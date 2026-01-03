United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. United Cup, Australia, Cina e Svizzera partono forte tra rimonte e sfide al doppio decisivo

Risultati dalla United Cup 2026 - Foto Getty Images
La United Cup ha regalato una notte intensa e ricca di colpi di scena, con diverse sfide risolte soltanto al doppio misto decisivo. A far festa fino alle prime ore di domenica è stata l’Australia, capace di superare un test durissimo contro la Norvegia grazie alla rimonta di Storm Hunter e John-Patrick Smith, vittoriosi 4-6 6-1 10-4 contro Viktor Durasovic e Ulrikke Eikeri nel doppio misto decisivo.
Hunter era già stata protagonista in precedenza, subentrando all’ultimo momento all’indisponibile Maya Joint e battendo in singolare Malene Helgo. Tornata poi in campo nel match chiave insieme a Smith, l’australiana ha fatto la differenza soprattutto in risposta e nella gestione degli scambi, permettendo ai padroni di casa di ribaltare l’inerzia dopo un primo set favorevole ai norvegesi.
La Norvegia aveva rimesso in equilibrio la sfida grazie a una prova di grande solidità di Casper Ruud, che ha superato nettamente Alex de Minaur 6-3 6-3 in un’ora e 34 minuti. Ruud ha giocato in modo aggressivo, salvando tutte le palle break concesse e impedendo all’australiano di trovare ritmo, firmando una delle vittorie più significative della prima giornata.
Anche la Cina ha esordito con una vittoria sofferta, superando il Belgio per 2-1. Dopo il successo iniziale di Elise Mertens su Zhu Lin, è stato Zhang Zhizhen a tenere in vita la sua squadra con una maratona di quasi tre ore vinta contro Zizou Bergs. Il doppio misto, giocato per la prima volta insieme da Zhang e Zhu, ha poi premiato la coppia cinese, capace di rimontare e imporsi 10-6 al super tie-break, nonostante il Belgio sia andato più volte vicino alla vittoria.
A Perth è arrivata anche la prima gioia della Svizzera, trascinata da Stan Wawrinka. Nel suo anno finale sul circuito, l’ex numero 3 del mondo ha firmato un successo epico contro Arthur Rinderknech con il punteggio di 5-7 7-6 7-6 dopo oltre tre ore di battaglia, regalando alla sua squadra il punto decisivo contro la Francia. In precedenza Belinda Bencic aveva dominato Leolia Jeanjean, per poi tornare in campo e chiudere il confronto con il doppio misto insieme a Jakub Paul.
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 2° Giornata
00:30 🇧🇪 Belgio – 🇨🇳 Cina 1-2
03:00 🇫🇷 Francia – 🇨🇭 Svizzera 0-3
07:30 🇦🇺 Australia – 🇳🇴 Norvegia 2-1
10:00 🇺🇸 USA – 🇦🇷 Argentina 2-1
Ken Rosewall Arena – ore 00:30
Elise Mertens vs Lin Zhu
ATP United Cup
Elise Mertens [7]
6
6
Lin Zhu [18]
2
2
Vincitore: Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Mertens
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
E. Mertens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
L. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
E. Mertens
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
E. Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-1 → 5-1
E. Mertens
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
3-0 → 3-1
L. Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
L. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Zizou Bergs vs Zhizhen Zhang
ATP United Cup
Zizou Bergs [7]
7
6
5
Zhizhen Zhang [18]
6
7
7
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Z. Bergs
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
ace
4-4 → 5-4
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
2-2 → 3-2
Z. Bergs
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Z. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
ace
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
Z. Zhang
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
Z. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
Z. Zhang
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
2-2 → 2-3
Z. Bergs
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
df
4-2*
5*-2
6*-2
ace
6-6 → 7-6
Z. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Z. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Z. Bergs
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
3-3 → 4-3
Z. Bergs
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
Z. Zhang
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Z. Bergs
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Elise Mertens / Zizou Bergs vs Lin Zhu / Zhizhen Zhang
ATP United Cup
Elise Mertens / Zizou Bergs [7]
7
6
6
Lin Zhu / Zhizhen Zhang [18]
5
7
10
Vincitore: Zhu / Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint vs Malene Helgo (Non prima 07:30)
ATP United Cup
Storm Hunter [4]
6
7
Malene Helgo [17]
2
6
Vincitore: Hunter
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
df
6*-3
6-6 → 7-6
M. Helgo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Hunter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
M. Helgo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
S. Hunter
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
S. Hunter
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-4 → 2-4
M. Helgo
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
S. Hunter
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Helgo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
S. Hunter
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hunter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
M. Helgo
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
