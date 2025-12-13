Rafael Nadal operato alla mano: “Niente Australian Open 2026” (con il sorriso)

Non lo diciamo noi, attenzione: lo dice lui. Con il sorriso sulle labbra e la solita ironia che lo contraddistingue, Rafael Nadal ha annunciato l’ultimo intervento chirurgico a cui si è sottoposto.

Neanche dopo oltre un anno dal ritiro dalle competizioni Rafa riesce a evitare il bisturi. In questa occasione il campione maiorchino si è recato a Barcellona per operarsi a causa di un fastidio al braccio destro, più precisamente alla mano, che si trascinava da parecchio tempo. La diagnosi è stata chiara: artrosi severa dell’articolazione trapezio-metacarpale, un problema tutt’altro che banale dopo una carriera vissuta sempre al massimo sforzo.

Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto! Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025

Come sempre, però, Nadal ha scelto di raccontare tutto con leggerezza e positività, affidandosi ai social per aggiornare i tifosi e sdrammatizzare la situazione. E non è mancata la battuta, inevitabile, sul calendario:

«Mi sa che non potrò giocare l’@AustralianOpen a gennaio

Ho dovuto sottopormi a un intervento alla mano per un problema che mi portavo dietro da molto tempo, ma spero di stare bene presto! »

Al di là dell’ironia, il messaggio è chiaro: l’operazione non desta particolare preoccupazione e rientra in un percorso naturale dopo tanti anni di stress fisico ai massimi livelli. Lo stesso Rafa ha assicurato di sentirsi fiducioso e di aspettarsi una pronta ripresa.





Francesco Paolo Villarico