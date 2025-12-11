Lorenzo Musetti è l’Atleta dell’anno per la Gazzetta dello Sport

Lorenzo Musetti è l’Atleta dell’anno 2025 per la Gazzetta dello Sport. Il noto quotidiano sportivo assegnerà 11 riconoscimenti ad altrettanti sportivi in 9 differenti categorie in una serata di gala che andrà in scena a Milano. Attraverso il suo sito ufficiale sono stati annunciati i vincitori, che vedono il tennista toscano come Atleta dell’anno, insieme a Paola Egonu al femminile.

🇮🇹🏆 Gazzetta dello Sport name Lorenzo Musetti as their ‘Italian Athlete of the Year’ Award winner pic.twitter.com/ZuXjULNlDA — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 11, 2025

Luka Modric e Federica Brignone hanno vinto la categoria “Leggenda”, mentre la performance dell’anno è di Lautaro Martinez, calciatore argentino dell’Inter di Milano. Ferdinando “Fefé” De Giorgi è l’allenatore dell’anno per la Gazzetta dello Sport. La rivelazione del 2025 è Simone Cerasuolo, promessa del nuoto italiano. Il Napoli Calcio, campione d’Italia nello scorso campionato di Serie A riceverà il premio di squadra dell’anno. Un altro premio è assegnato al tennis: la squadra italiana di Coppa Davis verrà premiata come “Impresa dell’anno”.

Mario Cecchi