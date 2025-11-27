Calendario ATP-Challenger: Il primo mese del circuito challenger e tutto il calendario ATP 2026. Si finirà il prossimo anno il 29 Novembre
L’ATP ha ufficializzato il calendario del Tour 2026, una stagione che si preannuncia più ricca, più globale e più ambiziosa che mai. Grazie alla spinta della strategia OneVision, il circuito maschile punta a offrire un’esperienza ancora più immersiva ai fan e a mantenere il trend di crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni.
Nel complesso, il calendario 2026 vedrà la disputa di tornei in 29 Paesi, a cui si aggiungono i quattro tornei del Grande Slam gestiti dall’ITF. Una distribuzione ampia che conferma l’internazionalità del tennis e la volontà dell’ATP di mantenere un equilibrio tra tradizione e innovazione.
La struttura degli appuntamenti mantiene lo scheletro delle ultime stagioni, ma con una sempre più evidente valorizzazione degli eventi di alto livello.
Secondo l’annuncio ufficiale, il Tour 2026 includerà: Nove tornei ATP Masters 1000, di cui sette con il format esteso da 12 giorni, ormai divenuto lo standard per gli eventi più importanti dopo gli Slam.
Sedici tornei ATP 500, che continuano a crescere in prestigio e visibilità.
Ventinue tornei ATP 250, la base che rende il calendario capillare e permette ai giocatori emergenti di scalare posizioni.
La sesta edizione delle Nitto ATP Finals ospitata in Italia, appuntamento ormai centrale del tennis mondiale.
Le Next Gen ATP Finals, presentate da PIF, piattaforma dedicata ai migliori giovani del circuito.
Non mancheranno naturalmente gli eventi di squadra, sempre più rilevanti per popolarità e narrazione: la United Cup (organizzata insieme a WTA e Tennis Australia), la Laver Cup e la Davis Cup, che completano un calendario denso.
WEEK 1 — 5 JAN
CHALLENGER TOUR
Bengaluru 🇮🇳 (IND)
• Curr: USD — Category: 125 — Surface: H
• Scheduling: Saturday final
Canberra 🇦🇺 (AUS)
• Curr: USD — Category: 125 — Surface: H
• Scheduling: Saturday final
Nouméa 🇳🇨 (NCL)
• Curr: USD — Category: 75 — Surface: H
• Scheduling: Saturday final
Nonthaburi 1 🇹🇭 (THA)
• Curr: USD — Category: 50 — Surface: H
• Scheduling: Saturday final
Nottingham 1 🇬🇧 (GBR)
• Curr: EUR — Category: 50 — Surface: IH
• Scheduling: Saturday final
ATP TOUR
UNITED CUP 🇺🇳
• Category: UTD — Surface: H — MDS: 18 teams — Q: ✽
• Additional: Perth 🇦🇺 Friday start | Sydney 🇦🇺 Saturday start
Brisbane 🇦🇺
• Category: 250 — Surface: H — MDS: 32 — Q: 24
Hong Kong 🇭🇰
• Category: 250 — Surface: H — MDS: 28 — Q: 16
WEEK 2 — 12 JAN
CHALLENGER TOUR
Nonthaburi 2 🇹🇭 (THA)
• USD 75 — H
• Saturday final
Buenos Aires 🇦🇷 (ARG)
• USD 50 — CL
• Saturday final
Glasgow 🇬🇧 (GBR)
• EUR 50 — IH
• Saturday final
ATP TOUR
Australian Open (Qualifying) 🇦🇺
• Category: GSL — Surface: H — Q: ✽ — Draw: 128
Adelaide 🇦🇺
• Category: 250 — Surface: H — MDS: 28 — Q: 16
• Saturday final
Auckland 🇳🇿
• Category: 250 — Surface: H — MDS: 28 — Q: 16
