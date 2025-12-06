Vera Zvonareva, 41 anni e una rinascita: doppia finale al W100 di Dubai

A volte il tennis regala storie che sembrano sfidare ogni logica, ogni previsione, ogni limite anagrafico. È il caso di Vera Zvonareva, che molti avevano ormai salutato dopo il grave infortunio alla spalla che l’aveva costretta a fermarsi nel maggio del 2024. A 41 anni, con una carriera che sembrava già aver scritto tutte le sue pagine più significative, la russa ha scelto invece di rischiare tutto e rientrare nel circuito. Lo ha fatto questa settimana al W100 di Dubai, e il risultato ha superato ogni possibile aspettativa.

Zvonareva non si è limitata a tornare in campo: ha dominato. Con una settimana sorprendente per solidità e continuità, si è qualificata sia per la finale del singolare che per quella del doppio, un traguardo difficilissimo per qualsiasi giocatrice, quasi impensabile per chi è rientrata dopo un anno di stop e un infortunio che sembrava definitivo.

Domani sarà il suo giorno. Nel doppio farà coppia con la connazionale Rada Zolotareva, mentre nella finale del singolare affronterà Petra Marcinko, brillante talento croato di 21 anni più giovane. Uno scontro generazionale affascinante: da una parte l’esperienza infinita di Zvonareva, ex n.2 del mondo e finalista di Slam; dall’altra l’energia e la freschezza di una giocatrice in piena ascesa.

Qualunque sia l’esito, la russa ha già firmato una delle storie più emozionanti degli ultimi mesi. Il suo ritorno non è solo un traguardo sportivo: è un esempio di determinazione, resilienza e passione pura per il gioco. Perché il tennis, a volte, regala seconde vite. E quella di Vera Zvonareva, a 41 anni, è appena ricominciata.





Marco Rossi