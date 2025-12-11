Sanzione di 20 anni per Quentin Folliot: una delle pene più dure nella storia della ITIA

La ITIA, l’ente responsabile dell’integrità nel tennis mondiale, ha annunciato questa mattina una delle sanzioni più severe mai applicate nel circuito. Il francese Quentin Folliot, ex numero 488 del ranking ATP nel 2022, è stato squalificato per 20 anni a seguito di una lunga indagine che ha accertato ben 27 violazioni del Programma Anticorruzione del Tennis, tutte legate al risultato delle partite.

Folliot, che non scendeva in campo dal 2024 dopo essere stato sospeso in via provvisoria, è stato ritenuto colpevole di una serie estesa e sistematica di comportamenti illeciti. La durata della squalifica — che scadrà nel 2044 — equivale di fatto alla fine della sua carriera sportiva.

Il giocatore francese, in passato molto critico nei confronti della ITIA, potrebbe ora decidere di portare il caso dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), ma la gravità e il numero delle violazioni rendono assai difficile immaginare un ribaltamento completo del verdetto.





Marco Rossi