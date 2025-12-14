Limoges 125 WTA 125 | Hard | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
14/12/2025 08:50 Nessun commento
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto)
Centre – ore 15:30
Anhelina Kalinina vs (2) Elsa Jacquemot Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Cristina Bucsa / (1) Shuai Zhang vs Elsa Jacquemot / Jessika Ponchet
Il match deve ancora iniziare
