Fusione commerciale ATP-WTA rinviata: trattative ferme e dialogo rimandato al 2026

Non ci sarà una fusione commerciale tra ATP e WTA nel breve periodo. Quello che solo pochi mesi fa sembrava un accordo ormai vicino si è trasformato, almeno per ora, in un dossier ancora aperto e rinviato al 2026. A confermarlo è stata la stessa ATP Tour in dichiarazioni rilasciate a Front Office Sports, dove un rappresentante del circuito maschile ha spiegato come le trattative si siano arenate.

Il nodo principale riguarda il riparto delle entrate economiche, un tema centrale che continua a generare divergenze tra le parti. Oltre alla distribuzione dei ricavi, restano irrisolti anche altri aspetti strutturali e operativi che, allo stato attuale, rendono complesso arrivare a un’intesa definitiva. Per questo motivo, il progetto di una joint venture commerciale non verrà completato nel 2025.

Secondo quanto riportato, i colloqui proseguiranno nel corso del 2026, ma all’interno degli ambienti dirigenziali non manca un certo scetticismo sui tempi di realizzazione dell’operazione. L’idea di unire le forze sul piano commerciale resta sul tavolo, ma senza una scadenza chiara e con la consapevolezza che servirà ancora tempo per superare le attuali distanze.

Nel frattempo, WTA e ATP continueranno a operare come entità completamente indipendenti, mantenendo strutture, strategie e gestione separate. Solo eventuali sviluppi futuri chiariranno se e quando il progetto di una collaborazione commerciale congiunta potrà realmente vedere la luce.





