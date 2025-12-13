Notizie dal mondo Copertina, Generica

Rafael Nadal operato alla mano: “Niente Australian Open 2026” (con il sorriso)

13/12/2025 08:57 3 commenti
Rafael Nadal nella foto - Foto Getty Images
Non lo diciamo noi, attenzione: lo dice lui. Con il sorriso sulle labbra e la solita ironia che lo contraddistingue, Rafael Nadal ha annunciato l’ultimo intervento chirurgico a cui si è sottoposto.
Neanche dopo oltre un anno dal ritiro dalle competizioni Rafa riesce a evitare il bisturi. In questa occasione il campione maiorchino si è recato a Barcellona per operarsi a causa di un fastidio al braccio destro, più precisamente alla mano, che si trascinava da parecchio tempo. La diagnosi è stata chiara: artrosi severa dell’articolazione trapezio-metacarpale, un problema tutt’altro che banale dopo una carriera vissuta sempre al massimo sforzo.

Come sempre, però, Nadal ha scelto di raccontare tutto con leggerezza e positività, affidandosi ai social per aggiornare i tifosi e sdrammatizzare la situazione. E non è mancata la battuta, inevitabile, sul calendario:
«Mi sa che non potrò giocare l’@AustralianOpen a gennaio
Ho dovuto sottopormi a un intervento alla mano per un problema che mi portavo dietro da molto tempo, ma spero di stare bene presto! »

Al di là dell’ironia, il messaggio è chiaro: l’operazione non desta particolare preoccupazione e rientra in un percorso naturale dopo tanti anni di stress fisico ai massimi livelli. Lo stesso Rafa ha assicurato di sentirsi fiducioso e di aspettarsi una pronta ripresa.



Francesco Paolo Villarico

3 commenti

JannikUberAlles 13-12-2025 10:36

Scritto da il capitano
È stato operato al braccio destro, quello che usava per ravanarsi. Buona guarigione Rafa. Vamos.

In carriera si stima che sia stato più alto il numero delle ravanate piuttosto che quello dei rovesci!

 3
Betafasan 13-12-2025 09:39

Hai avuto tantissimo dalla vita …ora qualcosa devi dare indietro…

 2
il capitano 13-12-2025 09:08

È stato operato al braccio destro, quello che usava per ravanarsi. Buona guarigione Rafa. Vamos.

 1
