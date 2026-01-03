United Cup 2026 ATP, Copertina, WTA

United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. United Cup, Australia, Cina e Svizzera partono forte tra rimonte e sfide al doppio decisivo

03/01/2026 15:10 15 commenti
Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images
Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images

La United Cup ha regalato una notte intensa e ricca di colpi di scena, con diverse sfide risolte soltanto al doppio misto decisivo. A far festa fino alle prime ore di domenica è stata l’Australia, capace di superare un test durissimo contro la Norvegia grazie alla rimonta di Storm Hunter e John-Patrick Smith, vittoriosi 4-6 6-1 10-4 contro Viktor Durasovic e Ulrikke Eikeri nel doppio misto decisivo.

Hunter era già stata protagonista in precedenza, subentrando all’ultimo momento all’indisponibile Maya Joint e battendo in singolare Malene Helgo. Tornata poi in campo nel match chiave insieme a Smith, l’australiana ha fatto la differenza soprattutto in risposta e nella gestione degli scambi, permettendo ai padroni di casa di ribaltare l’inerzia dopo un primo set favorevole ai norvegesi.

La Norvegia aveva rimesso in equilibrio la sfida grazie a una prova di grande solidità di Casper Ruud, che ha superato nettamente Alex de Minaur 6-3 6-3 in un’ora e 34 minuti. Ruud ha giocato in modo aggressivo, salvando tutte le palle break concesse e impedendo all’australiano di trovare ritmo, firmando una delle vittorie più significative della prima giornata.

Anche la Cina ha esordito con una vittoria sofferta, superando il Belgio per 2-1. Dopo il successo iniziale di Elise Mertens su Zhu Lin, è stato Zhang Zhizhen a tenere in vita la sua squadra con una maratona di quasi tre ore vinta contro Zizou Bergs. Il doppio misto, giocato per la prima volta insieme da Zhang e Zhu, ha poi premiato la coppia cinese, capace di rimontare e imporsi 10-6 al super tie-break, nonostante il Belgio sia andato più volte vicino alla vittoria.

A Perth è arrivata anche la prima gioia della Svizzera, trascinata da Stan Wawrinka. Nel suo anno finale sul circuito, l’ex numero 3 del mondo ha firmato un successo epico contro Arthur Rinderknech con il punteggio di 5-7 7-6 7-6 dopo oltre tre ore di battaglia, regalando alla sua squadra il punto decisivo contro la Francia. In precedenza Belinda Bencic aveva dominato Leolia Jeanjean, per poi tornare in campo e chiudere il confronto con il doppio misto insieme a Jakub Paul.

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 2° Giornata
00:30 🇧🇪 Belgio – 🇨🇳 Cina 1-2
03:00 🇫🇷 Francia – 🇨🇭 Svizzera 0-3
07:30 🇦🇺 Australia – 🇳🇴 Norvegia 2-1
10:00 🇺🇸 USA – 🇦🇷 Argentina 2-1

Ken Rosewall Arena – ore 00:30
Elise Mertens BEL vs Lin Zhu CHN

ATP United Cup
Elise Mertens [7]
6
6
Lin Zhu [18]
2
2
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

Zizou Bergs BEL vs Zhizhen Zhang CHN

ATP United Cup
Zizou Bergs [7]
7
6
5
Zhizhen Zhang [18]
6
7
7
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

Elise Mertens BEL / Zizou Bergs BEL vs Lin Zhu CHN / Zhizhen Zhang CHN

ATP United Cup
Elise Mertens / Zizou Bergs [7]
7
6
6
Lin Zhu / Zhizhen Zhang [18]
5
7
10
Vincitore: Zhu / Zhang
Mostra dettagli

Maya Joint AUS vs Malene Helgo NOR (Non prima 07:30)

ATP United Cup
Storm Hunter [4]
6
7
Malene Helgo [17]
2
6
Vincitore: Hunter
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Casper Ruud NOR (Non prima 09:00)

ATP United Cup
Alex de Minaur [4]
3
3
Casper Ruud [17]
6
6
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / John-Patrick Smith AUS vs Ulrikke Eikeri NOR / Casper Ruud NOR

ATP United Cup
Storm Hunter / John-Patrick Smith [4]
4
6
10
Ulrikke Eikeri / Viktor Durasovic [17]
6
1
4
Vincitore: Hunter / Smith
Mostra dettagli



RAC Arena – ore 02:00
Leolia Jeanjean FRA vs Belinda Bencic SUI

ATP United Cup
Leolia Jeanjean [8]
2
4
Belinda Bencic [16]
6
6
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

Arthur Rinderknech FRA vs Stan Wawrinka SUI

ATP United Cup
Arthur Rinderknech [8]
7
6
6
Stan Wawrinka [16]
5
7
7
Vincitore: Wawrinka
Mostra dettagli

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Belinda Bencic SUI / Stan Wawrinka SUI

ATP United Cup
Tiantsoa Rakotomanga Rajao / Edouard Roger-Vasselin [8]
2
7
2
Belinda Bencic / Jakub Paul [16]
6
5
10
Vincitore: Bencic / Paul
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Sebastian Baez ARG (Non prima 11:00)

ATP United Cup
Taylor Fritz [1]
6
5
4
Sebastian Baez [14]
4
7
6
Vincitore: Baez
Mostra dettagli

Coco Gauff USA vs Solana Sierra ARG

ATP United Cup
Coco Gauff [1]
6
6
Solana Sierra [14]
1
1
Vincitore: Gauff
Mostra dettagli

