WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

14/12/2025 08:50
Anhelina Kalinina - Foto getty images
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto)

Centre – ore 15:30
Anhelina Kalinina UKR vs (2) Elsa Jacquemot FRA Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare

(1) Cristina Bucsa ESP / (1) Shuai Zhang CHN vs Elsa Jacquemot FRA / Jessika Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare

