Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Quarti di Finale, terra battuta (al coperto)
CENTER – ore 12:00
Inigo Cervantes
/ David Pichler
vs Alexander Donski
/ Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Daniel Merida (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Elmer Moller vs Carlos Lopez Montagud
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 12:00
Andrej Martin vs Alexey Vatutin
Il match deve ancora iniziare
Lilian Marmousez vs Filip Cristian Jianu (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Theo Arribage / Nino Serdarusic vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Quarti di Finale, cemento
11:00 Callejon H. S. (Esp) 🇪🇸 – Barroso Campos A. (Esp) 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
11:00 Henning P. (Rsa) 🇿🇦 – Kopp S. (Aut) 🇦🇹
Il match deve ancora iniziare
11:00 Vylegzhanin N. (Wrl) – Geerts M. (Bel) 🇧🇪
Il match deve ancora iniziare
12:30 Fery A. (Gbr) 🇬🇧 – Coulibaly E. (Ivo) 🇨🇮
Il match deve ancora iniziare
Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 18:00
Juan Sebastian Gomez
vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Nicolas Barrientos
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Nicolas Mejia (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Murkel Dellien vs Facundo Mena (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Ryan Dickerson / Sebastian Gima vs Luis David Martinez / Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Alan Magadan / Karl Poling vs Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay
Il match deve ancora iniziare
Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 11:00
Petr Brunclik
vs Mirza Basic
ATP Manama
Petr Brunclik [6]•
30
6
1
Mirza Basic
0
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
P. Brunclik
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
P. Brunclik
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
M. Basic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
M. Basic
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
Matisse Bobichon vs Alexander Ritschard
Il match deve ancora iniziare
Toby Samuel vs Sergey Fomin
Il match deve ancora iniziare
Patrik Niklas-Salminen / Eero Vasa vs Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Ivan Marrero Curbelo vs Ilia Simakin
ATP Manama
Ivan Marrero Curbelo
0
3
1
Ilia Simakin [2]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marrero Curbelo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
2-5 → 3-5
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 1-4
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
1-2 → 1-3
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-2 → 1-2
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
0-1 → 0-2
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Maximilian Homberg / Oren Vasser vs Egor Agafonov / Ilia Simakin (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento
ATP Playford
James Duckworth [1]
7
6
Rio Noguchi [8]
6
2
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
R. Noguchi
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
ace
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
J. Duckworth
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
J. Duckworth
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
ATP Playford
Carl Emil Overbeck•
0
6
3
Alex Bolt [4]
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
C. Emil Overbeck
1-3 → 2-3
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
C. Emil Overbeck
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
df
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
df
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
ace
6-6 → 6-7
C. Emil Overbeck
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-6 → 6-6
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-5 → 5-6
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Emil Overbeck
3-4 → 4-4
C. Emil Overbeck
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
df
3-2 → 3-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Emil Overbeck
0-1 → 1-1
Il match deve ancora iniziare
ATP Playford
Philip Sekulic
2
4
Dane Sweeny [7]
6
6
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
P. Sekulic
0-15
15-30
ace
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
D. Sweeny
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
P. Sekulic
0-15
df
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ATP Playford
James McCabe [6]
15
6
0
Rinky Hijikata [2]•
0
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
ace
2-6*
6-6 → 6-7
J. McCabe
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. McCabe
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. McCabe
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. McCabe
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-1 → 1-1
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Il match deve ancora iniziare
Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Quarti di Finale, cemento
Aqeel Khan Center Court – ore 07:00
Mert Alkaya
vs Elias Ymer
ATP Islamabad
Elias Ymer [1]
6
6
0
Mert Alkaya [6]
7
4
6
Vincitore: Alkaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Ymer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-5 → 0-6
M. Alkaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
E. Ymer
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Alkaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Ymer
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
M. Alkaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
E. Ymer
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
E. Ymer
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-1 → 5-1
M. Alkaya
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
E. Ymer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Alkaya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
E. Ymer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
M. Alkaya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
E. Ymer
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Alkaya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
E. Ymer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
M. Alkaya
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Vadym Ursu vs Jay Clarke (Non prima 09:00)
ATP Islamabad
Vadym Ursu [5]
3
6
6
Jay Clarke [2]
6
4
7
Vincitore: Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
ace
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
V. Ursu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
V. Ursu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-3 → 5-4
V. Ursu
40-A
15-0
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
V. Ursu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Ursu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
V. Ursu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
V. Ursu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Ursu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
V. Ursu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Mert Alkaya / Alp Horoz vs Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi (Non prima 11:00)
ATP Islamabad
Mert Alkaya / Alp Horoz [3]•
0
1
1
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Murtaza / Qureshi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
ace
1-0 → 1-1
M. Alkaya / Horoz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Murtaza / Qureshi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-5 → 1-6
M. Alkaya / Horoz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
M. Murtaza / Qureshi
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Alkaya / Horoz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
M. Murtaza / Qureshi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 1-2
M. Alkaya / Horoz
0-1 → 1-1
M. Murtaza / Qureshi
0-0 → 0-1
Nikita Bilozertsev / Preston Brown vs Dominik Palan / Denis Yevseyev
ATP Islamabad
Nikita Bilozertsev / Preston Brown•
30
0
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bilozertsev / Brown
15-0
ace
15-15
df
15-30
df
30-30
D. Palan / Yevseyev
0-1 → 0-2
N. Bilozertsev / Brown
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 07:00
Denis Yevseyev
vs Johan Nikles
ATP Islamabad
Denis Yevseyev [4]
4
6
6
Johan Nikles
6
1
3
Vincitore: Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Yevseyev
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. Nikles
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. Nikles
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
D. Yevseyev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
D. Yevseyev
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nikles
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
J. Nikles
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nikles
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
D. Yevseyev
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
J. Nikles
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 3-1
J. Nikles
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Dominik Palan vs Zach Stephens
ATP Islamabad
Dominik Palan [8]
5
3
Zach Stephens
7
6
Vincitore: Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Stephens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
D. Palan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Palan
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
Z. Stephens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Palan
0-15
15-15
30-30
30-40
df
df
5-6 → 5-7
D. Palan
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Z. Stephens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Z. Stephens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-3 → 2-3
D. Palan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
40-A
df
0-1 → 0-2
Z. Stephens
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Quarti di Finale, cemento
Cancha Central – ore 15:00
Juan Manuel Cerundolo
vs Alafia Ayeni
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Federico Agustin Gomez (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Matt Kuhar
Il match deve ancora iniziare
Lautaro Midon vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 16:00
Juan Carlos Aguilar / Federico Zeballos vs Pranav Kumar / Noah Schachter
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Alafia Ayeni / Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