• Saturday final
WEEK 3 — 19 JAN
CHALLENGER TOUR
Oeiras 1 🇵🇹 (POR)
• EUR 100 — IH
Itajaí 🇧🇷 (BRA)
• USD 75 — CL
Soma Bay 🇪🇬 (EGY)
• USD 75 — H
Phan Thiet 1 🇻🇳 (VIE)
• USD 50 — H
ATP TOUR
Australian Open 🇦🇺
• Category: GSL — Surface: H — MDS: 128 — Q: ✽
• Sunday start
WEEK 4 — 26 JAN
CHALLENGER TOUR
Manama 🇧🇭 (BRN)
• USD 125 — H
• Tuesday start
Quimper 🇫🇷 (FRA)
• EUR 125 — IH
• Tuesday start
Concepción 🇨🇱 (CHI)
• USD 100 — CL
• Tuesday start
San Diego, CA 🇺🇸 (USA)
• USD 100 — H
• Tuesday start
Oeiras 2 🇵🇹 (POR)
• EUR 75 — IH
Phan Thiet 2 🇻🇳 (VIE)
• USD 50 — H
ATP TOUR
Australian Open 🇦🇺
• Category: GSL — Surface: H — MDS: 128 — Q: ✽
2026 ATP Tour calendar
2 Jan–11 Jan — United Cup 🇺🇳
Perth 🇦🇺 e Sydney 🇦🇺, Australia — Hard — United Cup
5 Jan–11 Jan — Brisbane International presented by ANZ 🇦🇺
Brisbane, Australia — Hard — ATP 250
5 Jan–11 Jan — Bank of China Hong Kong Tennis Open 🇭🇰
Hong Kong — Hard — ATP 250
12 Jan–17 Jan — Adelaide International 🇦🇺
Adelaide, Australia — Hard — ATP 250
12 Jan–17 Jan — ASB Classic 🇳🇿
Auckland, New Zealand — Hard — ATP 250
18 Jan–1 Feb — Australian Open 🇦🇺
Melbourne, Australia — Hard — Grand Slam
2 Feb–8 Feb — Open Occitanie 🇫🇷
Montpellier, France — Hard — ATP 250
5 Feb–8 Feb — Davis Cup Qualifiers 1st Rd 🇺🇳
Multi-city — Hard — Davis Cup
9 Feb–15 Feb — Dallas Open 🇺🇸
Dallas, United States — Hard — ATP 500
9 Feb–15 Feb — ABN AMRO Open 🇳🇱
Rotterdam, Netherlands — Hard — ATP 500
9 Feb–15 Feb — IEB+ Argentina Open 🇦🇷
Buenos Aires, Argentina — Clay — ATP 250
16 Feb–22 Feb — Qatar ExxonMobil Open 🇶🇦
Doha, Qatar — Hard — ATP 500
16 Feb–22 Feb — Rio Open presented by Claro 🇧🇷
Rio de Janeiro, Brazil — Clay — ATP 500
16 Feb–22 Feb — Delray Beach Open 🇺🇸
Delray Beach, United States — Hard — ATP 250
23 Feb–1 Mar — Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 🇲🇽
Acapulco, Mexico — Hard — ATP 500
23 Feb–1 Mar — Dubai Duty Free Tennis Championships 🇦🇪
Dubai, United Arab Emirates — Hard — ATP 500
23 Feb–1 Mar — Bci Seguros Chile Open 🇨🇱
Santiago, Chile — Clay — ATP 250
4 Mar–15 Mar — BNP Paribas Open 🇺🇸
Indian Wells, United States — Hard — ATP Masters 1000
18 Mar–29 Mar — Miami Open presented by Itaú 🇺🇸
Miami, United States — Hard — ATP Masters 1000
30 Mar–5 Apr — Tiriac Open presented by UniCredit Bank 🇷🇴
Bucharest, Romania — Clay — ATP 250
30 Mar–5 Apr — Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship 🇺🇸
Houston, United States — Clay — ATP 250
30 Mar–5 Apr — Grand Prix Hassan II 🇲🇦
Marrakech, Morocco — Clay — ATP 250
5 Apr–12 Apr — Rolex Monte-Carlo Masters 🇲🇨
Monte-Carlo, Monaco — Clay — ATP Masters 1000
13 Apr–19 Apr — Barcelona Open Banc Sabadell 🇪🇸
Barcelona, Spain — Clay — ATP 500
13 Apr–19 Apr — BMW Open by Bitpanda 🇩🇪
Munich, Germany — Clay — ATP 500
22 Apr–3 May — Mutua Madrid Open 🇪🇸
Madrid, Spain — Clay — ATP Masters 1000
6 May–17 May — Internazionali BNL d’Italia 🇮🇹
Rome, Italy — Clay — ATP Masters 1000
17 May–23 May — Bitpanda Hamburg Open 🇩🇪
Hamburg, Germany — Clay — ATP 500
17 May–23 May — Gonet Geneva Open 🇨🇭
