Open de Caen 2025: Gaston travolge Lorenzo Musetti e vola in finale

Hugo Gaston conquista un posto in finale all’Open de Caen 2025, torneo d’esibizione in scena in Normandia, superando Lorenzo Musetti con un netto 6-2 6-0. Il francese affronterà ora il connazionale Quentin Halys, numero 91 del ranking ATP, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio su Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6(7) 1-6 6-3.

La partita ha avuto un avvio apparentemente equilibrato, ma già nel terzo game Gaston ha trovato il primo break, portandosi sul 2-1 e prendendo progressivamente il controllo degli scambi. Un secondo break ha poi indirizzato definitivamente il primo set, chiuso sul 6-2. Nel secondo parziale non c’è stata praticamente storia: il transalpino ha alzato ulteriormente il livello, infilando sei game consecutivi e trasformando la frazione in un autentico monologo.

Il risultato è senza dubbio pesante, ma va contestualizzato. Per Musetti si trattava infatti del primo match ufficiale dopo oltre un mese di stop, periodo segnato anche dalla nascita del suo secondo figlio, Leandro, evento splendido che però inevitabilmente ha inciso su energie e preparazione. L’azzurro è in piena fase di costruzione e l’obiettivo, in questa fase, non è il risultato immediato ma il lavoro quotidiano.

Sotto lo sguardo del suo storico coach Simone Tartarini e della nuova figura entrata nel team, José Perlas, Musetti sta mettendo le basi per arrivare pronto all’Australian Open. L’Open de Caen rappresenta dunque un passaggio di rodaggio, utile per ritrovare sensazioni e ritmo partita, più che un vero banco di prova.





Marco Rossi