Il Trofeo Remax va ad Andrea Guerrieri Sui campi di casa del C.T. Reggio il tennista correggese supera in finale Luca Parenti

Tutto come da pronostico nel Torneo Remax Open, kermesse tennistica con 2.500 euro di montepremi andata in scena al Circolo Tennis Reggio Emilia. Sui campi coperti del PalaCimurri splende infatti la stella di Andrea Guerrieri: il tennista del circolo ospitante chiude il 2025 sfruttando al meglio la testa di serie numero 1 della manifestazione, aggiudicandosi senza indugi la finale con Luca Parenti (Club La Meridiana). “Guerro”, che a novembre ha toccato il suo best ranking ATP salendo fino alla posizione 500, parte forte e si aggiudica il primo set col punteggio di 6-2, per poi spuntarla nel secondo al fotofinish per 7-5.

Nei turni precedenti il classe 1998 aveva dapprima superato 6-0, 7-5 il toscano Diego Crocetti (Tennis Certaldo) per 6-0, 7-5, mentre in semifinale era stata la volta di Filippo Mondini (Tennis Guidizzolo) arrendersi col punteggio di 6-2, 6-4. Il mantovano Mondini, peraltro, era stato giustiziere agli ottavi dell’altro padrone di casa Riccardo Sansone (5-7, 6-3, 6-4), mentre Luca Abati aveva ceduto 6-4, 3-6, 6-2 a Leonardo Tagliavini (San Martino Sport).

Il C.T. Reggio ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile una manifestazione nel complesso molto riuscita, su tutti il main sponsor del torneo Remax Open.