S. Hunter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Alex de Minaur vs Casper Ruud (Non prima 09:00)
ATP United Cup
Alex de Minaur [4]
3
3
Casper Ruud [17]
6
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Ruud
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ruud
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
C. Ruud
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 1-4
A. de Minaur
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
C. Ruud
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
df
0-1 → 0-2
Storm Hunter / John-Patrick Smith vs Ulrikke Eikeri / Casper Ruud
ATP United Cup
Storm Hunter / John-Patrick Smith [4]
4
6
10
Ulrikke Eikeri / Viktor Durasovic [17]
6
1
4
Vincitore: Hunter / Smith
Servizio
Svolgimento
Set 3
U. Eikeri / Durasovic
0-1
0-2
1-4
2-4
2-5
3-5
3-6
3-7
3-8
4-8
4-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Eikeri / Durasovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
5-1 → 6-1
S. Hunter / Smith
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
ace
40-40
4-1 → 5-1
U. Eikeri / Durasovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
S. Hunter / Smith
3-0 → 4-0
U. Eikeri / Durasovic
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
S. Hunter / Smith
1-0 → 2-0
U. Eikeri / Durasovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hunter / Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
U. Eikeri / Durasovic
4-4 → 4-5
S. Hunter / Smith
3-4 → 4-4
U. Eikeri / Durasovic
3-3 → 3-4
S. Hunter / Smith
2-3 → 3-3
U. Eikeri / Durasovic
2-2 → 2-3
S. Hunter / Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
U. Eikeri / Durasovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
S. Hunter / Smith
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
U. Eikeri / Durasovic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
RAC Arena – ore 02:00
Leolia Jeanjean vs Belinda Bencic
ATP United Cup
Leolia Jeanjean [8]
2
4
Belinda Bencic [16]
6
6
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Jeanjean
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
ace
3-5 → 4-5
B. Bencic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-5 → 3-5
L. Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
L. Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
0-4 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
B. Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
B. Bencic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Arthur Rinderknech vs Stan Wawrinka
ATP United Cup
Arthur Rinderknech [8]
7
6
6
Stan Wawrinka [16]
5
7
7
Vincitore: Wawrinka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
A. Rinderknech
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
5-6 → 6-6
S. Wawrinka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Rinderknech
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 4-4
S. Wawrinka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-1 → 2-2
S. Wawrinka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Rinderknech
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 5-5
S. Wawrinka
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
4-3 → 4-4
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
S. Wawrinka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
S. Wawrinka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Rinderknech
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
4-4 → 5-4
A. Rinderknech
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
S. Wawrinka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
A. Rinderknech
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah / Edouard Roger-Vasselin vs Belinda Bencic / Stan Wawrinka
ATP United Cup
Tiantsoa Rakotomanga Rajao / Edouard Roger-Vasselin [8]
2
7
2
Belinda Bencic / Jakub Paul [16]
6
5
10
Vincitore: Bencic / Paul
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bencic / Paul
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
df
6-2
7-2
8-2
9-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 7-5
B. Bencic / Paul
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
5-5 → 6-5
T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
B. Bencic / Paul
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-4 → 5-4
T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
B. Bencic / Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin
2-3 → 3-3
B. Bencic / Paul
2-2 → 2-3
T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
B. Bencic / Paul
1-1 → 1-2
T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
B. Bencic / Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-5 → 2-6
B. Bencic / Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
T. Rakotomanga Rajao / Roger-Vasselin
1-4 → 2-4
B. Bencic / Paul
1-3 → 1-4
Taylor Fritz vs Sebastian Baez (Non prima 11:00)
ATP United Cup
Taylor Fritz [1]
6
5
4
Sebastian Baez [14]
4
7
6
Vincitore: Baez
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-5 → 4-5
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Baez
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
S. Baez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
ace
40-A
5-5 → 5-6
S. Baez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
T. Fritz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-5 → 4-5
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
S. Baez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Fritz
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-2 → 3-2
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-0 → 2-1
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 4-3
