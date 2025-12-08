Quito 125 WTA 125 | Clay | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana. +134 per Fausto Tabacco
08/12/2025 08:37 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (08-12-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4040
Punti
23
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
39
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
61
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
74
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
766
Punti
26
Tornei
107
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
599
Punti
24
Tornei
137
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
449
Punti
26
Tornei
139
Best: 138
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
442
Punti
28
Tornei
141
Best: 126
--
0
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
150
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
154
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
194
Best: 60
▲
1
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
214
Best: 127
▼
-11
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
275
Punti
35
Tornei
228
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
250
Punti
24
Tornei
237
Best: 202
--
0
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
23
Tornei
293
Best: 289
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
182
Punti
25
Tornei
304
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
311
Best: 108
▲
2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
168
Punti
25
Tornei
313
Best: 310
▲
2
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
167
Punti
24
Tornei
342
Best: 128
▲
2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
345
Best: 345
▲
3
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
373
Best: 357
▼
-10
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
132
Punti
31
Tornei
390
Best: 183
--
0
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
126
Punti
25
Tornei
395
Best: 332
--
0
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
398
Best: 389
▲
1
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
121
Punti
21
Tornei
402
Best: 357
▲
1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
120
Punti
23
Tornei
423
Best: 421
▲
1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
112
Punti
31
Tornei
428
Best: 415
▲
2
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
111
Punti
27
Tornei
430
Best: 368
▲
2
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
110
Punti
30
Tornei
438
Best: 382
--
0
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
107
Punti
32
Tornei
440
Best: 372
▼
-1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
22
Tornei
450
Best: 121
▼
-2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
453
Best: 387
▼
-2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
465
Best: 315
▼
-3
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
96
Punti
21
Tornei
476
Best: 470
▼
-3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
15
Tornei
483
Best: 478
▼
-2
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
489
Best: 285
▼
-2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
89
Punti
24
Tornei
508
Best: 426
▼
-2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
84
Punti
26
Tornei
513
Best: 500
▼
-13
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
83
Punti
15
Tornei
544
Best: 402
▲
1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
75
Punti
25
Tornei
572
Best: 561
▲
3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
586
Best: 509
▲
1
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
19
Tornei
589
Best: 589
▲
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
64
Punti
26
Tornei
632
Best: 626
▼
-1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
57
Punti
20
Tornei
641
Best: 523
▼
-43
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
55
Punti
20
Tornei
644
Best: 628
▼
-4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
55
Punti
27
Tornei
653
Best: 645
▼
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
53
Punti
18
Tornei
662
Best: 655
▼
-1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
52
Punti
26
Tornei
663
Best: 575
▼
-1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
52
Punti
26
Tornei
666
Best: 635
▼
-2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
669
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
680
Best: 677
▲
11
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
696
Best: 696
▼
-6
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
744
Best: 456
▼
-2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
747
Best: 741
▲
134
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
40
Punti
24
Tornei
749
Best: 749
▲
7
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
26
Tornei
767
Best: 443
▼
-30
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
38
Punti
24
Tornei
780
Best: 605
▼
-35
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
29
Tornei
804
Best: 709
▼
-3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
34
Punti
26
Tornei
821
Best: 403
▲
9
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
824
Best: 666
▼
-6
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
26
Tornei
855
Best: 599
▼
-8
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
28
Punti
18
Tornei
870
Best: 858
▼
-8
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
915
Best: 738
▼
-1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
921
Best: 827
▼
-23
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
924
Best: 62
▼
-4
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
935
Best: 879
▼
-52
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
21
Punti
26
Tornei
945
Best: 945
▼
-3
Lorenzo Angelini
ITA, 0
20
Punti
24
Tornei
956
Best: 377
▼
-3
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
975
Best: 975
▼
-4
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
18
Punti
13
Tornei
984
Best: 984
▲
59
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
18
Punti
20
Tornei
1009
Best: 959
▼
-7
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
29
Tornei
1015
Best: 902
▼
-5
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1019
Best: 439
▲
14
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
16
Punti
12
Tornei
1047
Best: 784
▼
-24
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
15
Punti
22
Tornei
1048
Best: 985
▼
-2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
23
Tornei
1069
Best: 912
▲
