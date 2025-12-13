WTA 500 Brisbane e WTA 250 Auckland: Entry list Md. In nuova Zelanda c’è Elisabetta Cocciaretto
L’entry list del torneo WTA 500 di Brisbane e WTA 250 di Auckland, in programma dal 5 all’11 gennaio sui campi in cemento
🇦🇺 WTA 500 Brisbane – Entry list Md
1. Aryna Sabalenka 🇧🇾 (1)
2. Amanda Anisimova 🇺🇸 (4)
3. Elena Rybakina 🇰🇿 (5)
4. Jessica Pegula 🇺🇸 (6)
5. Madison Keys 🇺🇸 (7)
6. Mirra Andreeva 🇷🇺 (9)
7. Ekaterina Alexandrova 🇷🇺 (10)
8. Clara Tauson 🇩🇰 (12)
9. Linda Noskova 🇨🇿 (13)
10. Liudmila Samsonova 🇷🇺 (17)
11. Karolina Muchova 🇨🇿 (19)
12. Diana Shnaider 🇷🇺 (21)
13. Leylah Fernandez 🇨🇦 (22)
14. Jelena Ostapenko 🇱🇻 (23)
15. Paula Badosa 🇪🇸 (25)
16. Marta Kostyuk 🇺🇦 (26)
17. Dayana Yastremska 🇺🇦 (27)
18. Sofia Kenin 🇺🇸 (28)
19. Veronika Kudermetova 🇷🇺 (30)
20. McCartney Kessler 🇺🇸 (31)
21. Anna Kalinskaya 🇷🇺 (33)
22. Marketa Vondrousova 🇨🇿 (34)
23. Daria Kasatkina 🇦🇺 (37)
24. Ann Li 🇺🇸 (38)
25. Jaqueline Cristian 🇷🇴 (39)
26. Karolina Pliskova 🇨🇿 (PR40)
27. Marie Bouzkova 🇨🇿 (42)
28. Sorana Cirstea 🇷🇴 (43)
29. Ashlyn Krueger 🇺🇸 (44)
30. Tatjana Maria 🇩🇪 (45)
31. Anastasia Pavlyuchenkova 🇷🇺 (47)
32. Emiliana Arango 🇨🇴 (49)
33. Anastasia Potapova 🇦🇹 (50)
34. Cristina Bucsa 🇪🇸 (54)
35. Magdalena Frech 🇵🇱 (58)
36. Elsa Jacquemot 🇫🇷 (59)
37. Tereza Valentova 🇨🇿 (60)
38. Hailey Baptiste 🇺🇸 (61)
🇳🇿 WTA 250 Auckland – Entry list Md
1. Elina Svitolina 🇺🇦 (14)
2. Emma Navarro 🇺🇸 (15)
3. Iva Jovic 🇺🇸 (35)
4. Alexandra Eala 🇵🇭 (52)
5. Janice Tjen 🇮🇳 (53)
6. Magda Linette 🇵🇱 (55)
7. Xinyu Wang 🇨🇳 (56)
8. Peyton Stearns 🇺🇸 (63)
9. Sonay Kartal 🇬🇧 (69)
10. Donna Vekic 🇭🇷 (70)
11. Francesca Jones 🇬🇧 (74)
12. Varvara Gracheva 🇫🇷 (77)
13. Camila Osorio 🇨🇴 (78)
14. Renata Zarazua 🇲🇽 (79)
15. Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (81)
16. Petra Marcinko 🇭🇷 (82)
17. Caty McNally 🇺🇸 (83)
18. Ella Seidel 🇩🇪 (84)
19. Alycia Parks 🇺🇸 (85)
20. Lulu Sun 🇳🇿 (90)
21. Panna Udvardy 🇭🇺 (91)
22. Sara Bejlek 🇭🇷 (92)
