Jack Draper rassicura i tifosi: “Sì, giocherò l’Australian Open 2026”

Jack Draper prova a rivedere la luce in fondo al tunnel. Il tennista britannico è alle prese con il recupero da una grave lesione al braccio che ha condizionato in modo pesante la seconda parte della sua stagione 2025, costringendolo a fermarsi dopo la fine di agosto e a cancellare la propria presenza da diversi eventi di esibizione previsti nel mese di dicembre. Un’assenza che aveva inevitabilmente acceso qualche preoccupazione tra addetti ai lavori e tifosi, soprattutto in vista dell’avvicinarsi dell’Open d’Australia 2026.

A rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso Draper, in modo del tutto spontaneo. Durante un incontro con giovani tennisti in formazione, uno di loro gli ha chiesto direttamente se avrebbe preso parte al primo Slam della prossima stagione. La risposta del britannico è stata chiara e senza esitazioni: sì, giocherò a Melbourne. Una conferma semplice ma significativa, che ha portato sollievo a chi temeva uno stop più lungo del previsto.

Il campione in carica di Indian Wells sta dunque lavorando per farsi trovare pronto all’appuntamento australiano, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un periodo complicato dal punto di vista fisico. Dopo i progressi mostrati nella prima parte del 2025, Draper spera ora di poter ripartire senza intoppi e dare continuità alla propria crescita nel circuito, a partire proprio dai campi di Melbourne Park.





Francesco Paolo Villarico