17
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
14
Punti
24
Tornei
1079
Best: 938
▼
-2
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
11
Tornei
1083
Best: 1080
▼
-3
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
13
Punti
16
Tornei
1088
Best: 1048
▼
-3
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
23
Tornei
1106
Best: 942
▼
-25
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1116
Best: 906
▼
-4
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
20
Tornei
1129
Best: 1069
▼
-5
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1136
Best: 1136
▼
-7
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
22
Tornei
1140
Best: 910
▼
-6
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1151
Best: 1151
▼
-7
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1172
Best: 1172
▼
-6
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1173
Best: 812
▼
-6
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
23
Tornei
1179
Best: 1179
▼
-8
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1193
Best: 1193
▼
-10
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1217
Best: 1214
▲
159
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1220
Best: 1220
▼
-10
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1227
Best: 1227
▼
-11
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1256
Best: 873
▼
-12
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1261
Best: 1154
▼
-14
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1263
Best: 1263
▼
-14
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1265
Best: 1265
▼
-13
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1277
Best: 1231
▲
45
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
14
Tornei
1281
Best: 1281
▼
-14
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1332
Best: 1332
▼
-9
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1336
Best: 1336
▼
-11
Alessandro Battiston
ITA, 0
6
Punti
15
Tornei
1341
Best: 756
▼
-10
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1355
Best: 1355
▼
-11
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1369
Best: 1360
▼
-9
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1372
Best: 1372
▲
78
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1373
Best: 1373
▼
-10
Nicola Rispoli
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1399
Best: 1399
▼
-8
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1402
Best: 1402
▼
-16
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1411
Best: 1037
▼
-8
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1412
Best: 1412
▼
-7
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1415
Best: 1405
▼
-10
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1472
Best: 1472
▲
11
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1473
Best: 1473
--
0
Edoardo Zanada
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1480
Best: 1170
▼
-1
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
8
Tornei
1480
Best: 1480
▼
-1
Michele Mecarelli
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1513
Best: 1513
▼
-3
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1516
Best: 800
▲
6
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1530
Best: 811
▼
-4
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
3
Punti
2
Tornei
1567
Best: 1567
▼
-4
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1576
Best: 1040
▼
-4
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1584
Best: 1508
▼
-6
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
6
Tornei
1590
Best: 1551
▼
-6
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1590
Best: 1590
▼
-6
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1633
Best: 1156
▼
-13
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
10
Tornei
1638
Best: 1453
▼
-10
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
11
Tornei
1639
Best: 739
▼
-7
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
11
Tornei
1705
Best: 1705
▼
-16
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1715
Best: 1002
▼
-16
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1715
Best: 1715
▼
-16
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1759
Best: 1759
▼
-13
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1781
Best: 1722
▼
-13
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1781
Best: 1642
▼
-13
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1781
Best: 1215
▼
-13
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
6
Tornei
1803
Best: 1499
▼
-20
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1805
Best: 1805
▼
-19
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1805
Best: 1805
▼
-19
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1815
Best: 1667
▼
-13
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
8
Tornei
1829
Best: 1071
▼
-10
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1831
Best: 1705
▼
-17
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1842
Best: 1772
▼
-15
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1931
Best: 1892
▼
-7
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1931
Best: 1811
▼
-7
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1931
Best: 1892
▼
-7
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1931
Best: 1931
▼
-7
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1931
Best: 223
▼
-7
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
1
Punti
2
Tornei
1931
Best: 1807
▼
-7
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2028
Best: 2028
▼
-12
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2028
Best: 2028
▼
-12
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2028
Best: 1903
▼
-12
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2028
Best: 2028
▼
-12
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2086
Best: 2086
▼
-8
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2086
Best: 2086
▼
-737
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2134
Best: 2134
▼
-366
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2134
Best: 2134
▼
-8
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2170
Best: 2170
▼
-11
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2208
Best: 2208
▼
-10
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
2214
Best: 2214
▼
-11
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
12
Tornei
2216
Best: 906
▼
-10
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
1
Punti
13
Tornei
1 commento
però pensavo che Tabacco fosse più giovane, compie tra pochi giorni 126 anni!