Coco Gauff USA / Taylor Fritz USA vs Maria Lourdes Carle ARG / Guido Andreozzi ARG

ATP United Cup
Coco Gauff / Christian Harrison [1]
6
6
Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi [14]
4
1
Vincitore: Gauff / Harrison
Mostra dettagli

Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%
2 | United States 🇺🇸 | 1-0 | 2-1 | 71.43% | 61.90%
3 | Spain 🇪🇸 | 0-1 | 0-3 | 14.29% | 39.13%

Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | China 🇨🇳 | 1-0 | 2-1 | 50.00% | 46.25%
2 | Belgium 🇧🇪 | 0-1 | 1-2 | 50.00% | 53.75%
3 | Canada 🇨🇦 | – – | – – | – – | – –

Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 1-0 | 3-0 | 75.00% | 55.84%
2 | France 🇫🇷 | 0-1 | 0-3 | 25.00% | 44.16%
3 | Italy 🇮🇹 | – – | – – | – – | – –

Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 52.63%
2 | Norway 🇳🇴 | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 47.37%
3 | Czechia 🇨🇿 | – – | – – | – – | – –

Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 66.67%
2 | Japan 🇯🇵 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 33.33%
3 | Great Britain 🇬🇧 | – – | – – | – – | – –

Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Germany 🇩🇪 | – – | – – | – – | – –
0 | Poland 🇵🇱 | – – | – – | – – | – –
0 | Netherlands 🇳🇱 | – – | – – | – – | – –

TAG: ,

15 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Kenobi 03-01-2026 19:03

De Minaur non aveva detto che ha accorciato il gap con Carlos e Jannik ?

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 03-01-2026 18:09

Scritto da walden
Chi era quello che diceva che Baez è scarso sul cemento?

😉 eh eh Io avevo scritto di non sottovalutarlo e direi che ci ho preso

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 03-01-2026 14:44

Non capisco perchè i norvegesi non abbiano fatto giocare il doppio a Ruud…

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
walden 03-01-2026 14:44

Chi era quello che diceva che Baez è scarso sul cemento?

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Bagel 03-01-2026 14:17

Nel maschile 4 risultati contropronostico su 4.
Vabbé che le particolarità del calendario e della tipologia di torneo favoriscono certe situazioni ma é comunque curioso.

Fritz ora più che mai rischia la tds 9 agli AO.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 03-01-2026 14:04

Scritto da Bagel
Che brutto formato. L’Argentina ha giocato ieri, gioca oggi, poi se passa rigioca mercoledì. Quando mai si fa aspettare quattro giorni a chi passa un turno?
Siccome poi oggi probabilmente perderanno dagli USA, dovranno aspettare martedì per vedere se passano come migliore seconda o se tornano a casa

Intanto Baez ha vinto.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 03-01-2026 14:03

Impresa di baez che conferma le buone sensazioni di ieri e batte in rimonta un fritz buono al servizio ma inconcludente nei punti chiave. L’argentino è stato senz’altro il migliore di questi primi 2 giorni, vedremo se in futuro saprà replicare una partita come questa.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 03-01-2026 13:02

Ve l’avevo detto di non sottovalutare Baez su veloce (quando è in forma). Perderà, ma un set èreso a Fritz su veloce è tanta roba

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Fi (Guest) 03-01-2026 12:40

Oggi i match maschili veramente belli. Onore a wawrinka capace di lottare per più di 3 ore e vincere a 40 anni suonati contro rinderknech, mentre è assolutamente sorprendente la vittoria di zhang contro bergs, visto che il cinese avrà giocato 5 match in 12 mesi. Ho visto la partita tra de minaur e ruud ed è stato un incontro godibilissimo, molto tattico e fisico. De minaur non mi è piaciuto perché è stato troppo passivo lasciando sempre a ruud la possibilità di attaccare da fondocampo, anche se è il primo match dell’anno quindi non essere al top è comprensibile, però il norvegese si è fatto subito trovare pronto e tirato a lucido. Ora stanno giocando fritz e baez, altro bel match equilibrato con entrambi che sembrano in gran forma, vediamo.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
JOA20 (Guest) 03-01-2026 11:11

Scritto da Fi
Comunque ho una domanda: ma per decidere quale singolare inizia (maschile o femminile) c’è un sorteggio o un meccanismo specifico?

Ho cercato info a riguardo ma niente, presumo si vada per sorteggio

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gigio (Guest) 03-01-2026 11:02

Che grande stan

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Bagel 03-01-2026 09:56

Che brutto formato. L’Argentina ha giocato ieri, gioca oggi, poi se passa rigioca mercoledì. Quando mai si fa aspettare quattro giorni a chi passa un turno?
Siccome poi oggi probabilmente perderanno dagli USA, dovranno aspettare martedì per vedere se passano come migliore seconda o se tornano a casa

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Pier no guest 03-01-2026 08:28

Come Stan? Stan bene.

 3
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano, Detuqueridapresencia, Manu09, etberit
Fi (Guest) 02-01-2026 22:24

Comunque ho una domanda: ma per decidere quale singolare inizia (maschile o femminile) c’è un sorteggio o un meccanismo specifico?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 02-01-2026 22:23

Insomma, domani debuttano i primi veri big. Match di cartello tra de minaur e ruud, dove il padrone di casa parte sicuramente favorito.
Curioso di vedere anche l’esordio stagionale di fritz, che con il baez di oggi non avrà vita facile.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano