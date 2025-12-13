WTA 125 Limoges Copertina, WTA

WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

13/12/2025 08:24 Nessun commento
Anhelina Kalinina - Foto getty images
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)

Centre – ore 16:30
(1) Cristina Bucsa ESP vs Anhelina Kalinina UKR Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare

Anna-Lena Friedsam GER vs (2) Elsa Jacquemot FRA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

