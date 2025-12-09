ATP Award 2025: Carlos Alcaraz vince lo “Stefan Edberg Sportsmanship Award”

È Carlos Alcaraz il vincitore del prestigioso “Stefan Edberg Sportsmanship Award” 2025, riconoscimento assegnato dall’ATP a un giocatore che si è distinto nell’anno per un comportamento esemplare dentro e fuori dal campo. Per il giovane spagnolo si tratta del secondo titolo di tennista più sportivo in carriera dopo quello ottenuto nel 2023. Insieme ad Alcaraz, erano candidati al premio Felix Auger-Aliassime e gli ex vincitori Grigor Dimitrov e Casper Ruud. I nominativi per la categoria Sportsmanship sono stati determinati da una votazione dell’International Tennis Writers’ Association (ITWA), mentre — per la prima volta — il vincitore è stato scelto tramite una votazione riservata ai membri dell’esclusivo ATP No. 1 Club, composto dai 29 giocatori (attuali ed ex) che hanno raggiunto la vetta del ranking mondiale.

Il 22enne di El Palmar ha chiuso la stagione da n.1 ATP per la seconda volta in carriera, al termine di una stagione che l’ha visto trionfare in otto trofei, inclusi due titoli del Grande Slam (Roland Garros e Us Open), registrando un eccellente bilancio di 71 vittorie e 9 sconfitte.

“Uno dei momenti più emblematici del fair play di Alcaraz è arrivato quest’anno al Roland Garros, durante il suo match di quarto turno contro Ben Shelton. In un punto spettacolare, lo spagnolo si è allungato completamente a rete per una volée che sembrava vincente. L’arbitro gli aveva inizialmente assegnato il punto, ma Alcaraz ha subito segnalato di aver perso la presa della racchetta al momento dell’impatto con la palla — un dettaglio che, secondo il regolamento, rendeva il colpo non valido. Il punto, dunque, è andato a Shelton”, si legge sulla nota di ATP che annuncia il premio. “Mi sarei sentito in colpa se non avessi detto nulla,” ha dichiarato Alcaraz dopo l’incontro.

Il premio “Sportsmanship” fu vinto da Stefan Edberg per cinque volte tra il 1988 e 1995, e l’anno successivo fu deciso di intitolare questo prestigioso riconoscimento proprio allo svedese, per la sua impeccabile condotta dentro e fuori dal campo. Dal 2004 e al 2021, Roger Federer e Rafael Nadal se lo sono divisi con 13 titoli per lo svizzero e 5 per lo spagnolo.

Marco Mazzoni