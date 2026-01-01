ATP, novità nel corpo arbitrale: cambiamenti e nuove figure dal 2026

Con l’arrivo del nuovo anno l’ATP si prepara ad attuare alcuni cambiamenti anche all’interno del proprio corpo arbitrale. Le novità entreranno in vigore nel 2026 e riguardano ruoli, responsabilità e nuove qualifiche mai introdotte in precedenza.

Una delle principali variazioni riguarda Nacho Forcadell. Lo spagnolo lascerà il ruolo di giudice arbitro, incarico che ha ricoperto negli ultimi anni nel circuito, per essere promosso a supervisore. Si tratta di un avanzamento di carriera che lo porterà a operare con compiti di coordinamento e controllo a un livello superiore.

Cambia anche la posizione di Aurélie Tourte, che vedrà il proprio ruolo assumere una dimensione più formale all’interno della struttura arbitrale ATP, con maggior peso decisionale e riconoscimento istituzionale.

Le novità più significative riguardano però l’introduzione di una nuova distinzione, finora assente: quella di giudice arbitro senior. A ottenere questo status saranno Mohamed Lahyani e Fergus Murphy, due figure storiche del circuito, già molto riconosciute per esperienza e autorevolezza. La creazione di questa qualifica mira a valorizzare il loro ruolo e a definire in modo più chiaro le gerarchie all’interno del team arbitrale.

Questi cambiamenti rientrano in un più ampio processo di riorganizzazione portato avanti dall’ATP, con l’obiettivo di rendere la gestione del circuito sempre più strutturata, professionale e coerente con le esigenze di un tennis moderno in continua evoluzione.





Marco Rossi