Learner Tien trionfa a Jeddah: titolo alle Next Gen ATP Finals e consacrazione tra i grandi del futuro? (Video)
Learner Tien continua la sua rapida ascesa e conquista il titolo delle Next Gen ATP Finals a Jeddah, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale. In una finale a senso unico, l’americano ha superato il belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-3(4), 4-2, 4-1, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’atto conclusivo di dodici mesi fa.
«Sono davvero felice – ha spiegato Tien –. Nel 2025 sono riuscito a centrare quasi tutti gli obiettivi che mi ero prefissato. Avevo una lunga lista di traguardi e poterli raggiungere mi rende molto soddisfatto». Il successo gli vale un premio di 502.250 dollari e l’ingresso in un club ristretto: Tien è soltanto il terzo testa di serie numero uno a vincere il torneo, dopo Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz.
La stagione 2025 del 20enne statunitense è stata di grande crescita: primo titolo ATP a Metz, cinque vittorie contro Top 10 e best ranking al numero 28 del mondo. Ora l’attenzione è già rivolta al 2026, che si aprirà all’Australian Open, dove lo scorso anno aveva impressionato diventando il più giovane a raggiungere gli ottavi di finale dai tempi di Rafael Nadal nel 2005. Al suo fianco continuerà a esserci Michael Chang, una presenza che Tien apprezza per la chiarezza e l’efficacia dei consigli nei momenti chiave.
In finale, Blockx aveva iniziato con grande solidità al servizio, ma la lucidità e la continuità di Tien negli scambi da fondo hanno fatto la differenza. Dopo aver vinto il tie-break del primo set, l’americano ha preso il controllo dell’incontro, chiudendo in meno di un’ora. «Sapevo che sarebbe stata dura – ha ammesso Tien –. Lui ha servito benissimo all’inizio, per questo sono ancora più contento di come ho gestito la partita».
Nonostante la sconfitta, il torneo resta molto positivo per Blockx, protagonista di una settimana di alto livello e primo belga a prendere parte alla manifestazione. Per Tien, invece, questo titolo rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso che lo proietta sempre più stabilmente tra i protagonisti del tennis che verrà, seguendo le orme di ex campioni Next Gen come Jannik Sinner e Alcaraz.
Next Gen ATP Finals 🌍 – Finale – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)
Centre Court – ore 18:00
Learner Tien vs Alexander Blockx
Però ha vinto il numero 1 sul numero 2. Il risultato ha rispettato il ranking, non è che abbiano fatto uno sport diverso.
Negli anni ho visto comunque tennisti senza colpi da ko e servizio importante entrare nei 10 e starci una carriera o quasi
Competizione ai titoli di coda. Levare queste regole inutili e dannose.
io lo vedo bene, poi con Chang è un’accoppiata perfetta, praticamente lo stesso tennis… sono abbastanza sicuro che Tien chiude la prossima stagione in top-10… Fonseca non so, c’ha sempre quella zavorra dei troppi chili di troppo, gran colpi, ma si muove malissimo in campo
@ Luigi (#4537558)
Ma cosa diabolico dici!!!?? Ha 20 anni appena compiuti ed è già numero 28 del mondo, ha tutte le potenzialità We migliorare e migliorerà col tempo tutti colpi! Paolo Lorenzi ha fatto best ranking numero 33 al
Mondo a 35 anni suonati! Per chiunque, se si applica seriamente, non è finita finché non è finita!!
Detu è quello che ne sa di più qua dentro enzo
Vittoria netta di Tien, ma era ampiamente prevedibile, non aveva avversari del suo livello oggi
Realisticamente può puntare alla top 20,ha comunque dei limiti molto importanti nel tennis di oggi,non ha un servizio performante,è un pó minuto e non ha un colpo da KO
@ Tecmoxninja (#4537548)
Livello basso? Non direi, è stato un eccellente torneo. Tien è un campione dai riflessi eccezionali. Il belga è un buon giocatore, ma il fatto che a 20 anni è appena entrato nei 100, non depone a suo favore. Peró farà una buona carriera. enzo
non credo che entrerà a breve… almeno non quest’anno.
Esito previsto, anche se non scontato. Secondo statunitense a vincere, dopo Brandon Nakashima nel 2022. Edizione di livello modesto, arrivederci alle Q degli AO.
Vabbè ma chi mizzica doveva vincerlo sto torneo, su! Tien doveva essere serio e fare come Fonseca e Mensik ma ovviamente è stato convinto dagli organizzatori a non farlo. Buono per la tasca non per la faccia. Non aveva certo bisogno di vincere le next gen uno già fortissimo a livello atp.
Solo uno ha battuto Tien in questo torneo ed e’ colui che moralmente e’ il vero vincitore del torneo.
Il suo nome e’ Rafael; il suo cognome e’ Jodar; la sua nazionalità e’ spagnola.
Ed il futuro sarà suo.
Direi che vince Tien, ormai maturo per entrare a breve in top-10… certo non ricordo un’edizione next gen di livello cosi basso, con un solo giocatore in top-100
Di sicuro sarà una bella partita molto combattuta. Il pronostico è lievemente a favore di Tien enzo