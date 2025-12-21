Learner Tien trionfa a Jeddah: titolo alle Next Gen ATP Finals e consacrazione tra i grandi del futuro? (Video)

Learner Tien continua la sua rapida ascesa e conquista il titolo delle Next Gen ATP Finals a Jeddah, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale. In una finale a senso unico, l’americano ha superato il belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-3(4), 4-2, 4-1, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’atto conclusivo di dodici mesi fa.

«Sono davvero felice – ha spiegato Tien –. Nel 2025 sono riuscito a centrare quasi tutti gli obiettivi che mi ero prefissato. Avevo una lunga lista di traguardi e poterli raggiungere mi rende molto soddisfatto». Il successo gli vale un premio di 502.250 dollari e l’ingresso in un club ristretto: Tien è soltanto il terzo testa di serie numero uno a vincere il torneo, dopo Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz.

La stagione 2025 del 20enne statunitense è stata di grande crescita: primo titolo ATP a Metz, cinque vittorie contro Top 10 e best ranking al numero 28 del mondo. Ora l’attenzione è già rivolta al 2026, che si aprirà all’Australian Open, dove lo scorso anno aveva impressionato diventando il più giovane a raggiungere gli ottavi di finale dai tempi di Rafael Nadal nel 2005. Al suo fianco continuerà a esserci Michael Chang, una presenza che Tien apprezza per la chiarezza e l’efficacia dei consigli nei momenti chiave.

In finale, Blockx aveva iniziato con grande solidità al servizio, ma la lucidità e la continuità di Tien negli scambi da fondo hanno fatto la differenza. Dopo aver vinto il tie-break del primo set, l’americano ha preso il controllo dell’incontro, chiudendo in meno di un’ora. «Sapevo che sarebbe stata dura – ha ammesso Tien –. Lui ha servito benissimo all’inizio, per questo sono ancora più contento di come ho gestito la partita».

Nonostante la sconfitta, il torneo resta molto positivo per Blockx, protagonista di una settimana di alto livello e primo belga a prendere parte alla manifestazione. Per Tien, invece, questo titolo rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso che lo proietta sempre più stabilmente tra i protagonisti del tennis che verrà, seguendo le orme di ex campioni Next Gen come Jannik Sinner e Alcaraz.

Next Gen ATP Finals 🌍 – Finale – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)

ATP Jeddah Learner Tien [1] Learner Tien [1] 4 4 4 Alexander Blockx [2] Alexander Blockx [2] 3 2 1 Vincitore: Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 4-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Tien 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Blockx 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 L. Tien 0-1 ace 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 6-4 3-3 → 4-3 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Tien 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Blockx 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-1 → 1-2 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Learner Tienvs Alexander Blockx