Geneva, Switzerland — Clay — ATP 250
24 May–7 Jun — Roland Garros 🇫🇷
Paris, France — Clay — Grand Slam
8 Jun–14 Jun — BOSS OPEN 🇩🇪
Stuttgart, Germany — Grass — ATP 250
8 Jun–14 Jun — Libema Open 🇳🇱
‘s-Hertogenbosch, Netherlands — Grass — ATP 250
15 Jun–21 Jun — Terra Wortmann Open 🇩🇪
Halle, Germany — Grass — ATP 500
15 Jun–21 Jun — HSBC Championships 🇬🇧
London, Great Britain — Grass — ATP 500
21 Jun–27 Jun — Mallorca Championships presented by ecotrans Group 🇪🇸
Mallorca, Spain — Grass — ATP 250
22 Jun–27 Jun — Lexus Eastbourne Open 🇬🇧
Eastbourne, Great Britain — Grass — ATP 250
29 Jun–12 Jul — Wimbledon 🇬🇧
London, Great Britain — Grass — Grand Slam
13 Jul–19 Jul — Nordea Open 🇸🇪
Båstad, Sweden — Clay — ATP 250
13 Jul–19 Jul — EFG Swiss Open Gstaad 🇨🇭
Gstaad, Switzerland — Clay — ATP 250
13 Jul–19 Jul — Plava Laguna Croatia Open Umag 🇭🇷
Umag, Croatia — Clay — ATP 250
20 Jul–26 Jul — Generali Open 🇦🇹
Kitzbühel, Austria — Clay — ATP 250
20 Jul–26 Jul — Millennium Estoril Open 🇵🇹
Estoril, Portugal — Clay — ATP 250
27 Jul–2 Aug — Mubadala Citi DC Open 🇺🇸
Washington, United States — Hard — ATP 500
27 Jul–2 Aug — Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 🇲🇽
Los Cabos, Mexico — Hard — ATP 250
2 Aug–12 Aug — National Bank Open Presented by Rogers 🇨🇦
Montreal, Canada — Hard — ATP Masters 1000
13 Aug–23 Aug — Cincinnati Open 🇺🇸
Cincinnati, United States — Hard — ATP Masters 1000
23 Aug–29 Aug — Winston-Salem Open 🇺🇸
Winston-Salem, United States — Hard — ATP 250
31 Aug–13 Sep — US Open 🇺🇸
New York, United States — Hard — Grand Slam
18 Sep–20 Sep — Davis Cup Qualifiers 2nd Rd 🇺🇳
Multi-city — Davis Cup
23 Sep–29 Sep — Chengdu Open 🇨🇳
Chengdu, China — Hard — ATP 250
23 Sep–29 Sep — Lynk & Co Hangzhou Open 🇨🇳
Hangzhou, China — Hard — ATP 250
25 Sep–27 Sep — Laver Cup 🇬🇧
London, Great Britain — Hard — Laver Cup
30 Sep–6 Oct — Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 🇯🇵
Tokyo, Japan — Hard — ATP 500
30 Sep–6 Oct — China Open 🇨🇳
Beijing, China — Hard — ATP 500
7 Oct–18 Oct — Rolex Shanghai Masters 🇨🇳
Shanghai, China — Hard — ATP Masters 1000
19 Oct–25 Oct — Almaty Open 🇰🇿
Almaty, Kazakhstan — Hard — ATP 250
19 Oct–25 Oct — BNP Paribas Fortis European Open 🇧🇪
Brussels, Belgium — Hard — ATP 250
19 Oct–25 Oct — Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷
Lyon, France — Hard — ATP 250
26 Oct–1 Nov — Swiss Indoors Basel 🇨🇭
Basel, Switzerland — Hard — ATP 500
26 Oct–1 Nov — Erste Bank Open 🇦🇹
Vienna, Austria — Hard — ATP 500
2 Nov–8 Nov — Rolex Paris Masters 🇫🇷
Paris, France — Hard — ATP Masters 1000
8 Nov–14 Nov — BNP Paribas Nordic Open 🇸🇪
Stockholm, Sweden — Hard — ATP 250
8 Nov–14 Nov — TBD
ATP 250
15 Nov–22 Nov — Nitto ATP Finals 🇮🇹
Italy — Hard — Nitto ATP Finals
24 Nov–29 Nov — Davis Cup Finals 🇮🇹
Bologna, Italy — Hard — Davis Cup
Dec TBD — Next Gen ATP Finals presented by PIF (TBC)
Hard — Next Gen ATP Finals
Sull’ultima parte sono anche d’accordo, ma coi 1000 centra come i cavoli a merenda.
Secondo me viviamo in due galassie parallele.
