Tc Terranova, è un Olbia Challenger da record 8 mila spettatori al circolo e 1,8 milioni di contatti tv

Con un brindisi beneaugurante e un bilancio di tutto l’anno, cala il sipario sulla stagione 2025 del Tennis Club Terranova. Nella Club house del circolo, all’interno del parco “Fausto Noce” di Olbia, il direttivo ha infatti tracciato il bilancio dell’attività tennistica, che ha ospitato sui campi ben dodici eventi tra regionali, nazionali e internazionali. L’appuntamento clou è stato l’Olbia Challenger, il torneo Atp è tornato per il terzo anno di fila stracciando tutti i record, con ben 8mila spettatori sugli spalti, 1,8 milioni di persone collegate in tv e partite in onda in dieci Paesi nel mondo. Grandi vittorie per il tennis in carrozzina e racchette ancora impegnate per i campionati Assoluti regionali ancora in corso nel circolo olbiese. Per il 2026 novità strutturali e sportive.

SUCCESSI E NUMERI. «Il livello del circolo è altissimo»: lo attesta subito Franco Bellini, presidente Fitp, nella conferenza di bilancio del 2025. Cita il fresco successo di Luca Arca e Mario Cabras che si sono laureati campioni d’Italia di wheelchair a Sassuolo. «Inoltre, l’Olbia Challenger ha avuto un grande riscontro. Per questo diventa ancora più importante la vicinanza dell’amministrazione comunale, che fa tantissimo per il Tc Terranova, e l’apporto della Regione, attenta alle nostre problematiche e che sostiene i costi per condurre l’attività tennistica nell’isola, e le trasferte nella penisola».

Sui campi del circolo sono in corso gli Assoluti regionali di tennis, «i più frequentati della storia, con 328 atleti impegnati, e per noi il dodicesimo evento dell’anno», evidenzia il presidente del Tc Terranova, Giuseppe Bianco. Anche lui rivolge parole d’elogio per i campioni in carrozzina, «per la seconda volta consecutiva hanno conquistato lo scudetto. Siamo appena tornati da Sassuolo e lo dico: ci candidiamo a ospitare i Campionati assoluti italiani a squadre per il prossimo anno».

Dalla Club house del circolo annuncia un ulteriore restyling e ampliamento di tutta la struttura, che conta già 7 campi di cui due al coperto, un bar e la palestra: «Al momento c’è un cantiere: sorgeranno un nuovo campo da tennis e due campi da padel, contiamo che i lavori finiscano a inizio 2026». La stagione per le racchette olbiesi è stata intensa, «la squadra di B1 ha fatto molto bene, siamo arrivati a un soffio dalla promozione in Serie A e abbiamo disputato un grande campionato – commenta Bianco – con quattro giocatori arrivati direttamente dal vivaio del nostro circolo». Daniel Frasconi e Diletta Rasenti hanno conquistato i titoli sardi under 14 e il primo si è qualificato agli Internazionali d’Italia giovanili. «Frutto del valore tecnico ma anche del livello dei nostri istruttori che seguono 160 allievi della scuola tennis. Anche il numero dei soci è importante, è passato nell’ultimo anno da 140 a 196 iscritti, tra cui ex tennisti che tornano a giocare».

FIORE ALL’OCCHIELLO. L’evento clou dell’anno è stata la terza edizione dell’Olbia Challenger. Il torneo Atp ospitato a ottobre ha fatto registrare numeri incredibili: ben 8mila spettatori, 1,8 milioni di persone che hanno seguito le partite attraverso le dirette su Supertennis, la manifestazione è andata in onda in 10 Paesi nel mondo «e il parterre dei giocatori è stato superlativo. Basti pensare a Carreño Busta che dopo di noi ha disputato la finale della Coppa Davis contro l’Italia. La Regione ha investito sull’evento e i numeri sono tutti dalla nostra anche per il futuro. Bilancio più che positivo e per questo ringraziamo anche il Comune e gli sponsor. Il Banco di Sardegna ci sostiene ora per gli Assoluti e speriamo sia nostro partner per il Challenger del 2026».

Tra gli appassionati della racchetta, all’ultimo appuntamento dell’anno non è voluto mancare Roberto Li Gioi, consigliere del M5s: «Giusto che il tennis club e la cittadella sportiva dove ci troviamo abbiano il loro riconoscimento, rafforzano e portano avanti l’esigenza di promuovere queste realtà che oltre al valore sportivo portano nel territorio un risvolto sociale».