WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

12/12/2025 08:45
Cristina Bucsa nella foto
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Centre – ore 11:30
Anhelina Kalinina UKR vs (5) Alycia Parks USA Inizio 11:30
Il match deve ancora iniziare

(1) Cristina Bucsa ESP vs (6) Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

Anna Siskova CZE vs (2) Elsa Jacquemot FRA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Anna-Lena Friedsam GER vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare

Jesika Maleckova CZE / Nika Radisic SLO vs Elsa Jacquemot FRA / Jessika Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Cristina Bucsa ESP / (1) Shuai Zhang CHN vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare

