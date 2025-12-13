Taylor Townsend chiude una stagione straordinaria e cambia allenatore

La stagione 2025 di Taylor Townsend è stata, senza alcun dubbio, una delle migliori — se non la migliore — della sua carriera. La tennista statunitense può guardare all’anno appena concluso con grande orgoglio, soprattutto per quanto fatto in doppio, specialità nella quale si è confermata ai vertici assoluti del circuito mondiale.

Sul piano del singolare, Townsend non è riuscita a chiudere tra le prime cento del ranking WTA, fermandosi alla posizione n.117. Un dato che va però contestualizzato: nel corso della stagione ha disputato appena 15 tornei, rendendo estremamente complicato costruire una continuità di risultati tale da risalire la classifica. Nonostante ciò, resta comunque significativo il raggiungimento degli ottavi di finale allo US Open, uno dei momenti più importanti del suo 2025 individuale.

È nel doppio, però, che Townsend ha vissuto un’annata semplicemente straordinaria. Il bilancio parla chiaro: 47 vittorie e 11 sconfitte, con quattro titoli conquistati nel corso della stagione. Numeri che le hanno permesso di chiudere l’anno come seconda miglior giocatrice di doppio al mondo, raggiungendo anche il numero uno del ranking WTA e coronando il tutto con il trionfo agli Australian Open. Un momento di forma eccezionale, che l’ha definitivamente consacrata come una delle specialiste più forti del circuito.

Proprio per questo, la notizia arrivata nelle ultime ore ha colto molti di sorpresa. Taylor Townsend non proseguirà il rapporto di collaborazione con il suo allenatore, John Williams, con il quale lavorava dal 2021. È stato lo stesso Williams a confermare la fine del loro percorso comune, una decisione che ha inevitabilmente acceso interrogativi e curiosità tra addetti ai lavori e appassionati.

Si tratta di un cambiamento importante, soprattutto perché arriva subito dopo la stagione più brillante della carriera di Townsend. Le motivazioni della scelta non sono state rese note, ma nel tennis professionistico non è raro che, anche dopo grandi successi, un’atleta senta il bisogno di aprire un nuovo capitolo per continuare a crescere.

Il 2026 rappresenterà dunque una nuova fase per Taylor Townsend: con la consapevolezza dei traguardi raggiunti, la forza derivante dai successi recenti e ora anche la sfida di costruire un nuovo percorso tecnico. Resta da vedere come si evolverà questa scelta, ma una cosa è certa: dopo il 2025, Townsend ha dimostrato di poter stare stabilmente ai massimi livelli del tennis mondiale.