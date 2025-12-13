Limoges 125 WTA 125 | Hard | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
13/12/2025 08:24
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)
Centre – ore 16:30
(1) Cristina Bucsa vs Anhelina Kalinina Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare
Anna-Lena Friedsam vs (2) Elsa Jacquemot Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
