Il WTA Tour annuncia il nuovo sponsor principale

“WTA Tour driven by Mercedes Benz”, così recita una clip video di notevole impatto che annuncia sui social un’importante partnership per il circuito femminile nella prossima stagione. La storica casa automobilista di Stoccarda, da moltissimi anni nel tennis maschile con la sponsorizzazione diritta di vari tornei (tra cui quello ospitato nella sua città sull’erba in preparazione a Wimbledon) ha siglato un accordo commerciale con la WTA, diventando il partner principale della stagione femminile a partire dal prossimo 1° gennaio 2026.

L’obiettivo condiviso tra la WTA e Mercedes-Benz è quello di offrire al tennis femminile una visibilità ancora maggiore e accelerarne la forte crescita a livello globale. In qualità di Premier Partner e Exclusive Automobile Partner della WTA, Mercedes-Benz sarà presente nei tornei WTA 1000, 500 e 250 a partire dal 2026, con l’intento di creare esperienze uniche per giocatrici, fan e ospiti. “La partnership sottolinea l’ambizione di Mercedes-Benz di elevare lo sport su un palcoscenico mondiale e il suo impegno nel valorizzare il movimento femminile, ispirando la prossima generazione di giocatrici e appassionati”, si legge nel comunicato che annuncia l’accordo.

Driving the future of tennis We’re thrilled to announce that Mercedes-Benz is the new Premier Partner and Exclusive Automotive Partner of the WTA Tour, starting in 2026 pic.twitter.com/vql7UIxQaB — wta (@WTA) December 10, 2025

Marina Storti, CEO di WTA Ventures, ha commentato con queste parole la novità: “Siamo davvero entusiasti di accogliere Mercedes-Benz come Premier Partner del WTA Tour. Questa partnership di lungo periodo rappresenta una visione condivisa e un forte impegno verso il futuro del tennis femminile, e non vediamo l’ora di lavorare insieme per far crescere ulteriormente il nostro sport. Ottenere la collaborazione di un partner così solido e affidabile è un momento cruciale per WTA Ventures, mentre continuiamo il nostro percorso per accelerare la crescita della WTA come il palcoscenico in cui il tennis femminile brilla. Mercedes-Benz — sinonimo di eleganza senza tempo, innovazione e dedizione assoluta all’eccellenza — si integra perfettamente con questa ambizione. Siamo orgogliosi di unire le forze con un marchio così straordinario mentre entriamo in una nuova ed entusiasmante era per il tennis femminile.”

Mathias Geisen, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group, ha dichiarato: “Il tennis è sempre stato nel cuore di Mercedes-Benz — uno sport che si fonda su dedizione, responsabilità e sicurezza di sé. In qualità di partner mondiale d’eccellenza, la nostra nuova partnership di lungo periodo con la WTA riflette il nostro forte impegno non solo verso lo sport, ma anche verso i valori che esso rappresenta.”

Mario Cecchi