Federer avverte la nuova generazione: “Puntate alle stelle, ma sappiate che sarà una battaglia”
Quando parla Roger Federer, il mondo del tennis si ferma ad ascoltare. Il 20 volte campione Slam, una delle figure più influenti e rispettate della storia dello sport, ha condiviso un messaggio diretto alle nuove generazioni di tennisti, un vero e proprio vademecum per chi sogna di emergere nel circuito professionistico.
Durante un evento organizzato da Mercedes-Benz, brand di cui è ambasciatore, Federer ha invitato i giovani a coltivare ambizione, consapevolezza dei propri mezzi. Parole semplici, ma dense dell’esperienza di chi ha attraversato due decenni di tennis ai massimi livelli.
“Il mio consiglio per i professionisti emergenti è di impegnarsi. Puntare alle stelle, atterrare sulla luna, provarci davvero, lavorare duro, divertirsi, ma capire che sarà una battaglia e che a volte farete uno o due passi indietro”, ha affermato lo svizzero.
Un messaggio che racchiude l’essenza della sua carriera: talento sì, ma soprattutto lavoro, disciplina e capacità di affrontare i momenti difficili. Federer ha ricordato che nessun percorso al vertice è lineare, e che gli ostacoli non rappresentano un fallimento, bensì una parte inevitabile del cammino.
