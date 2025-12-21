Buon Natale e Felice 2026: Tanti auguri da parte di tutta Live Tennis!!

Cari lettori, a tutti voi i nostri più sinceri auguri di un Felice Natale e di un Sereno 2025.

Il 2026 si apre sotto il segno della continuità e dell’ambizione per il tennis italiano: Jannik Sinner chiamato a confermarsi nuovamente al massimo livello possibile e a restare al vertice il più a lungo e e a inseguire nuovi record, con l’obiettivo di rendere questo anno ancora una volta memorabile per tutto il movimento azzurro insieme agli altri giocatori italiani.

Vi ringraziamo di cuore per averci seguito con passione e partecipazione e vi accompagneremo, giorno dopo giorno, lungo tutto il 2026, pronti a raccontarvi ogni emozione e ogni traguardo.

Gli aggiornamenti ordinari riprenderanno il prossimo 2 gennaio.

A tutti voi l’augurio di trascorrere serene festività in compagnia dei vostri cari… e, come sempre, con moderazione a tavola! 😉

Buon Natale e Felice 2026!

La Redazione 🎄✨