United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. United Cup, Australia, Cina e Svizzera partono forte tra rimonte e sfide al doppio decisivo

La United Cup ha regalato una notte intensa e ricca di colpi di scena, con diverse sfide risolte soltanto al doppio misto decisivo. A far festa fino alle prime ore di domenica è stata l’Australia, capace di superare un test durissimo contro la Norvegia grazie alla rimonta di Storm Hunter e John-Patrick Smith, vittoriosi 4-6 6-1 10-4 contro Viktor Durasovic e Ulrikke Eikeri nel doppio misto decisivo.

Hunter era già stata protagonista in precedenza, subentrando all’ultimo momento all’indisponibile Maya Joint e battendo in singolare Malene Helgo. Tornata poi in campo nel match chiave insieme a Smith, l’australiana ha fatto la differenza soprattutto in risposta e nella gestione degli scambi, permettendo ai padroni di casa di ribaltare l’inerzia dopo un primo set favorevole ai norvegesi.

La Norvegia aveva rimesso in equilibrio la sfida grazie a una prova di grande solidità di Casper Ruud, che ha superato nettamente Alex de Minaur 6-3 6-3 in un’ora e 34 minuti. Ruud ha giocato in modo aggressivo, salvando tutte le palle break concesse e impedendo all’australiano di trovare ritmo, firmando una delle vittorie più significative della prima giornata.

Anche la Cina ha esordito con una vittoria sofferta, superando il Belgio per 2-1. Dopo il successo iniziale di Elise Mertens su Zhu Lin, è stato Zhang Zhizhen a tenere in vita la sua squadra con una maratona di quasi tre ore vinta contro Zizou Bergs. Il doppio misto, giocato per la prima volta insieme da Zhang e Zhu, ha poi premiato la coppia cinese, capace di rimontare e imporsi 10-6 al super tie-break, nonostante il Belgio sia andato più volte vicino alla vittoria.

A Perth è arrivata anche la prima gioia della Svizzera, trascinata da Stan Wawrinka. Nel suo anno finale sul circuito, l’ex numero 3 del mondo ha firmato un successo epico contro Arthur Rinderknech con il punteggio di 5-7 7-6 7-6 dopo oltre tre ore di battaglia, regalando alla sua squadra il punto decisivo contro la Francia. In precedenza Belinda Bencic aveva dominato Leolia Jeanjean, per poi tornare in campo e chiudere il confronto con il doppio misto insieme a Jakub Paul.

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 2° Giornata

00:30 🇧🇪 Belgio – 🇨🇳 Cina 1-2

03:00 🇫🇷 Francia – 🇨🇭 Svizzera 0-3

07:30 🇦🇺 Australia – 🇳🇴 Norvegia 2-1

10:00 🇺🇸 USA – 🇦🇷 Argentina 2-1

Ken Rosewall Arena – ore 00:30

Elise Mertens vs Lin Zhu



ATP United Cup Elise Mertens [7] Elise Mertens [7] 6 6 Lin Zhu [18] Lin Zhu [18] 2 2 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Mertens 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 L. Zhu 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-0 → 3-1 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Zizou Bergs vs Zhizhen Zhang



ATP United Cup Zizou Bergs [7] Zizou Bergs [7] 7 6 5 Zhizhen Zhang [18] Zhizhen Zhang [18] 6 7 7 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Z. Zhang 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* df 4-2* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Elise Mertens / Zizou Bergs vs Lin Zhu / Zhizhen Zhang



ATP United Cup Elise Mertens / Zizou Bergs [7] Elise Mertens / Zizou Bergs [7] 7 6 6 Lin Zhu / Zhizhen Zhang [18] Lin Zhu / Zhizhen Zhang [18] 5 7 10 Vincitore: Zhu / Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

Maya Joint vs Malene Helgo (Non prima 07:30)



ATP United Cup Storm Hunter [4] Storm Hunter [4] 6 7 Malene Helgo [17] Malene Helgo [17] 2 6 Vincitore: Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6*-3 6-6 → 7-6 S. Hunter 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 S. Hunter 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Helgo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Hunter 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Helgo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Helgo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Helgo 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1

Alex de Minaur vs Casper Ruud (Non prima 09:00)



ATP United Cup Alex de Minaur [4] Alex de Minaur [4] 3 3 Casper Ruud [17] Casper Ruud [17] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 C. Ruud 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 A. de Minaur 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Storm Hunter / John-Patrick Smith vs Ulrikke Eikeri / Casper Ruud



