Next Gen ATP Finals 2025 ATP, Copertina

Learner Tien trionfa a Jeddah: titolo alle Next Gen ATP Finals e consacrazione tra i grandi del futuro? (Video)

21/12/2025 20:01 17 commenti
I risultati dalle Next Gen ATP Finals - Foto ATP Tour
I risultati dalle Next Gen ATP Finals - Foto ATP Tour

Learner Tien continua la sua rapida ascesa e conquista il titolo delle Next Gen ATP Finals a Jeddah, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale. In una finale a senso unico, l’americano ha superato il belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-3(4), 4-2, 4-1, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’atto conclusivo di dodici mesi fa.
«Sono davvero felice – ha spiegato Tien –. Nel 2025 sono riuscito a centrare quasi tutti gli obiettivi che mi ero prefissato. Avevo una lunga lista di traguardi e poterli raggiungere mi rende molto soddisfatto». Il successo gli vale un premio di 502.250 dollari e l’ingresso in un club ristretto: Tien è soltanto il terzo testa di serie numero uno a vincere il torneo, dopo Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz.

La stagione 2025 del 20enne statunitense è stata di grande crescita: primo titolo ATP a Metz, cinque vittorie contro Top 10 e best ranking al numero 28 del mondo. Ora l’attenzione è già rivolta al 2026, che si aprirà all’Australian Open, dove lo scorso anno aveva impressionato diventando il più giovane a raggiungere gli ottavi di finale dai tempi di Rafael Nadal nel 2005. Al suo fianco continuerà a esserci Michael Chang, una presenza che Tien apprezza per la chiarezza e l’efficacia dei consigli nei momenti chiave.
In finale, Blockx aveva iniziato con grande solidità al servizio, ma la lucidità e la continuità di Tien negli scambi da fondo hanno fatto la differenza. Dopo aver vinto il tie-break del primo set, l’americano ha preso il controllo dell’incontro, chiudendo in meno di un’ora. «Sapevo che sarebbe stata dura – ha ammesso Tien –. Lui ha servito benissimo all’inizio, per questo sono ancora più contento di come ho gestito la partita».

Nonostante la sconfitta, il torneo resta molto positivo per Blockx, protagonista di una settimana di alto livello e primo belga a prendere parte alla manifestazione. Per Tien, invece, questo titolo rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso che lo proietta sempre più stabilmente tra i protagonisti del tennis che verrà, seguendo le orme di ex campioni Next Gen come Jannik Sinner e Alcaraz.

Next Gen ATP Finals 🌍 – Finale – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)

Centre Court – ore 18:00
Learner Tien USA vs Alexander Blockx BEL
ATP Jeddah
Learner Tien [1]
4
4
4
Alexander Blockx [2]
3
2
1
Vincitore: Tien
Mostra dettagli

TAG: ,

17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Sandrokan (Guest) 21-12-2025 22:03

Scritto da Andreas Seppi
Competizione ai titoli di coda. Levare queste regole inutili e dannose.

Però ha vinto il numero 1 sul numero 2. Il risultato ha rispettato il ranking, non è che abbiano fatto uno sport diverso.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silver (Guest) 21-12-2025 20:43

Rin Tien Tien!

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 21-12-2025 20:16

Scritto da Luigi

Scritto da Tecmoxninja

Scritto da Max66
Direi che vince Tien, ormai maturo per entrare a breve in top-10… certo non ricordo un’edizione next gen di livello cosi basso, con un solo giocatore in top-100

Boh, non lo so.
non credo che entrerà a breve… almeno non quest’anno.

