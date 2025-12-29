“Una farsa”, “Un circo”. La Battaglia dei sessi bocciata dalla stampa internazionale
“Una farsa”. “Un circo”. “Dov’è lo spettacolo?”. Questi alcuni titoli della stampa internazionale, molto critica nei confronti della “battaglia dei sessi”, esibizione che ha messo di fronte Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios a Dubai. L’australiano ha regolato la numero uno del mondo WTA (6-3 6-3) al termine di un incontro poco avvincente sotto il profilo tecnico e agonistico, con una sproporzione assoluta tra il battage promozionale dell’evento e quello che si è visto in campo (o in tv). Già duramente contestata alla vigilia, la “battle of the sexes” andata in scena domenica a Dubai è finita nel mirino delle critiche ancor più dopo la conclusione del match, come rileva tra gli altri l’Equipe. “La battaglia dei sessi si trasforma in un circo”, ha titolato The Guardian, sottolineando come l’incontro “fosse rivolto soprattutto a chi segue il tennis solo marginalmente”. “Eravamo anni luce dal celebre match tra Billie Jean King e Bobby Riggs del 1973”, ha ricordato il quotidiano britannico. “È vero, Riggs aveva 55 anni ed era lontano dal suo prime, ma la posta in gioco era completamente diversa. (…) A ogni colpo, King combatteva per l’equità, l’uguaglianza e la giustizia sociale. Le reazioni sui social dopo la vittoria di Kyrgios suggeriscono che questo incontro abbia prodotto l’effetto opposto. I misogini e gli incel erano entusiasti. I puristi del tennis, invece, sconfortati”.
La BBC, emittente del match in numerosi Paesi — e costretta a scusarsi più volte per interruzioni del segnale — ha ammesso che l’incontro è stato “ben lontano dall’intensità e dallo spettacolo promessi”, aggiungendo che Kyrgios, ex numero 13 del mondo nel suo miglior periodo, “ha giocato con una certa leggerezza, cercando sistematicamente di accorciare gli scambi”. “Alla fine, si è trattato di una semplice esibizione fuori stagione”, ha commentato l’emittente.
Stesse critiche anche da parte del media australiano ABC News, che ha seguito la partita nel cuore della notte a causa del fuso orario: “Uno degli argomenti principali a favore dell’evento, e del suo presunto impatto positivo sul tennis, era la possibilità di vedere due tennisti di talento all’opera. Ma le rispettive armi sono state fortemente limitate. Sabalenka, privata della seconda di servizio, ha faticato costantemente a contenere il diritto di Kyrgios, mentre l’australiano ha dovuto adattarsi a una zona di gioco dalle dimensioni insolite e si è rapidamente affaticato”.
A peggiorare quel che già poco si è visto in campo c’ha pensato anche l’atmosfera a Dubai, decisamente “spenta” dopo l’ingresso trionfale di Aryna in campo. “Persino gli applausi sembravano forzati e, alla fine, tutti davano l’impressione di essere sollevati che fosse finita. Il tutto liquidato in un’ora e mezza”, conclude ABC News.
Tranciante il giudizio di The Athletic, secondo cui “il tutto si è risolto in una farsa”. “Era lo scenario che il tennis femminile e lo sport in generale temevano di più: la sconfitta della miglior giocatrice del mondo contro un avversario che ha disputato appena sette partite in tre anni, sceso in campo con un’intensità limitata e in evidente difficoltà nella gestione delle energie dopo meno di mezz’ora”, si legge sul sito dell’autorevole media statunitense. “L’atmosfera dimessa di Dubai, davanti a migliaia di spettatori che non hanno mostrato l’entusiasmo atteso, ha ulteriormente ridimensionato la portata storica che l’etichetta di ‘battle of the sexes’ avrebbe dovuto conferire all’incontro”.
Marco Mazzoni
TAG: Aryna Sabalenka, Battaglia dei Sessi, critiche, Nick Kyrgios
C’è un bel film, uscito qualche anno fa con Emma Stone nel ruolo di Billie Jean King e Steve Carrel in quello di Riggs, che mi è parso piuttosto obiettivo (è di prima che il woke si scatenasse rovinando ogni cosa) e che mostra come Riggs fosse più un personaggio in cerca di visibilità che non un vero e proprio maschilista, e che mise su un circo per rimediare celebrità e soldi, mentre ovviamente BJK era motivata dal fatto di dimostrare che il tennis WTA meritasse le attenzioni, gli sponsor e la visibilità che meritava. FU fondamentalmente una americanata pure quella, ma almeno servì a qualcosa. Poi voglio ricordare che in tutti gli altri incontri fra uomini e donne hanno sempre vinto gli uomini (COnnors-Navratilova, pur con l’handicap, il numero 200 del mondo che distrusse le due sorelle WIlliams, un match fra la Andreeva ed il numero 1000 (circa) risolta a favore di quest’ultimo con il dignitoso score di 7-5 6-3
E’ del tutto ovvio che il tennis professionistico maschile sia superiore a quello femminile, come è ovvio che se uno dei commentatori e detrattori del tennis femminile giocasse contro una professionista non struscerebbe palla 😎
È stato un incontro..
Per me ci può stare..la mia critica è più sulle scelte fatte..
Per me avrebbe senso un incontro tra un uomo di 55-60anni (in forma) e una delle prime tenniste mondiali con le regole normali..oppure se si vogliono confrontare 2 tennisti in attività all’uomo si da il campo del doppio e un servizio a disposizione..
in più potrebbero anche inventarsi qualcosa per lo spettacolo: tipo lo stacchetto di Saba e lo poteva fare anche Nick..
ps mi era piaciuta la proposta di McEnroe di qualche anno fa alla Williams che però non ha accettato..John adesso è un po’ troppo vecchiotto quasi 70…
Definire questa esibizione “circo” è offensivo perché il circo è uno spettacolo di abilità dove lavorano degli artisti che meritano rispetto. Come direbbe il rag. Ugo Fantozzi “Per me la Battaglia dei sessi è una cagata pazzesca”!! 😉 😎
Questa farsa credo abbia allontanato la fusione tra WTA e ATP, è altresì assurdo che le donne pretendano la parità dei guadagni quando lo spettacolo offerto è nettamente inferiore
Vedere Kyrgios sudare come un maiale per pochi scambi di livello meno che mediocre, rantolando sui colpi incrociati di una donna, pur forte, mi fa pensare al gioioso massacro che potrebbe subire da un top-100 😀 😀 😀
Che sarebbe stata una farsa era più che prevedibile, strano semmai che non abbiano neppure saputo addobbarla con un minimo di intrattenimento, visto che il tennis alla fine contava poco o niente. Una riflessione…se agli AO daranno una WC a Kyrgios allora si scenderà veramente nel ridicolo.