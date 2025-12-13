I migliori tornei della stagione Challenger premiati dall’ATP

Mentre il circuito ATP ha già assegnato tutti i riconoscimenti relativi alla stagione, anche il “fratello minore”, l’ATP Challenger Tour, ha ufficializzato i propri premi annuali. Tra questi figura uno dei riconoscimenti più attesi: quello ai migliori tornei dell’anno, suddivisi per categoria.

Per il 2025, l’ATP ha scelto di premiare cinque eventi, uno per ciascun livello del circuito Challenger, valorizzando così la qualità organizzativa, i servizi offerti ai giocatori, la capacità di attrarre pubblico e il contributo al movimento tennistico locale.

I tornei vincitori sono

Challenger 175 di Bordeaux (Francia)

Challenger 125 di Manama (Bahrein)

Challenger 100 di Bloomfield Hills (Stati Uniti)

Challenger 75 di Curitiba (Brasile)

Challenger 50 di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Si tratta di cinque appuntamenti che, nel corso della stagione, si sono distinti per organizzazione, atmosfera e qualità sportiva, confermandosi tappe fondamentali per la crescita dei giocatori che ambiscono a entrare stabilmente nel circuito principale.





Marco Rossi