Realisticamente può puntare alla top 20,ha comunque dei limiti molto importanti nel tennis di oggi,non ha un servizio performante,è un pó minuto e non ha un colpo da KO

Negli anni ho visto comunque tennisti senza colpi da ko e servizio importante entrare nei 10 e starci una carriera o quasi

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden
pablito 21-12-2025 20:15

Il viet targato USA ha appoggiato il palmo della mano sinistra al gomito interno del braccio destro piegato e ha esclamato:

“Tièn” ! 😉

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 21-12-2025 20:11

Competizione ai titoli di coda. Levare queste regole inutili e dannose.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max66 (Guest) 21-12-2025 19:43

Scritto da Tecmoxninja

Scritto da Max66
Direi che vince Tien, ormai maturo per entrare a breve in top-10… certo non ricordo un’edizione next gen di livello cosi basso, con un solo giocatore in top-100

Boh, non lo so.
non credo che entrerà a breve… almeno non quest’anno.

io lo vedo bene, poi con Chang è un’accoppiata perfetta, praticamente lo stesso tennis… sono abbastanza sicuro che Tien chiude la prossima stagione in top-10… Fonseca non so, c’ha sempre quella zavorra dei troppi chili di troppo, gran colpi, ma si muove malissimo in campo

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Roberto (Guest) 21-12-2025 19:43

@ Luigi (#4537558)

Ma cosa diabolico dici!!!?? Ha 20 anni appena compiuti ed è già numero 28 del mondo, ha tutte le potenzialità We migliorare e migliorerà col tempo tutti colpi! Paolo Lorenzi ha fatto best ranking numero 33 al
Mondo a 35 anni suonati! Per chiunque, se si applica seriamente, non è finita finché non è finita!!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo (Guest) 21-12-2025 19:40

Detu è quello che ne sa di più qua dentro enzo

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Boga88
-1: Detuqueridapresencia
Max66 (Guest) 21-12-2025 19:39

Vittoria netta di Tien, ma era ampiamente prevedibile, non aveva avversari del suo livello oggi

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luigi (Guest) 21-12-2025 19:35

Scritto da Tecmoxninja

Scritto da Max66
Direi che vince Tien, ormai maturo per entrare a breve in top-10… certo non ricordo un’edizione next gen di livello cosi basso, con un solo giocatore in top-100

Boh, non lo so.
non credo che entrerà a breve… almeno non quest’anno.

Realisticamente può puntare alla top 20,ha comunque dei limiti molto importanti nel tennis di oggi,non ha un servizio performante,è un pó minuto e non ha un colpo da KO

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo la barbera (Guest) 21-12-2025 19:35

@ Tecmoxninja (#4537548)

Livello basso? Non direi, è stato un eccellente torneo. Tien è un campione dai riflessi eccezionali. Il belga è un buon giocatore, ma il fatto che a 20 anni è appena entrato nei 100, non depone a suo favore. Peró farà una buona carriera. enzo

 7
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Tecmoxninja (Guest) 21-12-2025 19:30

Scritto da Max66
Direi che vince Tien, ormai maturo per entrare a breve in top-10… certo non ricordo un’edizione next gen di livello cosi basso, con un solo giocatore in top-100

Boh, non lo so.
non credo che entrerà a breve… almeno non quest’anno.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
walden 21-12-2025 19:27

Esito previsto, anche se non scontato. Secondo statunitense a vincere, dopo Brandon Nakashima nel 2022. Edizione di livello modesto, arrivederci alle Q degli AO.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 21-12-2025 19:26

Vabbè ma chi mizzica doveva vincerlo sto torneo, su! Tien doveva essere serio e fare come Fonseca e Mensik ma ovviamente è stato convinto dagli organizzatori a non farlo. Buono per la tasca non per la faccia. Non aveva certo bisogno di vincere le next gen uno già fortissimo a livello atp.

Boh … va bene così
..

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: pablito, il capitano
MAURO (Guest) 21-12-2025 19:15

Solo uno ha battuto Tien in questo torneo ed e’ colui che moralmente e’ il vero vincitore del torneo.
Il suo nome e’ Rafael; il suo cognome e’ Jodar; la sua nazionalità e’ spagnola.
Ed il futuro sarà suo.

 3
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Zio.
Max66 (Guest) 21-12-2025 15:51

Direi che vince Tien, ormai maturo per entrare a breve in top-10… certo non ricordo un’edizione next gen di livello cosi basso, con un solo giocatore in top-100

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo (Guest) 21-12-2025 12:55

Di sicuro sarà una bella partita molto combattuta. Il pronostico è lievemente a favore di Tien enzo

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Boga88
-1: Detuqueridapresencia