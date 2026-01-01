ATP, ufficiale il nuovo Consiglio dei Giocatori per la stagione 2026

Con l’arrivo del nuovo anno l’ATP ha ufficializzato il rinnovo dei propri organi decisionali, includendo anche la nuova composizione del Consiglio dei Giocatori, organismo dotato di voce, voto e influenza diretta su numerose questioni centrali per il circuito maschile.

Il Consiglio è strutturato per garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse fasce del ranking e delle specialità. Ne fanno parte quattro giocatori compresi tra i primi 50 del mondo, due tennisti classificati tra la 51ª e la 100ª posizione, due specialisti del doppio, tre membri “at-large” e un allenatore.

Per quanto riguarda i giocatori di singolare nella fascia 1–50, sono stati nominati Andrey Rublev, Nuno Borges, Pedro Martínez e Zizou Bergs. Tra i rappresentanti collocati tra il numero 51 e il 100 del ranking figurano Camilo Ugo Carabelli e Mackenzie McDonald.

Il doppio è rappresentato da due specialisti: Andrea Vavassori, selezionato tra i migliori 25 della specialità, e Marcelo Arévalo, inserito nella fascia 1–50.

Completano il Consiglio tre membri “at-large”, scelti indipendentemente dalla classifica: Jaume Munar, Zhang Zhizhen e Federico Ricci, quest’ultimo in qualità di allenatore. È inoltre presente un rappresentante degli ex giocatori, Nicolas Pereira, inserito nella categoria Alumni.

La nuova composizione del Consiglio dei Giocatori accompagnerà l’ATP nelle decisioni strategiche dei prossimi mesi, affrontando temi che spaziano dal calendario alle regole del tour, fino alla tutela degli interessi degli atleti. La presenza di profili diversi per età, ranking ed esperienza riflette la volontà di offrire una visione ampia e articolata delle esigenze del tennis professionistico.