Baghdatis: “Djokovic è stato il mio peggior avversario. Con Roger e Rafa non ho mai provato quella sensazione”

Il dibattito sulla straordinaria durezza dell’era del Big 3 continua a coinvolgere i suoi protagonisti. Dopo le recenti riflessioni di Rafael Nadal, anche Marcos Baghdatis ha detto la sua. L’ex numero 8 del mondo, uno dei volti più riconoscibili della sua generazione, ha parlato apertamente del giocatore che più lo ha messo in difficoltà in carriera: Novak Djokovic.

Baghdatis non ha esitato, pur citando diversi nomi di altissimo livello. Contro Djokovic ha chiuso con un pesantissimo 0-8 negli scontri diretti, e il loro ultimo duello – una sconfitta netta a Indian Wells – è rimasto impresso nella sua memoria come una vera e propria lezione. “Sceglierei Novak Djokovic, semplicemente perché non l’ho mai battuto, anche se è difficile scegliere”, ha raccontato in un’intervista a Tennis365.

Il cipriota ci ha tenuto però a chiarire che la difficoltà non riguardava solo Federer, Nadal e Djokovic. “La generazione di Murray, Rafa, Roger, Novak ha dominato per molti anni, ma dietro di loro c’erano giocatori come Del Potro, Wawrinka, Čilić, Ferrer, Tsonga, Berdych e molti altri, tutti di un livello altissimo”.

Quando parla di Djokovic, Baghdatis spiega cosa rendesse il serbo così speciale. A suo dire, molti dei loro incontri erano combattuti, ma ce n’è uno che non potrà mai dimenticare: la sonora sconfitta di Indian Wells, un 6-1, 6-2 (o 6-1, 6-3) che lui stesso ricorda come una delle peggiori stese della sua carriera. “Sono uscito dal campo e ho sentito che mi aveva dato una lezione. Non mi ero mai sentito così con nessun altro giocatore”, ha confessato. “Con Roger o con Rafa, anche quando ero giovane, pensavo sempre: ‘La prossima volta posso batterlo’. L’ho sempre pensato. Ma con Novak no, non ho mai avuto quella sensazione, soprattutto dopo quel match”.





Marco Rossi