Bolelli-Vavassori, il pubblico li premia ancora: seconda volta da “Fans’ Favourite”

Per il secondo anno di fila, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati votati dai tifosi come coppia di doppio preferita dell’anno agli ATP Awards 2025. Un riconoscimento che conferma la popolarità e la continuità del duo azzurro, protagonista di una stagione ricca di risultati e di grande visibilità internazionale.

Nel corso del 2025, Bolelli e Vavassori hanno conquistato quattro titoli ATP, raggiunto per il secondo anno consecutivo la finale dell’Australian Open e ottenuto una nuova qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino, dove hanno potuto giocare in casa davanti a un pubblico particolarmente caloroso.

In un messaggio dedicato ai tifosi, Bolelli ha espresso tutta la gratitudine della coppia: “Vorrei ringraziare tutti voi. Siamo davvero felici di vincere il premio dei Fans’ Favourite per il secondo anno. Speriamo che vi divertiate a seguirci durante la stagione. Siamo carichi per il nuovo anno, abbiamo già iniziato a lavorare. A presto.”

Anche Vavassori ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno ricevuto: “Grazie mille per aver votato per noi. Siamo molto contenti di vincere per la seconda volta. È stata una grande stagione e il vostro supporto a Torino è stato incredibile. Ci vediamo presto in Australia, e forza!”

Il 2025 li ha visti partire fortissimo: titolo all’ATP 250 di Adelaide e una striscia di nove vittorie consecutive. Dopo la sconfitta in finale a Melbourne, i due italiani si sono immediatamente ripresi vincendo l’ATP 500 di Rotterdam, per poi aggiungere altri due importanti successi a Amburgo e Washington D.C.

La loro stagione si è chiusa nuovamente a Torino, dove hanno raggiunto le semifinali delle Finals. Il loro bilancio complessivo del 2025 parla di 37 vittorie e 22 sconfitte.

Con questo riconoscimento, Bolelli e Vavassori diventano la prima coppia a imporsi come “Fans’ Favourite” per due anni consecutivi dai tempi dei fratelli Bob e Mike Bryan, dominatori della categoria tra il 2005 e il 2017.

Un risultato che conferma la crescita del doppio italiano e il forte legame che il duo ha costruito con il pubblico internazionale.





Francesco Paolo Villarico