Pubblicate le Entry List dell’Australian Open 2026: definiti giocatori ammessi. 11 azzurri al via tra Md maschile e femminile. Bronzetti fuori di cinque posti

L’Open d’Australia 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio, ha ufficializzato le proprie entry list dei tabelloni di singolare maschile e femminile.

Nel torneo maschile, l’ultimo giocatore a entrare per ranking è l’argentino Thiago Tirante, attuale numero 101 del mondo. Sono invece quattro i tennisti che hanno beneficiato del Ranking Protetto, ottenendo così un posto diretto nel tabellone:

– Thanasi Kokkinakis 🇦🇺

– Emil Ruusuvuori 🇫🇮

– Juncheng Shang 🇨🇳

– Zhizhen Zhang 🇨🇳

Nel torneo femminile, l’ultima giocatrice ammessa per classifica è la francese Leolia Jeanjean, n.103 WTA. In questo caso, hanno utilizzato il Ranking Protetto:

– Karolina Pliskova 🇨🇿

– Wang Yafan 🇨🇳

– Mananchaya Sawangkaew 🇹🇭

Tra le assenze già confermate, spiccano tre nomi rilevanti:

– Danielle Collins 🇺🇸

– Ons Jabeur 🇹🇳

– Holger Rune 🇩🇰

Tutti e tre saranno fuori per infortunio o gravidanza nel caso della Jabeur.

Lista dei giocatori Alternates

Conosciute le entry list, emerge anche la lista dei tennisti che necessitano di forfait dell’ultimo momento per essere ammessi direttamente al tabellone principale, evitando così la fase di qualificazione.

Alternates torneo maschile

Vit Kopriva 🇨🇿

Carlos Taberner 🇪🇸

Yannick Hanfmann 🇩🇪

Ignacio Buse 🇵🇪

Román Burruchaga 🇦🇷

Alternates torneo femminile

Polina Kudermetova 🇷🇺

Veronika Erjavec 🇸🇮

Katie Boulter 🇬🇧

Anastasia Zakharova 🇷🇺

Lucia Bronzetti 🇮🇹

Da segnalare la presenza dell’azzurra Lucia Bronzetti, attualmente quinta nella lista d’attesa, e quella di Katie Boulter, nome di spicco che rischia di dover disputare le qualificazioni.

Carlos Alcaraz 🇪🇸Alexander Zverev 🇩🇪Novak Djokovic 🇷🇸Felix Auger-Aliassime 🇨🇦Taylor Fritz 🇺🇸Alex De Minaur 🇦🇺Ben Shelton 🇺🇸Jack Draper 🇬🇧11. Alexander Bublik 🇰🇿12. Casper Ruud 🇳🇴13. Daniil Medvedev 🇷🇺14. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸16. Andrey Rublev 🇷🇺17. Jiří Lehečka 🇨🇿18. Karen Khachanov 🇷🇺19. Jakub Mensik 🇨🇿20. Tommy Paul 🇺🇸21. Francisco Cerúndolo 🇦🇷23. Denis Shapovalov 🇨🇦24. Joao Fonseca 🇧🇷25. Tallon Griekspoor 🇳🇱27. Cameron Norrie 🇬🇧28. Learner Tien 🇺🇸29. Arthur Rinderknech 🇫🇷30. Frances Tiafoe 🇺🇸31. Valentin Vacherot 🇲🇨32. Tomáš Macháč 🇨🇿33. Brandon Nakashima 🇺🇸34. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷35. Corentin Moutet 🇫🇷36. Jaume Munar 🇪🇸37. Ugo Humbert 🇫🇷38. Alex Michelsen 🇺🇸40. Arthur Fils 🇫🇷41. Gabriel Diallo 🇨🇦42. Alexandre Muller 🇫🇷43. Zizou Bergs 🇧🇪44. Grigor Dimitrov 🇧🇬45. Sebastián Báez 🇦🇷46. Daniel Altmaier 🇩🇪47. Nuno Borges 🇵🇹48. Sebastian Korda 🇺🇸49. Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷50. Reilly Opelka 🇺🇸51. Fábián Marozsán 🇭🇺52. Miomir Kecmanović 🇷🇸53. Jenson Brooksby 🇺🇸54. Alexei Popyrin 🇦🇺55. Márton Fucsovics 🇭🇺56 PR. Juncheng Shang 🇨🇳57. Damir Džumhur 🇧🇦58. Valentin Royer 🇫🇷59. Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷60. Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷60 PR. Zhang Zhizhen 🇨🇳61. Francisco Comesaña 🇦🇷62. Aleksandar Kovacevic 🇺🇸64. Kamil Majchrzak 🇵🇱65. Terence Atmane 🇫🇷66. Marcos Giron 🇺🇸67. Arthur Cazaux 🇫🇷68. Gaël Monfils 🇫🇷69. Adrian Mannarino 🇫🇷70. Ethan Quinn 🇺🇸71. Jacob Fearnley 🇬🇧72. Mariano Navone 🇦🇷73. Hubert Hurkacz 🇵🇱75. Marin Čilić 🇭🇷76. Jesper de Jong 🇳🇱77. Botic van de Zandschulp 🇳🇱78. Adam Walton 🇦🇺79. Filip Misolic 🇦🇹80. Cristian Garín 🇨🇱81. Alejandro Tabilo 🇨🇱82. Aleksandar Vukic 🇦🇺83. Hamad Medjedovic 🇷🇸83 PR. Emil Ruusuvuori 🇫🇮84. Jan-Lennard Struff 🇩🇪84 PR. Thanasi Kokkinakis 🇦🇺85. Juan Manuel Cerúndolo 🇦🇷86. Raphaël Collignon 🇧🇪88. Emilio Nava 🇺🇸89. Pablo Carreño Busta 🇪🇸90. Dalibor Svrcina 🇨🇿91. Eliot Spizzirri 🇺🇸92. Quentin Halys 🇫🇷93. Roberto Bautista Agut 🇪🇸94. Shintaro Mochizuki 🇯🇵95. Pedro Martínez 🇪🇸96. Benjamin Bonzi 🇫🇷97. Alexander Shevchenko 🇰🇿98. Hugo Gaston 🇫🇷99. Laslo Djere 🇷🇸100. Tristan Schoolkate 🇦🇺101. Thiago Agustín Tirante 🇦🇷