Tutti i giocatori hanno dimostrato di essere totalmente d’ accordo con il formato a 12gg ritirando i premi maggiorati.
Nessuno, nemmeno uno che sia uno, ha dimostrato avversione contro il nuovo formato, rifiutandosi di ritirare i premi maggiorati.
Tutto il resto sono chiacchere e bla bla bla.
E’ certo che per i top Players si riduce il rischio infortuni lasciando piú tempo di recupero tra un incontro e l’ altro.
Cosi’ a guadagnarci è la salute, ma anche lo Sport, con partite che possono essere piú competitive, giocate in buone condizioni psico-fisiche.
Djokovic si è SPACCATO (e ha subito anche un intervento chirurgico) quando lo hanno messo a giocare a notte fonda.
Il pubblico ovviamente apprezzerá di potere vedere dal vivo piú incontri dei quarti e delle semi-finali, incontri che cosi’ possono essere distanziati e non sovrapposti/concomitanti.
PAGLIACCIATE come:
– Laver Cup
– pseudo Davis Cup
– United Cup
fanno solo pena, creano inutile confusione, non hanno alcun senso ed alcun valore.
È un bel po’ che il calendario 2026 è scaricabile dal sito atp. Io ad esempio c’ho il pdf nel desktop del mio PC da non so nemmeno quante settimane.
Non ho controllato se ci siano modifiche, ma non credo.
Per legge i match, dalla semi, con giocatori italiani, saranno in chiaro, ma la cosa non è chiara per me. Bisognerebbe leggere bene la legge. Pare che saranno comunque rispettati i contratti di esclusiva firmati in precedenza. Si ridurrà il tutto ad un obbligo per il sistema televisivo nazionale, in ultima analisi la rai, a comprare i diritti di suddetti match? Boh!
di biglietti
In compenso,il ben noto continua a far pagare sempre più qualsiasi tipo di evento e non solo per assistere a quelli,ma anche per il solo ingresso nell’impianto.
Mi raccomando continuate ad acquistare tonnellate per i biglietti.
Vi consiglio di stampare e tenere sempre presenti le date dei Challenghers. Perchè? enzo
Ma fra 6/7anni ci arriveranno Basile, Vasami e Cina’ in fondo a questi eventi.
Peccato che questo decreto scatterà alla scadenza degli attuali contratti con i broadcaster, che casualmente hanno appena rinnovato i contratti per far vedere gli Slam. In particolare Wimbledon fino al 2030 su Sky, Roland Garros fino al 2030 su Discovery/Eurosport, Australian Open fino al 2031 su Discovery/Eurosport, mentre lo US Open è già in chiaro su Supertennis così come Davis/Finals/Fed Cup tra Rai e Supertennis, i 1000 almeno fino al 2028 su Sky, quindi di fatto dal 2029 avremo semifinali e finali dei 1000 in chiaro se presenti italiani, per gli Slam se ne riparla per il 2031/2032, non è mica scontato che Sinner tra 6/7 anni arriverà sempre in fondo agli Slam.
Voglio proprio vedere quando esploderà Fonseca come si muoverà l’ATP… magari pensano di aggiungere un mese al calendario!
Nel 2028 il tour sudamericano sul rosso sarà ancora più sacrificato con l’avvento del 10mo 1000 arabo. In pratica i big a febbraio giocheranno un 500 a Dubai o Doha più il nuovo 1000. Anche la stagione indoor europea è destinata a passare in terzo piano.
Comunque il problema non è tanto il 1000 aggiuntivo, quanto i 1000 a due settimane, che ingolfano inutilmente il calendario, rendendo quei tornei una lunga agonia alla quale spesso i big vogliono sottrarsi. Dovevano diventare importanti quanto gli Slam, e invece hanno fatto un clamoroso passo indietro, sotto gli occhi di tutti e da qualsiasi punto di vista, ad eccezione degli organizzatori di quegli eventi che potranno vendere qualche tagliando in più.
Chapeau all’ATP.
Sinner in chiaro
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 8 ottobre 2025 che disciplina la “Lista degli eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro”.
Tennis
finali e semifinali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) alle quali partecipi la nazionale italiana
semifinali e finali degli Internazionali d’Italia di tennis ove presenti atleti italiani
semifinali e finale della United Cup alle quali partecipi la nazionale italiana
semifinali e finali dei tornei del Grande Slam ove presenti atleti italiani
semifinali e finale di ATP e WTA Finals, di ATP Masters 1000 e WTA 1000 ove presenti atleti italiani