ATP United Cup Storm Hunter / John-Patrick Smith [4] Storm Hunter / John-Patrick Smith [4] 4 6 10 Ulrikke Eikeri / Viktor Durasovic [17] Ulrikke Eikeri / Viktor Durasovic [17] 6 1 4 Vincitore: Hunter / Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 U. Eikeri / Durasovic 0-1 0-2 1-4 2-4 2-5 3-5 3-6 3-7 3-8 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 U. Eikeri / Durasovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-1 → 6-1 S. Hunter / Smith 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 4-1 → 5-1 U. Eikeri / Durasovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 S. Hunter / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 U. Eikeri / Durasovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Hunter / Smith 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 U. Eikeri / Durasovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Hunter / Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 U. Eikeri / Durasovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Hunter / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 U. Eikeri / Durasovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Hunter / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 U. Eikeri / Durasovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Hunter / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 U. Eikeri / Durasovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Hunter / Smith 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 U. Eikeri / Durasovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

RAC Arena – ore 02:00

Leolia Jeanjean vs Belinda Bencic



ATP United Cup Leolia Jeanjean [8] Leolia Jeanjean [8] 2 4 Belinda Bencic [16] Belinda Bencic [16] 6 6 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 3-5 → 4-5 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-4 → 1-4 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 L. Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-2 → 0-3 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Jeanjean 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknech vs Stan Wawrinka



ATP United Cup Arthur Rinderknech [8] Arthur Rinderknech [8] 7 6 6 Stan Wawrinka [16] Stan Wawrinka [16] 5 7 7 Vincitore: Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah / Edouard Roger-Vasselin vs Belinda Bencic / Stan Wawrinka



ATP United Cup Tiantsoa Rakotomanga Rajao / Edouard Roger-Vasselin [8] Tiantsoa Rakotomanga Rajao / Edouard Roger-Vasselin [8] 2 7 2 Belinda Bencic / Jakub Paul [16] Belinda Bencic / Jakub Paul [16] 6 5 10 Vincitore: Bencic / Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 B. Bencic / Paul 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 df 6-2 7-2 8-2 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 B. Bencic / Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 B. Bencic / Paul 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Bencic / Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bencic / Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Bencic / Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Bencic / Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 2-6 B. Bencic / Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 B. Bencic / Paul 30-30 40-30 1-3 → 1-4

Taylor Fritz vs Sebastian Baez (Non prima 11:00)



ATP United Cup Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 6 5 4 Sebastian Baez [14] Sebastian Baez [14] 4 7 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 S. Baez 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Baez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 5-5 → 5-6 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Baez 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Solana Sierra



ATP United Cup Coco Gauff [1] Coco Gauff [1] 6 6 Solana Sierra [14] Solana Sierra [14] 1 1 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 C. Gauff 0-15 df 0-30 0-40 5-0 → 5-1 S. Sierra 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 S. Sierra 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Gauff 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 S. Sierra 15-0 30-0 30-15 df ace 5-0 → 5-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Sierra 0-40 15-40 1-0 → 2-0 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Coco Gauff / Taylor Fritz vs Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi



ATP United Cup Coco Gauff / Christian Harrison [1] Coco Gauff / Christian Harrison [1] 6 6 Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi [14] Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi [14] 4 1 Vincitore: Gauff / Harrison Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Lourdes Carle / Andreozzi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-1 → 6-1 C. Gauff / Harrison 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 4-1 → 5-1 M. Lourdes Carle / Andreozzi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 C. Gauff / Harrison 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Lourdes Carle / Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Gauff / Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Lourdes Carle / Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Gauff / Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 M. Lourdes Carle / Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 C. Gauff / Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 5-2 → 5-3 M. Lourdes Carle / Andreozzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 C. Gauff / Harrison 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Lourdes Carle / Andreozzi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 C. Gauff / Harrison 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Lourdes Carle / Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Gauff / Harrison 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Lourdes Carle / Andreozzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%1 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%2 | United States 🇺🇸 | 1-0 | 2-1 | 71.43% | 61.90%3 | Spain 🇪🇸 | 0-1 | 0-3 | 14.29% | 39.13%

Group B – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | China 🇨🇳 | 1-0 | 2-1 | 50.00% | 46.25%

2 | Belgium 🇧🇪 | 0-1 | 1-2 | 50.00% | 53.75%

3 | Canada 🇨🇦 | – – | – – | – – | – –

Group C – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Switzerland 🇨🇭 | 1-0 | 3-0 | 75.00% | 55.84%

2 | France 🇫🇷 | 0-1 | 0-3 | 25.00% | 44.16%

3 | Italy 🇮🇹 | – – | – – | – – | – –

Group D – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 52.63%

2 | Norway 🇳🇴 | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 47.37%

3 | Czechia 🇨🇿 | – – | – – | – – | – –

Group E – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Greece 🇬🇷 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 66.67%

2 | Japan 🇯🇵 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 33.33%

3 | Great Britain 🇬🇧 | – – | – – | – – | – –

Group F – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

0 | Germany 🇩🇪 | – – | – – | – – | – –

0 | Poland 🇵🇱 | – – | – – | – – | – –

0 | Netherlands 🇳🇱 | – – | – – | – – | – –