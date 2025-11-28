Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Quarti di Finale, terra battuta (al coperto)

CENTER – ore 12:00
Inigo Cervantes ESP / David Pichler AUT vs Alexander Donski BUL / Tiago Pereira POR
Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Daniel Merida ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Carlos Lopez Montagud ESP

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 12:00
Andrej Martin SVK vs Alexey Vatutin RUS

Il match deve ancora iniziare

Lilian Marmousez FRA vs Filip Cristian Jianu ROU (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Nino Serdarusic CRO vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare





Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Quarti di Finale, cemento

11:00 Callejon H. S. (Esp) 🇪🇸 – Barroso Campos A. (Esp) 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare

11:00 Henning P. (Rsa) 🇿🇦 – Kopp S. (Aut) 🇦🇹

Il match deve ancora iniziare

11:00 Vylegzhanin N. (Wrl) – Geerts M. (Bel) 🇧🇪

Il match deve ancora iniziare

12:30 Fery A. (Gbr) 🇬🇧 – Coulibaly E. (Ivo) 🇨🇮

Il match deve ancora iniziare





Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 18:00
Juan Sebastian Gomez COL vs Stefan Kozlov USA
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Nicolas Barrientos COL

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Nicolas Mejia COL (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Facundo Mena ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Ryan Dickerson USA / Sebastian Gima ROU vs Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX / Karl Poling USA vs Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA

Il match deve ancora iniziare





Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 11:00
Petr Brunclik CZE vs Mirza Basic BIH
ATP Manama
Petr Brunclik [6]
30
6
1
Mirza Basic
0
1
2
Mostra dettagli

Matisse Bobichon FRA vs Alexander Ritschard SUI

Il match deve ancora iniziare

Toby Samuel GBR vs Sergey Fomin UZB

Il match deve ancora iniziare

Patrik Niklas-Salminen FIN / Eero Vasa FIN vs Petr Bar Biryukov RUS / Alexandr Binda ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Ivan Marrero Curbelo ESP vs Ilia Simakin RUS

ATP Manama
Ivan Marrero Curbelo
0
3
1
Ilia Simakin [2]
0
6
0
Mostra dettagli

Maximilian Homberg GER / Oren Vasser USA vs Egor Agafonov RUS / Ilia Simakin RUS (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento

ATP Playford
James Duckworth [1]
7
6
Rio Noguchi [8]
6
2
Vincitore: Duckworth
Mostra dettagli

ATP Playford
Carl Emil Overbeck
0
6
3
Alex Bolt [4]
0
7
5
Mostra dettagli

Il match deve ancora iniziare

ATP Playford
Philip Sekulic
2
4
Dane Sweeny [7]
6
6
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

ATP Playford
James McCabe [6]
15
6
0
Rinky Hijikata [2]
0
7
3
Mostra dettagli

Il match deve ancora iniziare





Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Quarti di Finale, cemento

Aqeel Khan Center Court – ore 07:00
Mert Alkaya TUR vs Elias Ymer SWE
ATP Islamabad
Elias Ymer [1]
6
6
0
Mert Alkaya [6]
7
4
6
Vincitore: Alkaya
Mostra dettagli

Vadym Ursu UKR vs Jay Clarke GBR (Non prima 09:00)

ATP Islamabad
Vadym Ursu [5]
3
6
6
Jay Clarke [2]
6
4
7
Vincitore: Clarke
Mostra dettagli

Mert Alkaya TUR / Alp Horoz TUR vs Muzammil Murtaza PAK / Aisam-Ul-Haq Qureshi PAK (Non prima 11:00)

ATP Islamabad
Mert Alkaya / Alp Horoz [3]
0
1
1
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi
15
6
1
Mostra dettagli

Nikita Bilozertsev UKR / Preston Brown USA vs Dominik Palan CZE / Denis Yevseyev KAZ

ATP Islamabad
Nikita Bilozertsev / Preston Brown
30
0
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
30
2
Mostra dettagli



Court 1 – ore 07:00
Denis Yevseyev KAZ vs Johan Nikles SUI
ATP Islamabad
Denis Yevseyev [4]
4
6
6
Johan Nikles
6
1
3
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Dominik Palan CZE vs Zach Stephens GBR

ATP Islamabad
Dominik Palan [8]
5
3
Zach Stephens
7
6
Vincitore: Stephens
Mostra dettagli





Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Quarti di Finale, cemento

Cancha Central – ore 15:00
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Alafia Ayeni USA
Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Federico Agustin Gomez ARG (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 16:00
Juan Carlos Aguilar CAN / Federico Zeballos BOL vs Pranav Kumar USA / Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Alafia Ayeni USA / Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

