇦🇺 vs Jacob Bradshaw [11] 🇦🇺
TAG: Circuito Challenger
5 commenti
Zheng
Herbert
Bernet
Draxl
Thompson
Tomic
Seyboth
Diaz
THOMPSON
DRAXL
GLINKA
ZHENG
RODIONOV
HERBERT
DROGUET
BARRENA
draxl
thompson
herbert
zheng
rodionov
tomic
droguet
gea
Thompson
Onclin
Glinka
Peniston
Rodionov
Herbert
Jasika
Gea
Draxl
Thompson
Tomic
Tabur
Q
Herbert
Added
Gea