Wildcards

James Duckworth 🇦🇺

Patrick Kypson 🇺🇸

Bu Yunchaokete 🇨🇳

Australian Open 2026 – Entry List Femminile (con bandierine 🇦🇺)

(classifica al 9 dicembre 2025)

Aryna Sabalenka 🇧🇾

Iga Swiatek 🇵🇱

Coco Gauff 🇺🇸

Amanda Anisimova 🇺🇸

Elena Rybakina 🇰🇿

Jessica Pegula 🇺🇸

Madison Keys 🇺🇸

Jasmine Paolini 🇮🇹

Mirra Andreeva 🇷🇺

Ekaterina Alexandrova 🇷🇺

Belinda Bencic 🇨🇭

Clara Tauson 🇩🇰

Linda Noskova 🇨🇿

Elina Svitolina 🇺🇦

Emma Navarro 🇺🇸

Naomi Osaka 🇯🇵

Liudmila Samsonova 🇷🇺

Victoria Mboko 🇨🇦

Karolina Muchova 🇨🇿

Elise Mertens 🇧🇪

Diana Shnaider 🇷🇺

Leylah Fernandez 🇨🇦

Jelena Ostapenko 🇱🇻

Qinwen Zheng 🇨🇳

Paula Badosa 🇪🇸

Marta Kostyuk 🇺🇦

Dayana Yastremska 🇺🇦

Sofia Kenin 🇺🇸

Emma Raducanu 🇬🇧

Veronika Kudermetova 🇷🇺

McCartney Kessler 🇺🇸

Maya Joint 🇦🇺

Anna Kalinskaya 🇷🇺

Marketa Vondrousova 🇨🇿

Iva Jovic 🇺🇸

Loïs Boisson 🇫🇷

Daria Kasatkina 🇦🇺

Ann Li 🇺🇸

Jaqueline Cristian 🇷🇴

Eva Lys 🇩🇪

40 (SR). Karolina Pliskova 🇨🇿

Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸

Marie Bouzkova 🇨🇿

Sorana Cirstea 🇷🇴

Ashlyn Krueger 🇺🇸

Tatjana Maria 🇩🇪

Laura Siegemund 🇩🇪

Anastasia Pavlyuchenkova 🇷🇺

Katerina Siniakova 🇨🇿

Emiliana Arango 🇨🇴

Anastasia Potapova 🇦🇹

Maria Sakkari 🇬🇷

Alexandra Eala 🇵🇭

Janice Tjen 🇮🇩

Cristina Bucsa 🇪🇸

Magda Linette 🇵🇱

Wang Xinyu 🇨🇳

Beatriz Haddad Maia 🇧🇷

Magdalena Frech 🇵🇱

Elsa Jacquemot 🇫🇷

Tereza Valentova 🇨🇿

Hailey Baptiste 🇺🇸

Anna Blinkova 🇷🇺

Peyton Stearns 🇺🇸

Barbora Krejcikova 🇨🇿

Solana Sierra 🇦🇷

Olga Danilovic 🇷🇸

Viktorija Golubic 🇨🇭

Sonay Kartal 🇬🇧

Donna Vekic 🇭🇷

Yulia Putintseva 🇰🇿

71 (SR). Wang Yafan 🇨🇳

Rebecca Sramkova 🇸🇰

Antonia Ruzic 🇭🇷

Francesca Jones 🇬🇧

Anna Bondar 🇭🇺

Varvara Gracheva 🇫🇷

Camila Osorio 🇨🇴

Renata Zarazua 🇲🇽

Ajla Tomljanovic 🇦🇺

Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹

Petra Marcinko 🇭🇷

Caty McNally 🇺🇸

Ella Seidel 🇩🇪

Alycia Parks 🇺🇸

Simona Waltert 🇨🇭

Zhang Shuai 🇨🇳

Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴

Suzan Lamens 🇳🇱

Lulu Sun 🇳🇿

Panna Udvardy 🇭🇺

Sara Bejlek 🇨🇿

Katie Volynets 🇺🇸

Moyuka Uchijima 🇯🇵

Julia Grabher 🇦🇹

Oleksandra Oliynykova 🇺🇦

Kamilla Rakhimova 🇺🇿

Kimberly Birrell 🇦🇺

Dalma Galfi 🇭🇺

Oksana Selekhmeteva 🇷🇺

100 (SR). Mananchaya Sawangkaew 🇹🇭

Darja Semenistaja 🇱🇻

Kaja Juvan 🇸🇮

Leolia Jeanjean 🇫🇷

Wild card 🇦🇺

– Emerson Jones 🇦🇺

– Elizabeth Mandlik 🇺🇸

– Zarina Diyas 🇰🇿