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Fritz
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
1-1 → 2-1
S. Baez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Coco Gauff vs Solana Sierra
ATP United Cup
Coco Gauff [1]
6
6
Solana Sierra [14]
1
1
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sierra
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
S. Sierra
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
S. Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Gauff
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
S. Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
C. Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
C. Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Coco Gauff / Taylor Fritz vs Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi
ATP United Cup
Coco Gauff / Christian Harrison [1]
6
6
Maria Lourdes Carle / Guido Andreozzi [14]
4
1
Vincitore: Gauff / Harrison
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Lourdes Carle / Andreozzi
5-1 → 6-1
C. Gauff / Harrison
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
4-1 → 5-1
M. Lourdes Carle / Andreozzi
3-1 → 4-1
C. Gauff / Harrison
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
M. Lourdes Carle / Andreozzi
2-0 → 2-1
C. Gauff / Harrison
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
M. Lourdes Carle / Andreozzi
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Gauff / Harrison
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
M. Lourdes Carle / Andreozzi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-3 → 5-4
C. Gauff / Harrison
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
5-2 → 5-3
M. Lourdes Carle / Andreozzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
C. Gauff / Harrison
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
M. Lourdes Carle / Andreozzi
3-1 → 4-1
C. Gauff / Harrison
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
M. Lourdes Carle / Andreozzi
1-1 → 2-1
C. Gauff / Harrison
0-1 → 1-1
M. Lourdes Carle / Andreozzi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%
2 | United States 🇺🇸 | 1-0 | 2-1 | 71.43% | 61.90%
3 | Spain 🇪🇸 | 0-1 | 0-3 | 14.29% | 39.13%
Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | China 🇨🇳 | 1-0 | 2-1 | 50.00% | 46.25%
2 | Belgium 🇧🇪 | 0-1 | 1-2 | 50.00% | 53.75%
3 | Canada 🇨🇦 | – – | – – | – – | – –
Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 1-0 | 3-0 | 75.00% | 55.84%
2 | France 🇫🇷 | 0-1 | 0-3 | 25.00% | 44.16%
3 | Italy 🇮🇹 | – – | – – | – – | – –
Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 52.63%
2 | Norway 🇳🇴 | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 47.37%
3 | Czechia 🇨🇿 | – – | – – | – – | – –
Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 66.67%
2 | Japan 🇯🇵 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 33.33%
3 | Great Britain 🇬🇧 | – – | – – | – – | – –
Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
0 | Germany 🇩🇪 | – – | – – | – – | – –
0 | Poland 🇵🇱 | – – | – – | – – | – –
0 | Netherlands 🇳🇱 | – – | – – | – – | – –
De Minaur non aveva detto che ha accorciato il gap con Carlos e Jannik ?
😉 eh eh Io avevo scritto di non sottovalutarlo e direi che ci ho preso
Non capisco perchè i norvegesi non abbiano fatto giocare il doppio a Ruud…
Chi era quello che diceva che Baez è scarso sul cemento?
Nel maschile 4 risultati contropronostico su 4.
Vabbé che le particolarità del calendario e della tipologia di torneo favoriscono certe situazioni ma é comunque curioso.
Fritz ora più che mai rischia la tds 9 agli AO.
Intanto Baez ha vinto.
Impresa di baez che conferma le buone sensazioni di ieri e batte in rimonta un fritz buono al servizio ma inconcludente nei punti chiave. L’argentino è stato senz’altro il migliore di questi primi 2 giorni, vedremo se in futuro saprà replicare una partita come questa.
Ve l’avevo detto di non sottovalutare Baez su veloce (quando è in forma). Perderà, ma un set èreso a Fritz su veloce è tanta roba
Oggi i match maschili veramente belli. Onore a wawrinka capace di lottare per più di 3 ore e vincere a 40 anni suonati contro rinderknech, mentre è assolutamente sorprendente la vittoria di zhang contro bergs, visto che il cinese avrà giocato 5 match in 12 mesi. Ho visto la partita tra de minaur e ruud ed è stato un incontro godibilissimo, molto tattico e fisico. De minaur non mi è piaciuto perché è stato troppo passivo lasciando sempre a ruud la possibilità di attaccare da fondocampo, anche se è il primo match dell’anno quindi non essere al top è comprensibile, però il norvegese si è fatto subito trovare pronto e tirato a lucido. Ora stanno giocando fritz e baez, altro bel match equilibrato con entrambi che sembrano in gran forma, vediamo.
Ho cercato info a riguardo ma niente, presumo si vada per sorteggio
Che grande stan
Che brutto formato. L’Argentina ha giocato ieri, gioca oggi, poi se passa rigioca mercoledì. Quando mai si fa aspettare quattro giorni a chi passa un turno?
Siccome poi oggi probabilmente perderanno dagli USA, dovranno aspettare martedì per vedere se passano come migliore seconda o se tornano a casa
Come Stan? Stan bene.
Comunque ho una domanda: ma per decidere quale singolare inizia (maschile o femminile) c’è un sorteggio o un meccanismo specifico?
Insomma, domani debuttano i primi veri big. Match di cartello tra de minaur e ruud, dove il padrone di casa parte sicuramente favorito.
Curioso di vedere anche l’esordio stagionale di fritz, che con il baez di oggi non avrà vita facile.