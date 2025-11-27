Calendario ATP-Challenger: Il primo mese del circuito challenger e tutto il calendario ATP 2026. Si finirà il prossimo anno il 29 Novembre

L’ATP ha ufficializzato il calendario del Tour 2026, una stagione che si preannuncia più ricca, più globale e più ambiziosa che mai. Grazie alla spinta della strategia OneVision, il circuito maschile punta a offrire un’esperienza ancora più immersiva ai fan e a mantenere il trend di crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Nel complesso, il calendario 2026 vedrà la disputa di tornei in 29 Paesi, a cui si aggiungono i quattro tornei del Grande Slam gestiti dall’ITF. Una distribuzione ampia che conferma l’internazionalità del tennis e la volontà dell’ATP di mantenere un equilibrio tra tradizione e innovazione.

La struttura degli appuntamenti mantiene lo scheletro delle ultime stagioni, ma con una sempre più evidente valorizzazione degli eventi di alto livello.

Secondo l’annuncio ufficiale, il Tour 2026 includerà: Nove tornei ATP Masters 1000, di cui sette con il format esteso da 12 giorni, ormai divenuto lo standard per gli eventi più importanti dopo gli Slam.

Sedici tornei ATP 500, che continuano a crescere in prestigio e visibilità.

Ventinue tornei ATP 250, la base che rende il calendario capillare e permette ai giocatori emergenti di scalare posizioni.

La sesta edizione delle Nitto ATP Finals ospitata in Italia, appuntamento ormai centrale del tennis mondiale.

Le Next Gen ATP Finals, presentate da PIF, piattaforma dedicata ai migliori giovani del circuito.

Non mancheranno naturalmente gli eventi di squadra, sempre più rilevanti per popolarità e narrazione: la United Cup (organizzata insieme a WTA e Tennis Australia), la Laver Cup e la Davis Cup, che completano un calendario denso.

