Open de Caen 2025: Gaston travolge Lorenzo Musetti e vola in finale
Hugo Gaston conquista un posto in finale all’Open de Caen 2025, torneo d’esibizione in scena in Normandia, superando Lorenzo Musetti con un netto 6-2 6-0. Il francese affronterà ora il connazionale Quentin Halys, numero 91 del ranking ATP, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio su Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6(7) 1-6 6-3.
La partita ha avuto un avvio apparentemente equilibrato, ma già nel terzo game Gaston ha trovato il primo break, portandosi sul 2-1 e prendendo progressivamente il controllo degli scambi. Un secondo break ha poi indirizzato definitivamente il primo set, chiuso sul 6-2. Nel secondo parziale non c’è stata praticamente storia: il transalpino ha alzato ulteriormente il livello, infilando sei game consecutivi e trasformando la frazione in un autentico monologo.
Il risultato è senza dubbio pesante, ma va contestualizzato. Per Musetti si trattava infatti del primo match ufficiale dopo oltre un mese di stop, periodo segnato anche dalla nascita del suo secondo figlio, Leandro, evento splendido che però inevitabilmente ha inciso su energie e preparazione. L’azzurro è in piena fase di costruzione e l’obiettivo, in questa fase, non è il risultato immediato ma il lavoro quotidiano.
Sotto lo sguardo del suo storico coach Simone Tartarini e della nuova figura entrata nel team, José Perlas, Musetti sta mettendo le basi per arrivare pronto all’Australian Open. L’Open de Caen rappresenta dunque un passaggio di rodaggio, utile per ritrovare sensazioni e ritmo partita, più che un vero banco di prova.
Marco Rossi
TAG: Lorenzo Musetti
Non ci siamo da anni e per qualunque tennista (preferibilmente nostrano) che ha una sconfitta apparentemente inattesa.
Un’esibizione per testare nuovi schemi, magari anche attrezzatura e scarpe dopo un mese di stop.
Poi magari sarà in regressione totale e uscirà dai 100 tornando ai challenger come spera qualcuno, ma credo che la realtà sia leggermente diversa.
@ no Sinner no Party (#4536232)
Sicuramente
E’ un peccato perchè questo Open di Caen è praticamente un quinto Slam e quindi capisco i commenti critici nei confronti di Lorenzo
Partita utile solo per le tasche di Musetti. Non penso che un’ora di gioco con Gaston (immagino il livello di Lorenzo) all’inizio della preparazione abbia un qualsivoglia significato tecnico. Ha fatto cassa.
Che monotonia, infilare sempre Sinner dappertutto, avreste anche rotto.
@ leopak (#4536248)
E’ in piena preparazione fisica…certo che madre natura non è stata gentile con te.
Se valutate un tennista da questo non ci siamo granché.
Sarebbe grave se fosse già in forma…
Gaston è un giocatore men che modesto. Però è volenteroso e non si arrende facilmente. Che dire di Musetti? Meglio non dire niente enzo
Musetti credo sia ormai cotto. peccato perchè è abbastanza giovane.
Ennesima riprova che a breve uscirà dalla top 100
Ok gli spot pubblicitari però …
Sinner e Alcaraz nel mirino,ci siamo quasi.
ma Lorenzo, cosa fai?
Riposati e allenati per l’anno prossimo, ma se proprio, proprio devi fare le esibizioni, cerca almeno di mettere via qualcosa per i bambini: quanto mai ti potranno pagare a Caen?
Va beh che sei l’atleta dell’anno …
Oh si scherza, state calmi
Mi stavo chiedendo se Sinner, con la mano sinistra legata dietro la schiena, sarebbe riuscito a fare almeno 3 game… chissà! 😉
Ma
Contento per Gaston..Un piccolo Tsonga!