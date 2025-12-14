Musetti punta il 2026: obiettivo colmare il divario con Sinner e Alcaraz
Lorenzo Musetti guarda al futuro con ambizione e grande lucidità. Dopo una stagione 2025 storica, culminata con l’ingresso per la prima volta in top 10 ATP, il tennista di Carrara non si nasconde e indica chiaramente l’obiettivo per il 2026: ridurre il divario che oggi lo separa da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
Musetti sta vivendo settimane di riconoscimenti e premi per quanto mostrato nell’ultimo anno, ma è inevitabile che lo sguardo sia già rivolto al prossimo passo. Un passo che, come lui stesso ammette, riguarda non solo il suo percorso personale, ma quello di tutto il gruppo dei migliori dieci giocatori del mondo, costretti a confrontarsi con il livello altissimo imposto dai due grandi dominatori del circuito.
Nelle dichiarazioni raccolte da Eurosport, Musetti ha analizzato con grande onestà la stagione appena conclusa e le sfide che lo attendono. Attualmente numero 6 del mondo e unico esponente del rovescio a una mano rimasto stabilmente in top 10 — una tradizione mai interrotta nella storia del ranking ATP — Lorenzo è consapevole che per continuare a crescere servirà un salto di qualità su più fronti.
Proprio in quest’ottica nasce la scelta di rafforzare il suo team. Accanto allo storico allenatore Simone Tartarini, che lo segue fin da junior, è entrato José Perlas, figura di grande esperienza nel circuito.
«È una persona importante, che penso possa darmi qualcosa in più oltre al mio allenatore storico», ha spiegato Musetti. «Il lavoro di squadra può portarci a fare passi avanti, a compiere il salto definitivo che sto cercando. Abbiamo iniziato la preparazione da due settimane, stiamo lavorando tanto e le sensazioni sono molto buone. La prima tappa sarà l’Australia: ho solo buoni propositi per questa nuova stagione».
Il 2025, pur senza titoli, ha rappresentato un punto di svolta sotto molti aspetti. Musetti ricorda diversi momenti chiave: la finale di Montecarlo, le semifinali al Roland Garros e, soprattutto, l’ingresso tra i primi dieci del mondo. Ma il ricordo più emozionante resta legato a Torino:
«La vittoria contro Alex De Minaur e l’accoglienza del pubblico sono stati qualcosa di davvero speciale, difficile da descrivere».
Dal punto di vista tecnico, il lavoro è chiaro: diventare più aggressivo e propositivo, adattandosi sempre di più alle esigenze del tennis moderno.
«Non si tratta solo di attaccare di più, ma di essere più incisivi fin dai primi colpi dello scambio. Stiamo andando in quella direzione», spiega il 23enne toscano.
Il tema centrale, però, resta il confronto con Sinner e Alcaraz. Musetti non evita l’argomento, anzi lo affronta a viso aperto:
«Questa stagione ha mostrato chiaramente la distanza che c’è tra loro e il resto del circuito. Sono entrambi un passo avanti a tutti. Ho deciso di inserire figure importanti nel mio team proprio per provare a colmare questo gap, che quest’anno è stato evidente. Il mio obiettivo è arrivare, in futuro, a occupare stabilmente quel terzo gradino del podio».
Parole che raccontano un giocatore maturo, consapevole e affamato, pronto a trasformare il grande 2025 in un trampolino verso qualcosa di ancora più grande. Il 2026 di Lorenzo Musetti parte da qui: dalla volontà di avvicinarsi ai migliori, senza paura e senza alibi.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Italiani, Lorenzo Musetti
8 commenti
Il terzo su terra è ormai una certezza,su questa superficie deve iniziare a vincere un titolo importante, credo sia quello l’obiettivo, la ciliegina sulla torta sarebbe battendo uno dei due.
È invece ancora molto distante su duro, meno su erba (ma sulla seconda si giocano pochi punti ), quindi su questa superficie è migliorare la risposta per essere subito aggressivo il vero obiettivo.
Il terzo posto deve iniziare a maturarlo nei primi mesi dove ha davvero la possibilità di fare molti punti data la stagione 2025.
Sodomizza il cetaceo, Lore’!
Deve solo accettare il suo livello (buonissimo) con i suoi difetti e ne ha….il primo è quello di non riconoscere i suoi difetti
Confermo quello che dici, unica nota stonata di Musetti che pensa di mettere subito in pratica le modifiche per diventare numero tre al mondo nel 2026, dal mio punto di vista non ha capito niente delle modifiche, se veramente sono modifiche giuste cioè modernizzare i colpi (poca apertura in risposta) se non sei al limite, il back e risposta bloccata non vanno mai usate, diventa poi più facile avvicinarsi alla linea di fondo campo e in automatico diventare più aggressivo…. per automatizzare il tutto ci vuole almeno un anno, con la possibilità nell’apprendimento di essere molto falloso e perdere posizioni
Sembra che i tifosi italiani temano la precarietà della carriera di Musetti. Io no. È un tennista fatto e finito, è vero che da lui ci si aspetta che alzi qualche coppa, ma ha un tennis solido, doti di coordinazione da alieno, ambizione enorme, dedizione al lavoro, una famiglia con stabili affetti, il successo economico, un buon rapporto con praticamente tutto l’ambiente tennistico, un rapporto speciale col suo formatore storico.
Per chi ama i numeri, e conta quindi i trofei, inutile ricordare la top 10 stabile.
Di lui mi è piaciuta la risposta in una intervista di qualche anno fa: “Intanto sono arrivato ad un livello professionistico, che era il mio sogno di bambino”, come dire, da qui parto e sono fortunato a poterlo fare.
Si dice sempre che Jannik è il figlio che moltissimi vorrebbero avere. E sono d’accordo, il nostro super-rosso è fantastico. Ma Lorenzo è forse il figlio da compatire perché, poverino, non ce la fa? Direi proprio che un po’ di giudizio in più non fa male.
Inizi a vincere qualche 250 se no entra in una spirale senza fine
Partiamo dal titolo: senza “provare” sembra che sia così presuntuoso da voler raggiungere i due alieni. “provare a colmare il divario” è diverso da “colmare il divario”.
Poi nell’intervista ha parlato di ridurre il gap, non di colmarlo…
Ho letto l’intervista nei giorni scorsi e dice che il suo obiettivo è avvicinarsi il più possibile a Sinner e Alcaraz cercando di raggiungere il terzo gradino del podio.
Obiettivo difficile, ma non impossibile se continuerà nei miglioramenti visti nel 2025.
Poi un paio di appunti:
attualmente non è il numero 6, ma otto. Con B.R. al sei.
Il rovescio ad una mano non è una tradizione MAI interrotta, c’è stata una finestra quando TsiTsi ne è uscito nel febbraio 2024…
Sperando che la testa resista!