2026 ATP Tour calendar

2 Jan–11 Jan — United Cup 🇺🇳

Perth 🇦🇺 e Sydney 🇦🇺, Australia — Hard — United Cup

5 Jan–11 Jan — Brisbane International presented by ANZ 🇦🇺

Brisbane, Australia — Hard — ATP 250

5 Jan–11 Jan — Bank of China Hong Kong Tennis Open 🇭🇰

Hong Kong — Hard — ATP 250

12 Jan–17 Jan — Adelaide International 🇦🇺

Adelaide, Australia — Hard — ATP 250

12 Jan–17 Jan — ASB Classic 🇳🇿

Auckland, New Zealand — Hard — ATP 250

18 Jan–1 Feb — Australian Open 🇦🇺

Melbourne, Australia — Hard — Grand Slam

2 Feb–8 Feb — Open Occitanie 🇫🇷

Montpellier, France — Hard — ATP 250

5 Feb–8 Feb — Davis Cup Qualifiers 1st Rd 🇺🇳

Multi-city — Hard — Davis Cup

9 Feb–15 Feb — Dallas Open 🇺🇸

Dallas, United States — Hard — ATP 500

9 Feb–15 Feb — ABN AMRO Open 🇳🇱

Rotterdam, Netherlands — Hard — ATP 500

9 Feb–15 Feb — IEB+ Argentina Open 🇦🇷

Buenos Aires, Argentina — Clay — ATP 250

16 Feb–22 Feb — Qatar ExxonMobil Open 🇶🇦

Doha, Qatar — Hard — ATP 500

16 Feb–22 Feb — Rio Open presented by Claro 🇧🇷

Rio de Janeiro, Brazil — Clay — ATP 500

16 Feb–22 Feb — Delray Beach Open 🇺🇸

Delray Beach, United States — Hard — ATP 250

23 Feb–1 Mar — Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 🇲🇽

Acapulco, Mexico — Hard — ATP 500

23 Feb–1 Mar — Dubai Duty Free Tennis Championships 🇦🇪

Dubai, United Arab Emirates — Hard — ATP 500

23 Feb–1 Mar — Bci Seguros Chile Open 🇨🇱

Santiago, Chile — Clay — ATP 250

4 Mar–15 Mar — BNP Paribas Open 🇺🇸

Indian Wells, United States — Hard — ATP Masters 1000

18 Mar–29 Mar — Miami Open presented by Itaú 🇺🇸

Miami, United States — Hard — ATP Masters 1000

30 Mar–5 Apr — Tiriac Open presented by UniCredit Bank 🇷🇴

Bucharest, Romania — Clay — ATP 250

30 Mar–5 Apr — Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship 🇺🇸

Houston, United States — Clay — ATP 250

30 Mar–5 Apr — Grand Prix Hassan II 🇲🇦

Marrakech, Morocco — Clay — ATP 250

5 Apr–12 Apr — Rolex Monte-Carlo Masters 🇲🇨

Monte-Carlo, Monaco — Clay — ATP Masters 1000

13 Apr–19 Apr — Barcelona Open Banc Sabadell 🇪🇸

Barcelona, Spain — Clay — ATP 500

13 Apr–19 Apr — BMW Open by Bitpanda 🇩🇪

Munich, Germany — Clay — ATP 500

22 Apr–3 May — Mutua Madrid Open 🇪🇸

Madrid, Spain — Clay — ATP Masters 1000

6 May–17 May — Internazionali BNL d’Italia 🇮🇹

Rome, Italy — Clay — ATP Masters 1000

17 May–23 May — Bitpanda Hamburg Open 🇩🇪

Hamburg, Germany — Clay — ATP 500

17 May–23 May — Gonet Geneva Open 🇨🇭

Geneva, Switzerland — Clay — ATP 250

24 May–7 Jun — Roland Garros 🇫🇷

Paris, France — Clay — Grand Slam

8 Jun–14 Jun — BOSS OPEN 🇩🇪

Stuttgart, Germany — Grass — ATP 250

8 Jun–14 Jun — Libema Open 🇳🇱

‘s-Hertogenbosch, Netherlands — Grass — ATP 250

15 Jun–21 Jun — Terra Wortmann Open 🇩🇪

Halle, Germany — Grass — ATP 500

15 Jun–21 Jun — HSBC Championships 🇬🇧

London, Great Britain — Grass — ATP 500

21 Jun–27 Jun — Mallorca Championships presented by ecotrans Group 🇪🇸

Mallorca, Spain — Grass — ATP 250

22 Jun–27 Jun — Lexus Eastbourne Open 🇬🇧

Eastbourne, Great Britain — Grass — ATP 250

29 Jun–12 Jul — Wimbledon 🇬🇧

London, Great Britain — Grass — Grand Slam

13 Jul–19 Jul — Nordea Open 🇸🇪

Båstad, Sweden — Clay — ATP 250

13 Jul–19 Jul — EFG Swiss Open Gstaad 🇨🇭

Gstaad, Switzerland — Clay — ATP 250

13 Jul–19 Jul — Plava Laguna Croatia Open Umag 🇭🇷

Umag, Croatia — Clay — ATP 250

20 Jul–26 Jul — Generali Open 🇦🇹

Kitzbühel, Austria — Clay — ATP 250

20 Jul–26 Jul — Millennium Estoril Open 🇵🇹

Estoril, Portugal — Clay — ATP 250

27 Jul–2 Aug — Mubadala Citi DC Open 🇺🇸

Washington, United States — Hard — ATP 500

27 Jul–2 Aug — Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 🇲🇽

Los Cabos, Mexico — Hard — ATP 250

2 Aug–12 Aug — National Bank Open Presented by Rogers 🇨🇦

Montreal, Canada — Hard — ATP Masters 1000

13 Aug–23 Aug — Cincinnati Open 🇺🇸

Cincinnati, United States — Hard — ATP Masters 1000

23 Aug–29 Aug — Winston-Salem Open 🇺🇸

Winston-Salem, United States — Hard — ATP 250

31 Aug–13 Sep — US Open 🇺🇸

New York, United States — Hard — Grand Slam

18 Sep–20 Sep — Davis Cup Qualifiers 2nd Rd 🇺🇳

Multi-city — Davis Cup

23 Sep–29 Sep — Chengdu Open 🇨🇳

Chengdu, China — Hard — ATP 250

23 Sep–29 Sep — Lynk & Co Hangzhou Open 🇨🇳

Hangzhou, China — Hard — ATP 250

25 Sep–27 Sep — Laver Cup 🇬🇧

London, Great Britain — Hard — Laver Cup

30 Sep–6 Oct — Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 🇯🇵

Tokyo, Japan — Hard — ATP 500

30 Sep–6 Oct — China Open 🇨🇳

Beijing, China — Hard — ATP 500

7 Oct–18 Oct — Rolex Shanghai Masters 🇨🇳

Shanghai, China — Hard — ATP Masters 1000

19 Oct–25 Oct — Almaty Open 🇰🇿

Almaty, Kazakhstan — Hard — ATP 250

19 Oct–25 Oct — BNP Paribas Fortis European Open 🇧🇪

Brussels, Belgium — Hard — ATP 250

19 Oct–25 Oct — Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷

Lyon, France — Hard — ATP 250

26 Oct–1 Nov — Swiss Indoors Basel 🇨🇭

Basel, Switzerland — Hard — ATP 500

26 Oct–1 Nov — Erste Bank Open 🇦🇹

Vienna, Austria — Hard — ATP 500

2 Nov–8 Nov — Rolex Paris Masters 🇫🇷

Paris, France — Hard — ATP Masters 1000

8 Nov–14 Nov — BNP Paribas Nordic Open 🇸🇪

Stockholm, Sweden — Hard — ATP 250

8 Nov–14 Nov — TBD

ATP 250

15 Nov–22 Nov — Nitto ATP Finals 🇮🇹

Italy — Hard — Nitto ATP Finals

24 Nov–29 Nov — Davis Cup Finals 🇮🇹

Bologna, Italy — Hard — Davis Cup

Dec TBD — Next Gen ATP Finals presented by PIF (TBC)

Hard — Next Gen ATP Finals