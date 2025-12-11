Roger Federer torna in Australia: sarà presente all’Open d’Australia 2026

Roger Federer tornerà in Australia sei anni dopo la sua ultima visita. L’ex campione svizzero, 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam, ha annunciato attraverso un breve video sui propri canali social che sarà presente all’Open d’Australia 2026.

Nel messaggio – registrato in un paesaggio innevato della Svizzera – Federer ha spiegato con tono leggero la ragione del suo prossimo viaggio: «Fa molto freddo in Svizzera, ho bisogno di partire e tornare nell’emisfero sud», ha dichiarato, confermando così il suo rientro a Melbourne.

🇨🇭✈️🇦🇺 Roger Federer is heading back to Australia for the first time since 2020 pic.twitter.com/sL3fSjQWvC — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 11, 2025

L’ultima presenza dell’ex numero uno del mondo in Australia risale al 2020, anno in cui disputò il suo ultimo Australian Open da giocatore. La sua partecipazione all’edizione 2026 non sarà, ovviamente, come atleta, ma rappresenta comunque un ritorno significativo per un torneo con cui Federer ha sempre avuto un legame speciale, avendolo conquistato per sei volte nel corso della sua carriera.

La sua presenza a Melbourne Park avverrà in un contesto che continua a celebrare la figura dello svizzero anche dopo il ritiro, e si inserisce in una fase in cui Federer sta tornando a essere sempre più attivo nel mondo del tennis attraverso eventi, iniziative commerciali e apparizioni pubbliche.

Non è ancora stato specificato quale ruolo avrà durante il torneo – se come ospite, testimonial o coinvolto in iniziative speciali – ma il suo ritorno è già motivo di grande interesse per gli appassionati.





Francesco Paolo Villarico